Фахівці Kymera Therapeutics розробляють новий метод лікування – систему розщеплення білків. Цю технологію можна застосувати для лікування раку, а також імуно-запальних захворювань. Для подальшого розвитку свого продукту та покращення загального іміджу компанія вирішила залучити додаткове фінансування шляхом IPO.

Підприємство виходить на біржу вже сьогодні, 20 серпня. Андеррайтерами розміщення є Morgan Stanley, BofA Securities, Cowen та Guggenheim Securities. Детальніше про розробки компанії та чим підприємство може бути привабливим для потенційних інвесторів – в огляді "Фрідом Фінанс" для Інвестицій24.

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Над чим працює Kymera Therapeutics? Kymera Therapeutics створила свою платформу Pegasus, яка дає змогу створювати потенційні ліки. В основі методу компанії – деградація білків (вбудований у клітину процес переробки або утилізації старих і пошкоджених білків) для розщеплення білків, які викликають різні захворювання.

Найбільші акціонери до IPO:

Atlas Venture Partners (26,76%)

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (7,31%)

Lilly Ventures Fund I (6,47%),

Pfizer Inc (5,18%)

6 Dimensions (5,18%)

Bessemer Venture Partners (5,18%)

Який зараз баланс компанії?

За станом на 30 червня грошові кошти на балансі компанії становлять 60,9 мільйонів доларів, а вартість цінних паперів для продажу – 94,9 мільйонів доларів. Упродовж усієї своєї діяльності компанія залучила понад 400 мільйонів доларів.

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Основні розробки Kymera Therapeutics

Провідна розробка компанії Kymera KT-474 націлена на білок IRAK4, який є «мішенню» для запалення і раку. Ця програма націлена на лікування запальних захворювань шкіри і ревматоїдного артриту. Розробка KT-474 підтримується компанією Sanofi. Kymera Therapeutics планує подати заявку на клінічні випробування в першому півріччі 2021.

націлена на білок IRAK4, який є «мішенню» для запалення і раку. Ця програма націлена на лікування запальних захворювань шкіри і ревматоїдного артриту. Розробка KT-474 підтримується компанією Sanofi. Kymera Therapeutics планує подати заявку на клінічні випробування в першому півріччі 2021. Друга програма досліджень IRAKIMiD включає лікування білка IRAK4 для лікування В-клітинної лімфоми. Компанія планує почати клінічні випробування в другому півріччі 2021 року.

включає лікування білка IRAK4 для лікування В-клітинної лімфоми. Компанія планує почати клінічні випробування в другому півріччі 2021 року. Третя розробка компанії STAT3 націлена на лікування злоякісних і солідних пухлин, а також аутоімунних захворювань і фіброзу. Компанія планує почати клінічні випробування в другому півріччі 2021 року.

Колаборації та інтерес інвесторів на IPO

7 липня Kymera Therapeutics уклала угоду з Sanofi для спільної розробки лікарських препаратів. Компанія вже отримала авансовий платіж у 150 мільйонів доларів і ця сума може вирости до 1,48 мільярда доларів.

9 травня 2019 компанія підписала угоду з Vertex для просування своїх клінічних випробувань, також на IPO Vertex придбала 498,4 тисячі акцій.