У США понад 55% населення мають брокерський рахунок й інвестують у цінні папери своєї країни, чим підтримують її економіку і забезпечують власне майбутнє. Звідси напрошується висновок, що такий фінансовий інструмент зовсім не розкіш, а необхідність і знаходиться нарівні з банківським рахунком, до якого ми всі так звикли.

Експерт компанії "Фрідом Фінанс Україна" Олександр Грановський детально описав процес відкриття брокерського рахунку в Україні. Дізнайтеся більше про особливості та переваги цього фінансового інструменту в матеріалі Інвестицій24.

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У світі зростає попит на брокерські рахунки

Сьогодні ми маємо доступ до великого обсягу інформації і можемо спостерігати як живуть, що роблять люди в інших країнах. Зокрема, у західних країнах більшість людей інвестують в цінні папери через брокерські рахунки й інвестиційні фонди, таким чином формуючи власний капітал.

У період з квітня по серпень 2020 року тільки в США було відкрито понад 1 мільйон нових брокерських рахунків. І це на ринку, де в кожного другого вже є рахунок.

Чому ж українці не повинні розглядати таку можливість? Тим більше, що громадяни України повністю вільні у цьому плані, маючи лише одне обмеження – 100 000 євро в рік для інвестицій в іноземні активи. На відміну від громадян ЄС і США, де фізична особа зобов'язана інвестувати в фінансовий ринок через спеціальні фонди.

Брокерський рахунок – для чого він потрібен? Одним із способів заробітку є торгівля на біржі: акціями, облігаціями, опціонами, ф'ючерсами тощо. Брокерський рахунок потрібен, щоб мати змогу здійснити цю торгівлю. Адже трейдинг та інвестування передбачають наявність доступу до бірж, який мають лише професійні брокери. Приватна особа може торгувати тільки за посередництва брокера, для чого і потрібно відкрити в нього рахунок.

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Як відкрити брокерський рахунок?

Процедура відкриття брокерського рахунку не така складна, як може здатися на перший погляд. Як реальний приклад розглянемо, як відкрити рахунок у "Фрідом Фінанс Україна" і "Freedom Finance Europe".

Перше і, мабуть, найголовніше, що потрібно, – визначитися з ринком, у який ви плануєте інвестувати.

Якщо Вас цікавлять ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) і акції українських компаній , тоді вам слід звернутися до "Фрідом Фінанс Україна".

(облігації внутрішньої державної позики) і , тоді вам слід звернутися до "Фрідом Фінанс Україна". Коли ж вам цікавий глобальний ринок облігацій, операції IPO і американський фондовий ринок – тут теж допоможе українське представництво "Фрідом Фінанс". Однак рахунок відкриватиметься через європейський підрозділ холдингу – "Freedom Finance Europe".

Процедура відкриття рахунку у "Фрідом Фінанс Україна"

Для цього вам знадобиться:

Адреса електронної пошти (e-mail).

Номер телефону.

Паспорт громадянина України або ID-картка.

ІПН (ідентифікаційний податковий номер).

Дані за місцем роботи і ваша професія.

Середній дохід на місяць.

Рахунок можна відкрити в одному з офісів компанії або онлайн, якщо у вас немає можливості приїхати чи відсутнє відділення у населеному пункті, де ви проживаєте. За останньої умови, процедура займе більше часу.

Залишайте заявку за посиланням для консультації з інвестиційним експертом, щоб зберігати й примножувати гроші. Чи телефонуйте за номером 0800 33 43 43.

Відкриття рахунку у "Freedom Finance Europe"

З цією процедурою вам допоможуть спеціалісти "Фрідом Фінанс Україна". Вона, відповідно, проходить віддалено. Тут вам знадобитися:

Адреса електронної пошти (e-mail).

Номер телефону.

Закордонний паспорт (фото).

ІПН (ідентифікаційний податковий номер).

Підтвердження місця проживання (може бути виписка з банківського рахунку англійською або платіжка за комунальні послуги, переклад зроблять у компанії).

Дані за місцем роботи і ваша професія.

Селфі.

Уся процедура здійснюється через ресурси компанії freedom24.com або tradernet.com в режимі онлайн. Якщо ж у вас виникнуть труднощі, ви завжди зможете звернутися за допомогою до інвестиційних експертів компанії, і вони вам радо допоможуть.

Додаткові відомості

Усі рахунки в компанії відкриваються безкоштовно і за їхнє обслуговування не стягується ніякої додаткової платні! Після відкриття рахунку ви отримуєте доступ до власного кабінету на платформі Tradernet.com, де ви можете здійснювати всі операції з власним капіталом.

Принцип компанії Фрідом Фінанс такий, щоб ви отримали доступ до світових ринків на одній платформі і могли з легкістю управляти своїми рахунками через один ресурс, навіть, якщо у вас декілька рахунків на різних ринках.