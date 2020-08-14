У липні та на початку серпня низка світових компаній почали оприлюднювати звіти про свою діяльність за другий квартал 2020 року. Максимально успішним цей період став для Tesla, яка стала найдорожчим автовиробником і може увійти до індексу S&P 500 (цей фондовий показник включає акції найбільших американських компаній).

Яким був другий квартал 2020 року для провідних технологічних та транспортних компаній – читайте в огляді аналітика компанії "Фрідом Фінанс Україна" Степана Джуса для Інвестицій24.

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Cisco

12 серпня компанія Cisco Systems Inc. (тікер на біржі NASDAQ: CSCO) повідомила про отримання у четвертому звітному кварталі прибутку в розмірі 2,64 мільярда доларів (62 цента на акцію) у порівнянні з 2,2 мільярдами доларів (51 цент на акцію) за аналогічний період 2019 року. Операційний прибуток становив 80 центів на акцію.

Виручка за звітний період знизилася до 12,15 мільярда доларів із 13,4 мільярда доларів. Прогнозували показник прибутку на рівні 65 центів на акцію при виручці в 12,09 мільярда доларів. У поточному кварталі компанія планує заробити 69-71 цент на акцію при прогнозі експертів у 75 центів.



Компанія Cisco / Фото Flickr

Lyft

Американський сервіс таксі (тікер на біржі NASDAQ: LYFT) повідомила про отримання в другому кварталі збитку розміром 437,1 мільйона доларів (1,41 долара на акцію) в порівнянні зі збитком у 644,2 мільйона доларів (2,23 долара на акцію) роком раніше. Операційний збиток становив 86 центів на акцію.

Виручка за звітний період впала до 339,3 мільйона доларів з 867,3 мільйона доларів. Раніше аналітики спрогнозували збиток на рівні 1,05 долара на акцію при виручці в 339 мільйонів доларів. Компанія повідомила про падіння активних користувачів на 60% до 8,7 мільйона осіб.



Сервіс таксі Lyft / Фото Flickr

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Vroom

Vroom Inc. (тікер на біржі NASDAQ: VRM), розробниця маркетплейсу автомобілів, які були у вжитку, повідомила про отримання в другому кварталі збитку в розмірі 63,2 мільйона доларів (2 долари на акцію) у порівнянні зі збитком у 59,2 мільйона доларів (6,90 долара на акцію) роком раніше. Операційний збиток становив 34 цента на акцію.

Виручка за звітний період знизилася до 253,1 мільйона доларів з 260,9 мільйона доларів. Попередньо очікувалося показник збитку на рівні 55 центів на акцію при виручці в 234,9 мільйона доларів. У поточному кварталі компанія планує втратити 42-37 центів на акцію при прогнозі експертами збитку в 36 центів.

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Fossil

Fossil Group, відомий бренд годинників, (тікер на біржі NASDAQ: FOSL) в другому кварталі зазнала збитку в розмірі 22,5 мільйона доларів (44 цента на акцію) в порівнянні зі збитками в 7,3 мільйона доларів (15 центів на акцію) роком раніше. Виручка за звітний період впала до 259 мільйона доларів з 501,4 мільйона доларів.



Продукція бренду Fossil / Фото Flickr

Revolve

Revolve Group Inc. (тікер на Нью-Йоркській фондовій біржі: RVLV) повідомила про отримання в 2-му кварталі прибутку в розмірі 14,2 мільйона доларів (20 центів на акцію) в порівнянні з 28 мільйонами (57 центів на акцію) роком раніше. Виручка за звітний період знизилася до 142,8 млн доларів із 161,9 млн доларів. Очікувався показник прибутку на рівні 3 центів на акцію при виручці 119,3 млн доларів.