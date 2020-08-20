На біржу виходить розробник нового методу лікування раку: огляд IPO Kymera Therapeutics
Фахівці Kymera Therapeutics розробляють новий метод лікування – систему розщеплення білків. Цю технологію можна застосувати для лікування раку, а також імуно-запальних захворювань. Для подальшого розвитку свого продукту та покращення загального іміджу компанія вирішила залучити додаткове фінансування шляхом IPO.
Підприємство виходить на біржу вже сьогодні, 20 серпня. Андеррайтерами розміщення є Morgan Stanley, BofA Securities, Cowen та Guggenheim Securities. Детальніше про розробки компанії та чим підприємство може бути привабливим для потенційних інвесторів – в огляді "Фрідом Фінанс" для Інвестицій24.
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Над чим працює Kymera Therapeutics?Kymera Therapeutics створила свою платформу Pegasus, яка дає змогу створювати потенційні ліки. В основі методу компанії – деградація білків (вбудований у клітину процес переробки або утилізації старих і пошкоджених білків) для розщеплення білків, які викликають різні захворювання.
Найбільші акціонери до IPO:
- Atlas Venture Partners (26,76%)
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated (7,31%)
- Lilly Ventures Fund I (6,47%),
- Pfizer Inc (5,18%)
- 6 Dimensions (5,18%)
- Bessemer Venture Partners (5,18%)
Який зараз баланс компанії?
За станом на 30 червня грошові кошти на балансі компанії становлять 60,9 мільйонів доларів, а вартість цінних паперів для продажу – 94,9 мільйонів доларів. Упродовж усієї своєї діяльності компанія залучила понад 400 мільйонів доларів.
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Основні розробки Kymera Therapeutics
- Провідна розробка компанії Kymera KT-474 націлена на білок IRAK4, який є «мішенню» для запалення і раку. Ця програма націлена на лікування запальних захворювань шкіри і ревматоїдного артриту. Розробка KT-474 підтримується компанією Sanofi. Kymera Therapeutics планує подати заявку на клінічні випробування в першому півріччі 2021.
- Друга програма досліджень IRAKIMiD включає лікування білка IRAK4 для лікування В-клітинної лімфоми. Компанія планує почати клінічні випробування в другому півріччі 2021 року.
- Третя розробка компанії STAT3 націлена на лікування злоякісних і солідних пухлин, а також аутоімунних захворювань і фіброзу. Компанія планує почати клінічні випробування в другому півріччі 2021 року.
Колаборації та інтерес інвесторів на IPO
7 липня Kymera Therapeutics уклала угоду з Sanofi для спільної розробки лікарських препаратів. Компанія вже отримала авансовий платіж у 150 мільйонів доларів і ця сума може вирости до 1,48 мільярда доларів.
9 травня 2019 компанія підписала угоду з Vertex для просування своїх клінічних випробувань, також на IPO Vertex придбала 498,4 тисячі акцій.