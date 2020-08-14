В июле и начале августа ряд мировых компаний публиковали отчеты о своей деятельности за второй квартал 2020 года. Максимально успешным этот период стал для Tesla, которая стала самым дорогим автопроизводителем и может войти в индекс S&P 500 (этот фондовый показатель включает акции крупнейших американских компаний).

Каким был второй квартал 2020 года для ведущих технологических и транспортных компаний – читайте в обзоре аналитика компании "Фридом Финанс Украина" Степана Джуса для Инвестиций24.

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Cisco

12 августа компания Cisco Systems Inc. (тикер на бирже NASDAQ: CSCO) сообщила о получении в четвертом отчетном квартале прибыли в размере 2,64 млрд долларов (62 цента на акцию) по сравнению с 2,2 млрд долларов (51 цент на акцию) за аналогичный период 2019 года. Операционная прибыль составила 80 центов на акцию.

Выручка за отчетный период снизилась до 12,15 млрд долларов с 13,4 млрд долларов. Прогнозировали показатель прибыли на уровне 65 центов на акцию при выручке в 12,09 млрд долларов. В текущем квартале компания планирует заработать 69-71 цент на акцию при прогнозе экспертов в 75 центов.



Компания Cisco / Фото Flickr

Lyft

Американский сервис такси (тикер на бирже NASDAQ: LYFT) сообщила о получении во втором квартале ущерб в размере 437,1 млн долларов (1,41 доллара на акцию) по сравнению с убытком в 644,2 млн долларов (2,23 доллара на акцию) годом ранее. Операционный убыток составил 86 центов на акцию.

Выручка за отчетный период упала до 339,3 млн долларов с 867,3 млн долларов. Ранее аналитики прогнозировали убыток на уровне 1,05 доллара на акцию при выручке в 339 млн долларов. Компания сообщила о падении активных пользователей на 60% до 8,7 млн человек.



Сервис такси Lyft / Фото Flickr

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Vroom

Vroom Inc. (тикер на бирже NASDAQ: VRM), разработчик маркетплейса подержаных автомобилей, сообщила о получении во втором квартале ущерба в размере 63,2 млн долларов (2 доллара на акцию) по сравнению с убытком в 59,2 млн долларов (6,90 доллара на акцию) годом ранее. Операционный убыток составил 34 цента на акцию.

Выручка за отчетный период снизилась до 253,1 млн долларов с 260,9 млн долларов. Предварительно ожидалось показатель убытка на уровне 55 центов на акцию при выручке в 234,9 млн долларов. В текущем квартале компания планирует потерять 42-37 центов на акцию при прогнозе экспертами ущерба в 36 центов.

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Fossil

Fossil Group (тикер на бирже NASDAQ: FOSL) во втором квартале понесла ущерб в размере 22,5 млн долларов (44 цента на акцию) по сравнению с убытками в 7,3 млн долларов (15 центов на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период упала до 259 млн долларов с 501,4 млн долларов.



Продукция бренда Fossil / Фото Flickr

Revolve

Revolve Group Inc. (тикер на Нью-Йоркской фондовой бирже: RVLV) сообщила о получении во 2-м квартале прибыли в размере 14,2 млн долларов (20 центов на акцию) по сравнению с 28 млн (57 центов на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период снизилась до 142,8 млн долларов с 161,9 млн долларов. Ожидался показатель прибыли на уровне 3 центов на акцию при выручке 119,3 млн долларов.