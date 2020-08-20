Специалисты Kymera Therapeutics разрабатывают новый метод лечения – систему расщепления белков. Эту технологию можно применить для лечения рака, а также иммуно-воспалительных заболеваний. Для дальнейшего развития своего продукта и улучшения общего имиджа компания решила привлечь дополнительное финансирование путем IPO.

Предприятие выходит на биржу уже сегодня, 20 августа. Андеррайтерами размещения являются Morgan Stanley, BofA Securities, Cowen и Guggenheim Securities. Подробнее о разработках компании и чем предприятие может быть привлекательным для потенциальных инвесторов – в обзоре компании "Фридом Финанс" для Инвестиций24.

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Над чем работает Kymera Therapeutics? Kymera Therapeutics создала свою платформу Pegasus, которая позволяет создавать потенциальные лекарства. В основе метода компании – деградация белков (встроенный в клетку процесс переработки или утилизации старых и поврежденных белков) для расщепления белков, которые вызывают различные заболевания. Крупнейшие акционеры до IPO Atlas Venture Partners (26,76%)

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (7,31%)

Lilly Ventures Fund I (6,47%),

Pfizer Inc (5,18%),

6 Dimensions (5,18%)

Bessemer Venture Partners (5,18%) О балансе компании По состоянию на 30 июня денежные средства на балансе компании составляют 60,9 млн долларов, а стоимость ценных бумаг для продажи – 94,9 млн долларов. За всю историю существования компания привлекла более 400 млн долларов. Оставляйте заявку по ссылке для консультации с инвестиционным экспертом, чтобы сохранять и приумножать деньги. Или звоните по телефону 0800 33 43 43.

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Основные разработки Kymera Therapeutics

Ведущая разработка компании Kymera KT-474 нацелена на белок IRAK4, который является «мишенью» для воспаленния и рака. Эта программа нацелена на лечение воспалительных заболеваний кожи и ревматоидного артрита. Разработка KT-474 поддерживается компанией Sanofi. Kymera Therapeutics планирует подать заявку на клинические испытания в первом полугодии 2021 года.

нацелена на белок IRAK4, который является «мишенью» для воспаленния и рака. Эта программа нацелена на лечение воспалительных заболеваний кожи и ревматоидного артрита. Разработка KT-474 поддерживается компанией Sanofi. Kymera Therapeutics планирует подать заявку на клинические испытания в первом полугодии 2021 года. Вторая программа исследований IRAKIMiD включает лечение белка IRAK4 для лечения В-клеточной лимфомы. Компания планирует начать клинические испытания во втором полугодии 2021 года.

включает лечение белка IRAK4 для лечения В-клеточной лимфомы. Компания планирует начать клинические испытания во втором полугодии 2021 года. Третья разработка компании STAT3 нацелена на лечение злокачественных и солидных опухолей, а также аутоиммунных заболеваний и фиброза. Компания планирует начать клинические испытания во втором полугодии 2021 года.

Коллаборации и интерес инвесторов к IPO

7 июля Kymera Therapeutics заключила соглашение с Sanofi для совместной разработки лекарственных препаратов. Компания уже получила авансовый платеж в 150 млн долларов и эта сумма может вырасти до 1,48 млрд долларов.

9 мая 2019 года компания подписала соглашение с Vertex для продвижения своих клинических испытаний, а также на IPO Vertex приобрела 498,4 тысячи акций.