Розвиток 5G є одним із потужних напрямків на технологічному ринку в найближчі кілька років. Завдяки запуску безпровідної мережі п’ятого покоління збільшиться швидкість передавання даних. Водночас із появою 5G будуть розроблятися нові продукти й послуги, які до цього були недоступні.

Аналітик інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" Жумагалі Султан зробив добірку компаній із різних сфер, які пов’язані з розвитком 5G. Активи цих підприємств можуть стати вигідною інвестицією.

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Qualcomm (тікер QCOM)

Це один з провідних виробників чипів. Також компанію називають унікальною з-поміж інших підприємств цієї сфери, тому що вона використовує модель ліцензування, яка дає їй змогу отримувати відсотки від продажів.

У 2019 році акції Qualcomm подорожчали відразу на 55% , хоча перед тим демонстрували невисокі показники зростання.

, хоча перед тим демонстрували невисокі показники зростання. У 2020 році цінні папери виробника чипів збільшилися в ціні ще більше на тлі пандемії коронавірусу.

За даними Statista, до 2024 року кількість користувачів мережею 5G досягне 1,9 мільярда осіб. У Qualcomm прогнозують, що до 2025 року 5G використовуватимуть 2,8 мільярда жителів планети. У результаті ліцензовані технології цієї компанії (QTL) разом із науково-дослідною роботою, яку оцінено в понад 61 мільярд доларів, стануть важливим індикатором зростання й прибутковості в майбутньому.

Окрім того, нещодавно Qualcomm ухвалила багаторічну угоду з одним із найбільших виробників смартфонів у Китаї, компанією Huawei. До того ж, троє конкурентів Huawei – Vivo, Oppo і Xiaomi – також використовують процесори Qualcomm. Техногігант ухвалив понад 100 нових ліцензійних домовленостей, пов’язаних із 5G, що забезпечить йому стабільний прибуток.

Отож, з-поміж головних індустрій, які пов’язані з розробками з використанням мережі п’ятого покоління, саме виробників напівпровідників чомусь недооцінюють, хоча вони демонструють високі темпи стійкого зростання, що можна побачити на прикладі Qualcomm.

З урахуванням налагодження співпраці з Huawei, хорошу дохідність дивідендів компанії (2,12%), акції цієї компанії можна додати до свого "5G-портфелю".



Динаміка ціни акцій Qualcomm / Графік взято з kursiv.kz

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Verizon Communications (VZ)

Один із найбільших американських телекомунікаційних провайдерів, який пропонує своїм клієнтам послугу 5G. Акцій таких підприємств можуть стати захисними паперами в інвестиційному портфелі.

Verizon вважається дисциплінованою компанією, якщо говорити про виплату дивідендів своїм акціонерам. Зокрема, технопідприємство з початку 80-х років ще жодного разу не пропустило щоквартальної процедури виплати дивідендів. Також воно постійно збільшує розмір своїх дивідендів уже 14 років поспіль. Під час останньої квартальної виплати дивіденд на одну акцію становив 0,615 долара. У результаті річна виплата складає 2,46 долара, а дохідність – приблизно 4,3%.



Середня швидкість завантаження різних операторів. Verizon лідирує з показником у 506,1 мб/сек. / Взято з kursiv.kz

Verizon отримує доходи в основному від безпровідного обладнання та послуг. Ще частина виручки – від медіапродуктів та рішень, орієнтованих на рекламу індустрію та онлайн-контент. У 2019 році дохід компанії становив 139,9 мільярда доларів, а в другому кварталі цей показник склав 30,4 мільярда доларів. При цьому бізнес підприємства розділено на дві категорії:

Verizon Consumer – приблизно 69% виручки впродовж 2019 року.

– приблизно 69% виручки впродовж 2019 року. Verizon Business – близько 24% виручки за 2019 рік.

Verizon розвиває свій основний бізнес на відміну від її головного конкурента на ринку США, телекомунікаційної компанії AT&T. Остання планує побудувати доволі дорогу екосистему потокового відео. Тому Verizon вважається найбільш підготовленою до 5G-революції. Адже п’яте покоління безпровідних технологій відкриє нові можливості в розвитку підключених авто, розумних міст та Інтернету речей (IoT). Відповідно це дасть змогу Verizon широке поле для створення інноваційних продуктів та послуг та фінансового росту у 2021-му та наступних роках.

Щодо планів американського телекомгіганта, то підприємство має намір збільшити кількість вузлів стільникового 5G-зв’язку на 500% до кінця 2020 року, а також розгорнути мережу п’ятого покоління у 30 нових містах США. За словами аналітика "Фрідом Фінанс", акції компанії можуть стати привабливими для інвесторів на довгострокову перспективу. Експерти Goldman Sachs сформулювали свою цільову ціну для активів Verizon у 67 доларів із потенціалом зростання в понад 11%.



Динаміка ціни акцій Verizon / Графік взято з kursiv.kz

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Corning (GLW)

Американська компанія, що спеціалізується на виробництві спеціального скла, кераміки та пов'язаними з ними матеріалами, а також оптиці. Їй продукція використовують в промисловості та для наукових досліджень. Для розгортання 5G-мереж багатьом підприємствам потрібно буде забезпечити свої мережі якісним, високошвидкісним кабелем. Тому продукція Corning згодиться таким компаніям, адже вона є лідером у сфері оптичного зв’язку й збільшила зростання продажів у цьому сегменті на 12% у порівнянні з минулим кварталом.

Підприємство налагодило співпрацю з Qualcomm у сфері розробки інфраструктури для 5G. Очікується, що саме системи Corning стануть одними з перших, які зможуть забезпечити можливості 5G всередині приміщень. Відповідно під цю категорію потрапляють офісні приміщення, університети, лікарні, торговельні центри тощо.



Динаміка ціни акцій Corning / Графік взято з kursiv.kz

Отож, як стверджує експерт "Фрідом Фінанс", технології у сфері впровадження 5G всередині приміщень допоможуть Corning збільшити доходи та компенсувати збитки в інших її сегментах.

Окрім того, компанія може наростити капітал і завдяки виробництву флаконів для вакцини від коронавірусу, оскільки виготовляє скло. Так, у червні цього року підприємство отримало грант у 204 мільйони доларів від управління передових біомедичних досліджень і розробок (BARDA) на розширення виробництва флаконів Valor Glass.

За оцінкою Acumen Research Consulting, до 2026 року ринок виробництва флаконів досягне 7,5 мільярда доларів. J.P. Morgan оцінює одну акцію Corning у 36 доларів із потенціалом зростання у 20%.