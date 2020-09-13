Развитие 5G является одним из мощных направлений на технологическом рынке в ближайшие несколько лет. Благодаря запуску беспроводной сети пятого поколения увеличится скорость передачи данных. Одновременно с появлением 5G будут разрабатываться новые продукты и услуги, которые до этого были недоступны.

Аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Жумагали Султан сделал подборку компаний из разных сфер, связанных с развитием 5G. Активы этих предприятий могут стать выгодной инвестицией.

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Qualcomm (тикер QCOM)

Это один из ведущих производителей чипов. Также компанию называют уникальной среди других представителей этой сферы, потому что она использует модель лицензирования, которая позволяет ей получать проценты от продаж.

В 2019 году акции Qualcomm подорожали сразу на 55% , хотя до этого демонстрировали невысокие показатели роста.

, хотя до этого демонстрировали невысокие показатели роста. В 2020 году ценные бумаги производителя чипов увеличились в цене еще больше на фоне пандемии коронавируса.

По данным Statista, до 2024 года количество пользователей сетью 5G достигнет 1,9 млрд человек. В Qualcomm прогнозируют, что к 2025 году 5G будут использовать 2,8 млрд жителей планеты. В результате лицензированные технологии этой компании (QTL) вместе с научно-исследовательской работой, которая оценена в более 61 млрд долларов, станут важным индикатором роста и прибыльности в будущем.

Кроме того, недавно Qualcomm приняла многолетнее соглашение с одним из крупнейших производителей смартфонов в Китае, компанией Huawei. К тому же, трое конкурентов Huawei - Vivo, Oppo и Xiaomi – также используют процессоры Qualcomm. Техгигант принял более 100 новых лицензионных договоренностей, связанных с 5G, что должно обеспечить ему стабильный доход.

Так, среди главных индустрий, связанные с разработками с использованием сети пятого поколения, именно производителей полупроводников недооценивают, хотя они демонстрируют высокие темпы устойчивого роста, что можно увидеть на примере Qualcomm.

С учетом налаживания сотрудничества с Huawei, хорошую доходность дивидендов компании (2,12%), акции этой компании можно добавить к своему "5G-портфелю".





Динамика цены акций Qualcomm / График взято с kursiv.kz

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Verizon Communications (VZ)

Один из крупнейших американских телекоммуникационных провайдеров, которые предлагает своим клиентам услугу 5G. Акций таких предприятий могут стать защитными бумагами в инвестиционном портфеле.

Verizon считается дисциплинированной компанией, если говорить о выплате дивидендов своим акционерам. В частности, техпредприятие с начала 80-х годов еще ни разу не пропустило ежеквартальной процедуры выплаты дивидендов. Также оно постоянно увеличивает размер своих дивидендов уже 14 лет подряд. Во время последней квартальной выплаты дивиденд на одну акцию составил 0,615 доллара. В результате годовая выплата составляет 2,46 доллара, а доходность – примерно 4,3%.



Средняя скорость загрузки различных операторов. Verizon лидирует с показателем в 506,1 мб/сек. / Взято с kursiv.kz

Verizon получает доходы в основном от беспроводного оборудования и услуг. Еще часть выручки – от медиапродуктов и решений, ориентированных на рекламу индустрию и онлайн-контент. В 2019 году доход компании составил 139,9 млрд долларов, а во втором квартале этот показатель составил 30,4 млрд долларов. При этом бизнес предприятия разделены на две категории:

Verizon Consumer – примерно 69% выручки в течение 2019 года.

– примерно 69% выручки в течение 2019 года. Verizon Business – около 24% выручки за 2019 год.

Verizon развивает свой основной бизнес в отличие от его главного конкурента на рынке США, телекоммуникационной компании AT&T. Последняя планирует построить достаточно дорогую экосистему потокового видео. Поэтому Verizon считается наиболее подготовленной к 5G-революции. Ведь пятое поколение беспроводных технологий откроет новые возможности в развитии подключенных авто, умных городов и Интернета вещей (IoT). Соответственно это предоставляет Verizon широкое поле для создания инновационных продуктов и услуг финансового роста в 2021-м и следующих годах.

Относительно планов американского телекомгиганта, то предприятие намерено увеличить количество узлов сотовой 5G-связи на 500% до конца 2020 года, а также развернуть сеть пятого поколения в 30 новых городах США. По словам аналитика "Фридом Финанс", акции компании могут стать привлекательными для инвесторов на долгосрочную перспективу. Эксперты Goldman Sachs сформулировали свою целевую цену для активов Verizon в 67 долларов с потенциалом роста более чем 11%.



Динамика цены акций Verizon / График взято с kursiv.kz

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Corning (GLW)

Американская компания, специализирующаяся на производстве специального стекла, керамики и связанными с ними материалами, а также оптике. Ее продукцию используют в промышленности и для научных исследований. Для развертывания 5G-сетей многим предприятиям нужно будет обеспечить свои сети качественным, высокоскоростным кабелем. Поэтому продукция Corning пригодится таким компаниям, ведь она является лидером в сфере оптической связи и увеличила рост продаж в этом сегменте на 12% по сравнению с прошлым кварталом.

Предприятие наладило сотрудничество с Qualcomm в сфере разработки инфраструктуры для 5G. Ожидается, что именно системы Corning станут одними из первых, которые смогут обеспечить возможности 5G внутри помещений. Соответственно под эту категорию попадают офисные помещения, университеты, больницы, торговые центры.



Динамика цены акций Corning / График взято с kursiv.kz

Поэтому, как утверждает эксперт "Фридом Финанс", технологии в сфере внедрения 5G внутри помещений помогут Corning увеличить доходы и компенсировать убытки в других ее сегментах. Кроме того, компания может нарастить капитал и благодаря производству флаконов для вакцины против коронавируса, поскольку производит стекло. Так, в июне этого года предприятие получило грант в 204 млн долларов от управления передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA) на расширение производства флаконов Valor Glass. По оценке Acumen Research Consulting, к 2026 году рынок производства флаконов достигнет 7,5 миллиарда долларов. J.P. Morgan оценивает одну акцию Corning в 36 долларов с потенциалом роста в 20%.

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