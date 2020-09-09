За последние полгода приобрел актуальность вопрос, как заработать на падении фондового рынка. И сегодня настало подходящее время для обсуждения этой проблемы. Ведь приближается новая коррекция рынка, и как она повлияет на основные фондовые индексы – пока неизвестно.

О ситуации на фондовом рынке и как извлечь выгоду от обвала биржевых показателей для Инвестиций24 рассказал эксперт компании "Фридом Финанс Украина" Александр Грановский.

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Фондовый рынок накануне выборов в США

Мы приближаемся к президентским выборам в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Поэтому наступает период неопределенности. В такие моменты крупные игроки предпочитают хеджировать свои позиции или ребалансировать портфель.

Также не стоит упускать момент движения рынка в течение последних нескольких месяцев. Именно с этого движения стало понятно, что фондовые индексы повторяют картину конца 2019 начала 2020 года.

Прибыль компаний не растет, а акции технологических компаний "взлетают в космос". В такой ситуации нужно задуматься над тем, как себя вести и что делать с портфелем или свободными деньгами. Поэтому здесь нужно знать обо всех финансовых инструментах, которые помогут приумножить средства.

Как можно заработать на активах фондового рынка: советы

Прежде всего нужно проанализировать свой портфель и избавиться ценных бумаг с повышенным риском или активов тех компаний, чей потенциал исчерпан. Также можно продать в рынок колл-опционы со страйками оптимальной для вас цены – это позволит заработать на позиции дополнительную прибыль или покрыть убыток в позиции, а затем выйти из нее. Здесь вы ничем не рискуете, так как у вас есть базовый актив, и вы его можете поставить в любой момент.

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Если же с портфелем у вас все хорошо, можете использовать активы, которые растут на рынке, что обваливается.

Для начала рассмотрите обратные ETF (биржевые инвестиционные фонды) на индексы (SQQQ, SDS и т.д.), это позволит вам не шортить акции, поскольку для начинающего инвестора этот процесс может закончиться неудачей.

(биржевые инвестиционные фонды) на индексы (SQQQ, SDS и т.д.), это позволит вам не шортить акции, поскольку для начинающего инвестора этот процесс может закончиться неудачей. Примите во внимание и возможность заработать на обратных ETF на отдельных секторах.

Также помните о ETF на облигации. Ведь в момент падения рынков инвесторы обращаются к защитным активам: золоту, облигаций, японской иены, швейцарского франка. Вы можете вложить деньги в ETF на золото или золотодобывающих компаний. Таким образом вы сможете оптимально распределить капитал.

Конкретный кейс, как заработать на ETF Возьмем к примеру ETF SDS – это обратный биржевой инвестиционный фонд на американский индекс широкого рынка S&P500.



Еще в начале коррекции 20 февраля 2020 года индекс S&P500 находился на уровне 3390 пунктов, а SDS торговались по 22,50 доллара. Новости о стремительном распространении пандемии коронавируса и введении странами жесткого карантина подтолкнули индекс к снижению, а SDS к росту. В результате индекс S&P500 упал до отметки 2200 пунктов до 23 марта 2020 года, а SDS вырос до 44 долларов. После чего состоялось движение в обратную сторону.



Важно: всегда за основу нужно брать базовый актив, в данном случае это S&P500.

Если же вы обладаете достаточными знаниями в техническом анализе, тогда можете попробовать шорт по отдельным бумагам. Однако этот шаг рекомендуем оставить на крайний случай, потому что шорт-позиции могут очень дорого стоить.

Что такое шорт? Это тип биржевой сделки, когда трейдер продает акции, взятые в долг, то есть это продажа ценных бумаг, которых нет у самого торговца. Другое название этого соглашения – короткая покупка или продажа без покрытия. Такие соглашения преимущественно принимают игроки, торгующие на понижение. Их еще называют медведями. Удержав короткую позицию, трейдер зарабатывает на снижении рынка, а когда рынок растет, тогда он теряет деньги.

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Лучше использовать доступные инструменты, которые позволяют снизить риски. Сегодня это обратные ETF на индексы и сектора, ETF на золото, опционы. Основная задача на рынке, который стремительно снижается, не заработать, а уберечь портфель от потерь.

И помните: вы всегда должны иметь до 30% свободных средств в портфеле. А на волатильном рынке - до 40% -50%. Ведь при падении фондового рынка всегда есть активы, которые растут в цене. Поэтому ваша задача – не упустить шанс и заработать на таких активах.

Если же у вас портфель будет загружен на 100%, эффективность ваших инвестиций уменьшится пропорционально движению рынка!