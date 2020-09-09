Упродовж останніх пів року набуло актуальності питання, як заробити на падінні фондового ринку. І сьогодні настав слушний час для обговорення цієї проблеми. Адже наближається нова корекція ринку, і як вона вплине на основні фондові індекси – поки невідомо.

Про ситуацію на фондовому ринку та як отримати вигоду від обвалу біржових показників для Інвестицій24 розповів експерт компанії "Фрідом Фінанс Україна" Олександр Грановський.

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Фондовий ринок напередодні виборів у США

Ми наближаємося до президентських виборів у США, які заплановані на 3 листопада 2020 року. Тому наступає період невизначеності. У такі моменти великі гравці вважають за краще хеджувати свої позиції або ребалансувати портфель.

Так само не варто упускати момент руху ринку впродовж останніх кілька місяців. Саме з цього руху стало зрозуміло, що фондові індекси повторюють картину кінця 2019 початку 2020 року.

Прибутки компаній не зростають, а акції технологічних компаній "злітають у космос". У такій ситуації потрібно задуматися над тим, як себе поводити та що робити з портфелем або вільними грошима. Тому тут потрібно знати про всі фінансові інструменти, які допоможуть примножити кошти.

Як можна заробити на активах фондового ринку: поради

Передусім потрібно проаналізувати свій портфель і позбутися цінних паперів з підвищеним ризиком або тих компаній, чий потенціал вичерпаний. Також можна продати в ринок кол-опціони зі страйками оптимальної для вас ціни – це дасть змогу заробити на позиції додатковий прибуток або покрити збиток у ції позиції, а потім вийти з неї. Тут ви нічим не ризикуєте, оскільки у вас є базовий актив, і ви його можете поставити в будь-який момент.

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Якщо ж з портфелем у вас все добре, можете використовувати активи, які зростають на ринку, що обвалюється.

Для початку розгляньте зворотні ETF (біржові інвестиційні фонди) на індекси (SQQQ, SDS і т.д.), це дасть змогу вам не шортити акцій, оскільки для початківця цей процес може закінчитися невдачею.

(SQQQ, SDS і т.д.), це дасть змогу вам не шортити акцій, оскільки для початківця цей процес може закінчитися невдачею. Візьміть до уваги й зворотні ETF на окремі сектори .

. Також пам‎'ятайте про ETF на облігації. Адже в момент падіння ринків інвестори звертаються до захисних активів: золота, облігацій, японської єни, швейцарського франка. Можете вкласти гроші в ETF на золото або золотодобувних компаній. Так ви зможете оптимально розподілити капітал.

Конкретний кейс, як заробити на ETF Візьмемо до прикладу ETF SDS – це зворотний біржовий інвестиційний фонд на американський індекс широкого ринку S&P500.



Ще на початку корекції 20 лютого 2020 року індекс S&P500 перебував на рівні 3390 пунктів, а SDS по 22,50 долара. Новини про стрімке поширення пандемії коронавірусу та введення країнами жорсткого карантину підштовхнули індекс до зниження, а SDS до зростання. У результаті індекс S&P500 впав до позначки 2200 пунктів до 23 березня 2020 року, а SDS зріс до 44 доларів. Після чого відбувся рух у зворотний бік.



Важливо: завжди за основу потрібно брати базовий актив, у цьому випадку це S&P500.

Якщо ж ви володієте достатніми знаннями в технічному аналізі, тоді можете розглянути шорт за окремими паперами. Однак цей крок рекомендуємо залишити на крайній випадок, тому що шорт-позиції можуть дуже дорого коштувати.

Що таке шорт? Це тип біржової угоди, коли трейдер продає акції, взяті в борг, тобто це продаж цінних паперів, яких немає у самого торговця. Інша назва цієї угоди – короткий продаж чи продаж без покриття.



Такі угоди переважно ухвалюють гравці, що торгують на зниження. Їх ще називають ведмедями. Утримавши коротку позицію, трейдер заробляє на зниженні ринку, а коли ринок зростає, тоді він втрачає гроші.

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Краще використовувати доступні інструменти, які дають змогу знизити ризики. Сьогодні це зворотні ETF на індекси та сектора, ETF на золото, опціони. Основне завдання на ринку, що стрімко знижується, не заробити, а уберегти портфель від втрат.

І пам'ятайте: ви завжди повинні мати до 30% вільних коштів у портфелі. А на волатильному ринку - до 40% -50%. Оскільки під час падіння фондового ринку завжди є активи, які зростають в ціні. Тому ваше завдання – не втратити шанс й заробити та таких активах.

Якщо ж у вас портфель буде завантажений на 100%, ефективність ваших інвестицій зменшується пропорційно руху ринку!