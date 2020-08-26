Инвестиции в IPO все больше интересуют простых украинцев. И сегодня сделать это довольно легко. Главное – найти квалифицированного и надежного брокера, который предоставляет возможность вложить деньги в IPO.

Подробно о вариантах таких инвестиций в текущих украинских реалиях – читайте в материале Инвестиции24.

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Что такое IPO – объяснение С англ. Initial Public Offering – дословно "первичное публичное предложение" – публичная продажа акций частной компании путем реализации депозитарных расписок на ценные бумаги. Так предприятие планирует привлечь деньги от инвесторов, повысить ликвидность своих ценных бумаг путем их купли-продажи на бирже и вообще повысить собственную узнаваемость. Инвестиции в IPO в Украине: к кому обратиться В Украине широко представлены всего два брокера, которые помогают инвестировать в IPO компании. Это Freedom Finance и Interactive Brokers. А как же Exante и Just2Trade, спросите вы? Эти компании не столь известные в Украине и за них инвестирует достаточно мало инвесторов. Кроме того, количество сделок ограничено, а в работе с IPO большое значение имеет диверсификация. Также для инвестора важна возможность заработка, широта инструментов и репутация компании. В Украине также представлен субброкер United Traders. Это компания, которая предоставляет возможность участия в IPO для мелких инвесторов с небольшими суммами. При этом поставщиком IPO у компании есть Freedom Finance. Сравнение условий различных брокеров EXANTE Это европейский молодой брокер и новый игрок на рынке IPO, который обеспечивает прямой выход на размещение. Lockup-периоды отсутствуют. Ложкой дегтя является минимальная сумма сделки – 10 000 евро, если набирается пул клиентов. Это доступно не каждому частному инвестору. Другой интересный вопрос – ассортимент соглашений. В брокера ограниченный выбор предлагаемых IPO. Формирование перечня IPO менеджер EXANTE объяснил так: Если набирается пул инвесторов на 5 млн евро, то можно выбрать любое IPO на фондовых биржах NYSE и NASDAQ. EXANTE организует доступ. Брокер смотрит на интерес со стороны клиента. Если лицо заинтересованное тем или иным IPO, то оно попадает в ассортимент соглашений. Если интерес отсутствует, то, соответственно, не попадает. Ключевые преимущества EXANTE – небольшие комиссии, прямой выход на IPO, отсутствие lockup-периодов. Недостатком является размер входного порога и количество предлагаемых IPO. Кроме того, IPO-соглашения – новый продукт брокера. Поэтому с окончательными выводами лучше подождать.

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Interactive Brokers

Американский брокер, достаточно зрелая компания и сильный игрок на финансовом рынке. Предприятие предоставляет доступ к любым инструментам и рынкам. Брокер обеспечивает прямой выход на IPO. Lock-up периоды отсутствуют, если нет таких требований эмитента, биржи или регулятора. В брокера широкий выбор соглашений.

Результат анализа компании продемонстрировал следующее:

Минимальный размер капитала для участия в IPO – 100 000 долларов. Общая комиссия за операцию получается примерно 1-2%.

На компанию был наложен штраф FINRA за некорректную работу по противодействию отмыванию денег через счета. Было обнаружено, что некоторые договоры были подписаны без соответствующих проверок по финансовому мониторингу. А это уже противоречит положению о противодействии отмыванию капитала. После проведения анализа сложившейся ситуации, было принято решение о закрытии счетов, на которых обнаружена подозрительная деятельность, а именно:

резидентство клиента и страна, из которой поступает пополнение\вывод средств не совпадают;

частое введение\вывод небольших сумм;

большое количество аккаунтов friend and family;

торговля ведется не с указанной страны резидента или используется VPN;

маленький торговый счет;

очень низкая активность торговли.

После этой ситуации были усилены меры прохождения процедуры комплайнс и пристальное изучение клиентов из Украины.

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Freedom Finance

Основные характеристики брокера

Freedom Finance – это старейший и крупнейший игрок IPO-рынка, функционирующего на территории СНГ. Интересно, что сам брокер тоже является публичной компанией – акции Freedom Finance торгуются на американской фондовой бирже NASDAQ. Капитализация брокера превышает 1,5 миллиарда долларов.



Freedom Finance на бирже NASDAQ / Фото со страницы Facebook "Фридом Финанс Украина"

Что касается IPO, то примерно 60% размещений, которые проходят на основных американских биржах, попадают на платформу. При этом инвесторы не покупают акции IPO-компаний непосредственно – они получают форвардные контракты. По этим контрактам клиенты Freedom Finance рассчитываются непосредственно с брокером. Цена форвардного контракта соответствует цене IPO.

Комиссия брокера зависит от размера портфеля клиента и варьируется от 3% до 5% за вход и 0,5% за выход из сделки.

Минимальная сумма участия – 2000 долларов.

Аллокация по операциям отличается для разных IPO и для различных клиентов. Если коротко, то она зависит от того, сколько денег клиент приносит компании. Чем больше продуктов он использует, и чем чаще заключает соглашения, тем выше аллокация.

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Инвестировать в IPO может каждый

В рамках действующего законодательства участие в IPO доступно каждому. Национальный банк Украины позволяет инвестировать 100 000 долларов. Чтобы перечислить деньги за границу, можно выполнить перевод с карты или оформить SWIFT-платеж. Вернуть средства обратно можно с помощью SWIFT-платежа.

Сегодня не нужно никаких статусов для инвестора. Этого нельзя сказать о инвесторов в соседней стране, где они ограничены суммой 100 000 долларов и выше. Любой может рассмотреть такой инструмент, если внимательно изучит его. К тому же, когда человек владеет капиталом для инвестирования, выбор брокера есть всегда.