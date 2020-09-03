Упродовж минулого тижня Apple і Tesla наробили багато шуму на ринку. Ці компанії провели спліт за своїми акціями, відкривши більше можливостей для дрібних інвесторів.

Ми запитали Олександра Грановського, експерта інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна", про те, що таке спліт та чим він цікавий. Усі деталі – у матеріалі Інвестицій24.

Актуально: Угода Microsoft і TikTok: як переговори техногігантів перетворилися на "мильну оперу"

Спліт – що це?

Поняття "спліт" походить з англійської "stock split", що дослівно перекладається як "дроблення, розділення акцій". Процес передбачає збільшення кількості цінних паперів, які перебувають в обігу, шляхом зменшення їхньої вартості.

Наприклад, ВАТ (Відкрите акційне товариство) оголошує про дроблення своїх акцій, встановивши коефіцієнт 3:1. Це означає, що ринкова вартість цінного паперу зменшиться втричі, а їхня кількість, відповідно, збільшиться в 3 рази. При цьому капіталізація підприємства та сумарна вартість активу, що перебуває в інвестора – залишаються незмінними.

Як це відбувається на практиці? Якщо на фондовому ринку обертається 30 тисяч акцій компанії "А" вартістю 300 гривень кожна, то загальна капіталізація товариства становить 9 мільйонів гривень. Під час дроблення у відношенні 3:1 кількість акцій становитиме 90 тисяч, а вартість кожної буде 100 гривень. Водночас, загальна капіталізація підприємства так і залишиться 9 мільйонів гривень.



Якщо інвестор володів 10 акціями на суму 3 тисячі гривень, то після дроблення у нього стане 30 цінних паперів, а їхня загальна вартість так і залишиться 3 тисячі гривень.

Навіщо компанії проводять спліт?

Дроблення проводиться передусім для підвищення попиту на акції компанії. Якщо в одній галузі вартість цінних паперів будь-якого товариства стає в кілька разів дорожчою, ніж у конкурентів, то приватним інвесторам "не по кишені" купівля їхніх активів. У такому разі попит падає, що призводить до зменшення ціни та, як наслідок, зниження капіталізації компанії.

Наприклад, якщо одна акція підприємства коштує 150 тисяч гривень, то більшість дрібних інвесторів просто не зможуть придбати і поповнити свій інвестиційний портфель. Інша частина інвесторів захоче на цю суму купити цінні папери кількох інших товариств з аналогічними параметрами фінансової стійкості.

Дроблення акцій дає змогу частково або повністю знизити ризик падіння ціни. Таким чином компанія запобігає зменшенню своєї капіталізації.



Олександр Грановський, експерт "Фрідом Фінанс Україна" / Фото надано компанією

Інвестиційні можливості: Що робити, якщо ви хочете інвестувати в IPO: з чого слід почати

Які наслідки спліту?

Після дроблення акцій їхня вартість знижується, що, своєю чергою, призводить до збільшення зацікавленості з боку інвесторів. Якщо попит на цінні папери зростає, їхня ціна теж збільшується.

Компанія при цьому отримує:

приплив додаткових інвестицій;

збільшення контрольного пакета.

Після спліту вартість спочатку знижується, а власники більшого пакету в цей період скуповують акції в утримувачів для зміцнення власних позицій.

Інформація про намір провести дроблення не афішується заздалегідь. Тому інвестори не можуть передбачити проведення спліту чи спрогнозувати його.

Як використали спліт Apple і Tesla?

У випадку з акціями Tesla та Apple, компанії провели спліт 4:1 та 5:1 відповідно. Про цю процедуру було оголошено за місяць. Інвесторам дали можливість підготуватися, щоб почати купувати активи після проведення спліту.

Якщо ж розглянути цю ситуацію з погляду заробітку на ній, то вона відкриває дуже маленьке вікно в часі. Через це більше нагадує спекуляцію: купити папери 31 серпня й продати 1 вересня, заробивши невеликий відсоток на угоді, після чого акції почали падати.



Але тут з'‎являється додаткова можливість, дочекатися корекції за паперами та зробити довгострокову інвестицію проміжком від 3-х місяців. Таке вкладення може принести набагато більше заробітку, оскільки компанії стабільно зростають, виплачують дивіденди і можуть продемонструвати приріст до 50% від поточної вартості протягом шести місяців.

Про успіх Tesla на фондовому ринку: Tesla у S&P 500: як провідні інвестхауси підняли цільову ціну акцій компанії

Чи потрібен спліт взагалі?

Загалом, спліт цікавий і корисний для інвесторів після його проведення.

Не варто купувати акції до спліту і сподіватися, що ви зможете на цьому пристойно заробити! Як показує практика, у таких ситуаціях тільки втрачають. А ось якщо дочекатися спліту й потім купити – це розумний підхід!