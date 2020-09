С началом нового финансового года на фондовом рынке США возобновилась активность. Это сказалось на большом количестве заявок о выходе на IPO новых компаний. Какие возможности открываются перед акционерами и какой должна быть доля акций в портфеле для отличного результата – читайте в материале.

Александр Грановский, эксперт инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина" подготовил подборку самых интересных IPO, которые состоятся до конца 2020 года. Что это за компании и почему стоит обратить на них внимание – читайте на Инвестиции24.

Новые возможности IPO 2020

По словам Александра Грановского, нынешняя активность на рынке IPO действительно впечатляет.

Например, инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp. уже принял участие в восьми сделках, тогда как обычная интенсивность лишь 2-3 в неделю.

С одной стороны это может настораживать, но с другой – открывает возможности, которых раньше не наблюдалось.

Вы можете сказать, что впереди выборы и новый карантин, но позвольте привести несколько аргументов. Так, накануне выборов рынки начинают падать, но после того, как становится известен президент, этот обвал компенсируется. Ярким примером этого являются выборы 2016 года,

– отметил эксперт.

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, тоже повлиял на фондовый рынок. Однако, как утверждает Александр Грановский, не стоит забывать, что мировые центральные банки дали четко понять, что будут держать ситуацию под контролем и стимулировать рынок. А это серьезный сигнал для игроков рынка. Соответственно, такими возможностями стоит воспользоваться.

Palantir

Американская софтверная компания, специализирующаяся на анализе и защите большого массива данных. Также она известна тем, что сотрудничает с государственными органами.

В декабря 2019 года компания объявила о заключении контракта с армией США на 110 млн долларов, что станет частью четырехлетней программы на общую сумму в 440 млн долларов. Несмотря на наличие государственных контрактов, Palantir никогда не получала годовой прибыли, что, конечно, не является положительным фактором для инвесторов.

Компания не планирует проводить классическое IPO, а выйдет на рынок путем прямого листинга. Это означает, что акции предприятия будут доступны 23 сентября и смогут торговаться без каких-либо ограничений.

Что такое прямой листинг? Акции становятся доступными для торговли в день старта торгов и их можно продать в любой момент в будущем. Это дает возможность купить бумаги с рынка и затем в любой момент продать, при этом на долю в портфеле, которая определена заранее.

Robinhood

Компания Robinhood, основанная в 2013 году, стала популярной благодаря своему приложению. Этот онлайн-брокер одним из первых ввел торговую политику с нулевой комиссией для своих клиентов. Robinhood предоставляет пользователям возможность осуществлять бесплатную торговлю акциями, опционами и ETF (биржевой фонд). Одним из существенных преимуществ Robinhood от других онлайн-брокеров является торговля криптовалютами без комиссии.

По данным Forbes, количество пользователей Robinhood достигла 10 млн долларов по сравнению с 4 млн в 2018 году. В июле 2019 года компания привлекла очередное финансирование – 323 млн долларов. Сегодня Robinhood оценивается в 7,6 млрд долларов.

Ant Financial

Ant Financial, ранее известная как Alipay, является подразделением Alibaba и оценивается в 150 млрд долларов, что делает ее самой дорогой компанией-единорогом в мире.

С 2004 года сервис обработки платежей Alipay – первый продукт Ant Financial, имеющий более 1,2 млрд пользователей - превратился в платформу, которая предлагает широкий набор услуг: мобильные платежи, сберегательные счета, кредитование и кредитный скоринг.

По данным отчета Financial Times, в третьем квартале 2019 года Ant Financial добавила 309 млн долларов к чистой прибыли Alibaba. В свою очередь, Alibaba обменяла свои 37,5% прибыли до налогообложения на 33% доли в капитале. Этот шаг подтвердил "структуру собственности" Ant Financial и подготовил фундамент для "потенциального IPO".

Airbnb

Онлайн-сервис бронирования недвижимости Airbnb объявил о планах стать публичным в 2020 году. По данным PitchBook, последняя оценка Airbnb частными инвесторами составила 31 млрд долларов. Сама компания пока не объявила каких-либо подробностей относительно IPO.

Asana

Эта компания, которая предоставляет программное обеспечение для повышения производительности, в последний раз оценивалась в 1,5 млрд долларов. Один из соучредителей – Дастин Московиц, который, кстати, был соучредителем Facebook.

Gitlab

IT-компания назвала точную дату IPO – 18 ноября 2020 года. В процессе подготовки к размещению ее оценили в 2,75 млрд долларов. В 2015 году в GitLab работало меньше 10 человек, а сегодня она насчитывает более 800 сотрудников из 55 стран мира.

Как ожидают в компании, рынок инструментов DevOps к 2023 году утроится. Gitlab тесно связана с этим рынком и видит возможность привлечения средств через IPO.

DoorDash

Основной бизнес этой компании - доставка еды. Последний раз DoorDash оценивалась в 13 млрд долларов. Компания рассматривает возможность прямого публичного листинга вместо IPO. Кстати, это одно из предприятий, которое выиграло от пандемии COVID-19.

Stripe

Этот финтех-стартап оценивался в 35 млрд долларов. Его программное обеспечение позволяет частным лицам и компаниям осуществлять и получать платежи через интернет. Одним из его небольших конкурентов является Bill.Com Holdings Inc, который недавно с отличными результатами завершили свое IPO в США.

Wish

Предоставляет онлайн-платформу электронной коммерции для облегчения транзакций между покупателями и продавцами. Wish помогает связать производителей в Китае с клиентами в США и других частях мира. Wish позволяет продавцам размещать свои продукты на своей платформе. Также функционирует в качестве посредника обработки платежей, но не сохраняет сами продукты и не управляет возвратами. Эта компания в последний раз оценивалась в 11,2 млрд долларов.

Инвестиции в IPO: почему это выгодно

В этом списке есть не все компании, которые заявили о выходе на IPO до конца 2020 года. Но, как видим, предприятий много и все они интересны. Всегда есть из чего выбрать и построить грамотный инвестиционный портфель, в котором будут сбалансированы риски. Ведь основная задача во время участия в IPO – управление рисками, а доходность непременно будет.

Я всегда говорю своим клиентам, что нужно иметь в портфеле много акций, но с малой долей. То есть, когда доля каждой отдельной акции не превышает 5%, а идеально 2-3% одной акции в портфеле. Только с таким подходом можно достичь отличного результата,

– добавил Александр Грановский.