Компания Apple потратила годы, строя рынок Китая на 44 миллиардов долларов. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поставил под сомнение все это. Ведь своим указом от 7 августа он запретил жителям и компаниям США сотрудничать с мессенджером WeChat, что принадлежит китайской компании Tencent.

Детали нового решения Трампа, его последствия для мировых техгигантов – Apple и Tencent – для Инвестиций24 объясняет Степан Джус, аналитик компании "Фридом Финанс Украина".

Что известно о WeChat? Подключил миллиард пользователей во всем мире и используется для всего - от общения с друзьями к покупки фильмов и железнодорожных билетов до оплаты счетов за рестораны и коммунальные услуги.

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Новые правила WeChat: как они могут ударить по Apple

Пользователи iPhone в Китае готовы отказаться от устройства, если Apple действительно удалит мессенджер WeChat из своего магазина приложений. Руководители Tencent, в свою очередь, заявили, что запрет распространяется только на США, однако им все еще непонятно, как будут выполняться требования Трампа.

Любой запрет на использование мессенджера грозит прерыванием ключевой коммуникационной связи между Китаем и остальным миром. Кроме того, это мешает таким американским компаниям, как Starbucks и Walmart, привлекать потребителей во второй по величине мировой экономике - КНР.

Запрет грозит превратить iPhone на дорогой электронный мусор,

– заявил житель Гонконга Кенни Оу, который рассматривает WeChat как одну из важнейших программ в телефоне.

Второй квартал этого года стал довольно прибыльным для Apple на рынке Китая, ее важнейшем международном рынке. При этом здесь производитель iPhone сталкивается с усиленной конкуренцией со стороны местных конкурентов, например, Huawei Technologies Co.

Если Apple вынуждена будет удалить сервис из своего глобального магазина приложений, ежегодные поставки iPhone сократятся на 25%-30%, тогда как другая техника компании, среди которой AirPods, iPad, Apple Watch и Mac, может упасть на 15%-25%.





Динамика акций Apple / График "Фридом Финанс Украина"

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iPhone или WeChat: что выбирают пользователи

Исследования по сервисам Weibo, что напоминает Twitter, в котором просили потребителей выбирать между WeChat и их iPhone, пока получило более 1,2 миллиона ответов. В частности, около 95% участников отметили, что скорее откажутся от своих устройств.

Запрет заставит многих китайских пользователей перейти с Apple на другие бренды, потому что WeChat для нас действительно важен,

– сказал Скай Дин, который работает в Fintech в Гонконге.

Apple на рынке Китая: ключевые факты

iPhone от Apple впервые был запущен на китайском рынке в 2009 году, через два года после начала продаж в США.

На протяжении последних пяти лет американский техгигант доставил более 210 млн единиц в Китай, согласно подсчетам Bloomberg на основе данных IDC.

Более пятой части всех жителей Китая пользовались iPhone по состоянию на июнь, уступая лишь Huawei на 26%, говорится в исследовании QuestMobile.

Именно на рынок Китая приходится 25% доходов Apple, хотя эта доля снизилась до 17% в прошлом финансовом году. Ведь объем продаж в регионе составил примерно 43,7 млрд долларов.

Китайские производители смартфонов готовы конкурировать с Apple

Apple рассчитывала на следующее поколение своего флагманского аппарата, который, как ожидается, будет запущен в октябре. Новый смартфон будет первым, который будет поддерживать 5G.

В то же время, в Китае есть ряд других брендов, которые готовы представить достойные аналоги устройству американского техгиганта с поддержкой пятого поколения мобильных сетей. Среди такой местных предприятий: Xiaomi Corp., Oppo и Vivo, а также лидер рынка Huawei.

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Так, Xiaomi только что объявил о выпуске флагмана Mi 10 Ultra, который предназначен исключительно для Китая. Устройство имеет полный спектр дополнительной техники для замены ассортимента Apple - это и часы для фитнеса, беспроводные наушники, планшеты и ноутбуки.

Приказ ориентирован на WeChat в Соединенных Штатах, а не на другие предприятия США. Мы сейчас ищем дальнейших разъяснений от партий (республиканцев и демократов) в США,

– сказал Джон Ло, главный финансовый директор Tencent во время звонка с инвесторами, добавив, что он не может больше спекулировать.

Решение Дональда Трампа по WeChat появилось после того, как Tencent за два года самыми быстрыми темпами увеличил доход и сообщил о прибыли, которая превзошла самые высокие оценки аналитиков. Продажи выросли на 29% до 114,9 миллиарда юаней (16,5 миллиарда долларов) за три месяца, закончившихся июнем, а чистый доход увеличился до 33,1 миллиарда юаней.



Динамика акций Tencent / График "Фридом Финанс Украина"

Ситуация с WeChat и инвестиционные возможности

Обострение отношений между Китаем и США может привести к негативным последствиям для компаний и сервисов, таких как WeChat (Tencent), TikTok (Tencent), Alibaba (BABA) и др.

Инвесторы думают как правильно обыграть эту ситуацию. Однако, американские компании сейчас растут в цене, обновляя исторические максимумы, подчеркнул Степан Джус.

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Ведь ровно 6 месяцев назад, 21 февраля 2020, на рынке состоялось самое большое падение на фоне объявления пандемии коронавируса. Поэтому сегодня возникает ощущение дежавю. Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 снова на уровне февраля, и картинка какая-то аналогичная: опять обострение между Китаем и США, все на максимумах.

Рекомендуем быть осторожными и не забывать о сплите акции Apple (AAPL) 1 к 4,

– отметил аналитик "Фридом Финанс Украина".



Динамика индекса S&P 500 / График "Фридом Финанс Украина"

Кроме того, недавно появилась неподтвержденная информация, что компания Apple Inc. готовит фитнес-сервис, который будет предоставляться клиентам по подписке. Точной информации о приложении нет, однако предполагают, что оно может стать конкурентом услуг компании Peloton Interactive Inc.

Apple будет сложно конкурировать с Peloton, но создание контента и привлечение клиентов – крайне затратные мероприятия, которые не позволят сделать эту услугу прибыльной в краткосрочной перспективе. Пока также неизвестно, как Apple будет продвигать фитнес-сервис и сколько это будет ей стоить. Возможно, он будет связан с умными часами Apple Watch. Фитнес-приложение Apple расширит экосистему компании,

– отметил Степан Джус.

На торгах 20 августа одна акция Apple торгуется по 467,58 доллара.