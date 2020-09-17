7 сентября 2020 года киберспорт был признан официальным видом спорта в Украине. Наше государство зачислено к более 25 другим странам мира, где компьютерные игры считаются одним из видов спорта. В четверг, 17 сентября 2020 года, Украинская Профессиональная Киберспортивных Ассоциация (UPEA) представила стратегию развития киберспорта в Украине на 2020-2025 гг.

24 канал тоже побывал на презентации. Как будет функционировать киберспорт в Украине в следующие пять лет – читайте в нашем репортаже.

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Киберспорт в мире: о чем свидетельствуют последние данные

Александр Кохановский, председатель правления UPEA, основатель киберспортивной команды NA'VI и ведущий бизнесмен, ознакомил всех присутствующих с основной статистикой по мировой индустрии киберспорта.

Ведь сегодня эта сфера превратилась в настоящий бизнес, который позволяет привлекать инвестиции и вливать дополнительный капитал в экономику страны. Киберспорт обращает внимание ряда известных мировых компаний. Они вкладывают деньги в эту индустрию и используют его для решения собственных маркетинговых задач.



Александр Кохановский, председатель UPEA / Фото 24 канал

Аудитория и доходы

Аудиторию, которая следит за киберспортивных турнирами, можно разделить на две категории – случайные зрители и энтузиасты.

Так, в 2019 году количество случайных зрителей составляло 245 млн человек, тогда как киберспортивных энтузиастов, как более узкой группы, насчитывалось 200 млн человек. Ожидается, что в 2023 году эти цифры возрастут почти вдвое.

Если говорить о заработке сферы киберспорта в мире, то здесь тоже довольно высокие показатели:

2019 года доходы колебались в пределах 950 млн долларов .

. В ближайшие три года объем доходов вырастет до более 1,5 млрд долларов.

Спорт и киберспорт: что популярнее

Александр Кохановский отметил, что действительно некоторые киберспортивные события имеют больше просмотров, чем обычные спортивные соревнования. Для сравнения: финал League of Legends прошлого года пересмотрело 27 млн человек, а финал NBA – 15,5 миллиона человек, что уже почти вдвое меньше.

Призовые фонды, которые разыгрываются на турнирах, также выше именно в кибериндустрии. The International, ежегодный турнир по видеоигре Dota2, ежегодно демонстрирует рекордные суммы. В 2019 году – это 34 млн долларов, а в 2020 году – уже 36 млн долларов, утверждает Кохановский.

В киберспорте разыгрывается около 300 млн долларов призовых в год,

– отметил Александр Кохановский.



Сравнение финансовых данных спорта и киберспорта / Из презентации UPEA

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Киберспорт в Украине

Активная аудитория в Украине, которая интересуется киберспортивными событиями, насчитывает 1,8 млн человек, 90% из которых – мужчины в возрасте от 16 до 36 лет.

В сфере киберспорта Украина занимает девятое место в мире. Лидером в этой индустрии являются США, на втором месте – Китай, а на третьем – Южная Корея. Далее перед Украиной идут Германия, Швеция, Франция, Канада и Великобритания.

Однако, по словам Кохановского, ситуация может измениться в худшую сторону в ближайшие 3-4 года. Главная проблема для украинского киберспорта – отсутствие достаточного количества профессиональных игроков. Кроме того, с каждым годом уменьшается сумма призовых средств, которые украинские киберспортсмены выигрывают на турнирах.

Наша задача – попасть в ТОП-5 стран по развитию киберспорта и быть на одном уровне с лидерами – Америкой, Южной Кореей и Китаем,

– подчеркнул Кохановский.

Чтобы достичь такого результата, нужно развивать индустрию. Поэтому, прежде всего, миссией UPEA является объединение профессиональных игроков, любителей и государство. Соответственно, организация, разработала собственную экосистему, которая предусматривает разностороннее развитие индустрии.



Победный кубок украинской киберкоманды NA'VI / Фото 24 канал

Экосистема UPEA: что входит

Ассоциация киберспорта стремится развивать эту индустрию по нескольким направлениям: непосредственно спорт, социальная составляющая, наука и образование.

Спортивные проекты предусматривают проведение киберспортивных турниров как среди любителей, так и профессиональных игроков разных возрастов.

Для любителей будет создано несколько лиг – школьная, студенческая и бизнес-лиги.

Полупрофессиональные игроки смогут принять участие в Чемпионате Украины по киберспорту и Кубке Украины.

Профессиональные игроки будут соревноваться в Профессиональной лиге.

UPEA планирует активно развивать образовательные, социальные и научные проекты в сфере киберспорта. По словам Кохановского, здесь предусмотрено даже организацию отдельных факультативов на базе украинских вузов. Кроме того, киберспорт будут популяризировать и для людей с инвалидностью, ветеранов АТО, пенсионеров.

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Инфраструктурные проекты UPEA

Создание многофункциональной киберспортивной арены

Площадка на 10 000 человек будет размещена в центре Киева. А кроме киберспортивных событий на ней будут проводиться концерты, выставки, другие спортивные соревнования и тому подобное. Александр Кохановский отметил, что на реализацию этой идеи уйдет 3-4 года, так как нужно еще найти территорию под такую ​​масштабную конструкцию, получить все разрешения регуляторов.

Создание первого Esports Ready Hotel

Как известно, таким отелем станет "Днепр", который приобрел в рамках аукциона Кохановский вместе с партнерами. Александр отметил, что часть отеля – 3-4 этажи – будет служить тренировочными зонами для игроков, зонами отдыха для киберспортсменов. Также там будет и киберспортивный парк с большой сценой.



Гостиница "Днепр" в Киеве / С презентации UPEA

Создание 20 современных киберспортивных компьютерных клубов в Украине

Все эти проекты предусматривают ряд преимуществ для Украины. Среди них:

Более 100 000 туристов в год.

40 млн грн в год в виде туристических сборов.

Развитие широкополосного интернета.

Продвижение Украины как бренда в мире.



Из презентации UPEA

Глобальные цели UPEA на 2020-2025 годы

Распространить узнаваемость понятие "киберспорт" в Украине с 4,5 до 11%. Привлечение инвестиций в сферу киберспорта в Украине размером до 20 млн долларов в год. Увеличить аудиторию вдвое. Официально сделать киберспорт второй дисциплиной по популярности после футбола. Увеличить количество киберспортивных команд и игроков.

Профессиональных команд – от 2 до 5.

Полупрофессиональных команд – с 5 до 15.

Профессиональных и полупрофессиональных игроков – с 840 до 3000 человек.

Увеличить количество киберспортивных соревнований до 12 в год. Открыть украиноязычные киберспортивные студии трансляции контента.



Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины / Фото 24 канал

Экономический эффект развития киберспорта в Украине

Киберспорт – довольно прибыльный вид спорта, который может обогатить экономику страны и привлечь дополнительные инвестиции.

Развитие этой индустрии позволит создать в Украине больше рабочих мест и продвигать инновации и цифровые технологии. Также это еще и дополнительные доходы в госбюджет в виде налогов и сборов.

UPEA уже получила поддержку от представителей украинской власти. В частности, на презентации выступили министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Мы должны понимать, во что превратился киберспорт в мире – это мощная экономическая сила,

– отметил Немчинов.