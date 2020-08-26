Інвестиції в IPO все більше цікавлять пересічних українців. І сьогодні зробити це досить легко. Головне – знайти кваліфікованого й надійного брокера, що надає можливість вкласти гроші в IPO.

Детально про варіанти таких інвестицій в поточних українських реаліях – читайте в матеріалі Інвестиції24.

До теми: Як і скільки можна заробити на IPO: компанії, у які вигідно інвестувати 2020 року

Що таке IPO – пояснення З англ. Initial Public Offering – дослівно "первинна публічна пропозиція" – публічний продаж акцій приватної компанії шляхом реалізації депозитарних розписок на цінні папери. Так підприємство планує залучити гроші від інвесторів, підвищити ліквідність своїх цінних паперів шляхом їхньої купівлі-продажу на біржі та й загалом підвищити власну впізнаваність.

Інвестиції в IPO в Україні: до кого звернутися

В Україні широко представлені всього два брокера, що допомагають інвестувати в IPO компанії. Це Freedom Finance і Interactive Brokers. А як же Exante і Just2Trade, запитаєте ви? Ці компанії не настільки відомі в Україні й через них інвестує досить мало інвесторів. Окрім того, кількість угод обмежена, а в роботі з IPO велике значення має диверсифікація. Також для інвестора важливим є можливість заробітку, широта інструментів і репутація компанії.

В Україні також представлений субброкер United Traders. Це компанія, яка надає можливість участі в IPO для дрібних інвесторів з невеликими сумами. При цьому постачальником IPO у компанії є Freedom Finance.

Порівняння умов різних брокерів

EXANTE

Це європейський молодий брокер і новий гравець на ринку IPO, що забезпечує прямий вихід на розміщення. Lockup-періоди відсутні. Ложкою дьогтю є мінімальна сума угоди – 10 000 євро, якщо набирається пул клієнтів. Це доступно не кожному приватному інвестору.

Інше цікаве запитання – асортимент угод. У брокера обмежений вибір пропонованих IPO. Формування переліку IPO менеджер EXANTE пояснив так:

Якщо набирається пул інвесторів на 5 мільйонів євро, то можна вибрати будь-яке IPO на фондових біржах NYSE і NASDAQ. EXANTE організовує доступ. Брокер дивиться на інтерес з боку клієнта. Якщо особа зацікавлена тим чи тим IPO , то воно потрапляє до асортименту угод. Якщо інтерес відсутній, то, відповідно, не потрапляє.

Ключові переваги EXANTE – невеликі комісії, прямий вихід на IPO, відсутність lockup-періодів.

Недоліком є ​​розмір вхідного порога і кількість пропонованих IPO. Окрім того, IPO-угоди – новий продукт брокера. Тому з остаточними висновками краще почекати.

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Interactive Brokers

Американський брокер, досить зріла компанія і сильний гравець на фінансовому ринку. Підприємство надає доступ до будь-яких інструментів і ринків. Брокер забезпечує прямий вихід на IPO. Lock-up періоди відсутні, якщо немає таких вимог емітента, біржі або регулятора. У брокера найширший вибір угод.

Результат аналізу компанії продемонстрував наступне:

Мінімальний обсяг капіталу для участі в IPO – 100 000 доларів. Загальна комісія за операцію виходить приблизно 1-2%.

На компанію було накладено штраф FINRA за некоректну роботу з протидії відмиванню грошей через рахунки. Було виявлено, що деякі договори були підписані без відповідних перевірок із фінансового моніторингу. А це вже суперечить положенню про протидію відмиванню капіталу. Після проведення аналізу ситуації, що виникла, було ухвалено рішення про закриття рахунків, на яких виявлена ​​підозріла діяльність, а саме:

резидентство клієнта і країна, з якої надходить поповнення\виведення коштів не збігаються;

часте введення\виведення невеликих сум;

велика кількість акаунтів friend and family;

торгівля ведеться не з вказаної країни резидента або використовується VPN;

маленький торговельний рахунок;

дуже низька активність торгівлі.

Після цієї ситуації були посилені заходи проходження процедури комплайнс і пильніше вивчення клієнтів з України.

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Freedom Finance

Основні характеристики брокера

Freedom Finance – це найстаріший і найбільший гравець IPO-ринку, який функціонує на території СНД. Цікаво, що сам брокер теж є публічною компанією – акції Freedom Finance торгуються на американській фондовій біржі NASDAQ. Капіталізація брокера перевищує 1,5 мільярда доларів.



Freedom Finance на біржі NASDAQ / Фото зі сторінки Facebook "Фрідом Фінанс Україна"

Що стосується IPO, то приблизно 60% розміщень, які проходять на основних американських біржах, потрапляють на платформу. При цьому інвестори не купують акції IPO-компаній безпосередньо – вони отримують форвардні контракти. За цими контрактами клієнти Freedom Finance розраховуються безпосередньо з брокером. Ціна форвардного контракту відповідає ціні IPO.

Комісія брокера залежить від розміру портфеля клієнта і варіюється від 3% до 5% за вхід і 0.5% за вихід з угоди.

Мінімальна сума участі – 2000 доларів.

Алокація по операціях відрізняється для різних IPO і для різних клієнтів. Якщо коротко, то вона залежить від того, скільки грошей клієнт приносить компанії. Чим більше продуктів він використовує, і чим частіше укладає угоди, тим вища алокація. Залишайте заявку за посиланням для консультації з інвестиційним експертом "Фрідом Фінанс Україна", щоб зберігати й примножувати гроші. Чи телефонуйте за номером 0800 33 43 43.

Інвестувати в IPO може кожен

В рамках чинного законодавства участь в IPO доступно кожному. Національний банк України дозволяє інвестувати 100 000 доларів. Щоб перерахувати гроші за кордон, можна виконати переказ з картки або оформити SWIFT-платіж. Повернути кошти назад можна також за допомогою SWIFT-платежа.

Сьогодні не потрібно ніяких статусів для інвестора. Цього не можна сказати про інвесторів в сусідній країні, де вони обмежені сумою 100 000 доларів і вище. Будь-хто може розглянути такий інструмент, якщо уважно вивчити його. А коли особа володіє капіталом для інвестування, вибір брокера є завжди.