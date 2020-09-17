7 вересня 2020 року кіберспорт був визнаний офіційним видом спортом в Україні. Нашу державу зараховано до понад 25 інших країн світу, де компʼютерні ігри вважаються одним із видів спорту. У четвер, 17 вересня 2020 року, Українська Професійна Кіберспортивна Асоціація (UPEA) представила стратегію розвитку кіберспорту в Україні на 2020-2025 роки.

24 канал теж побував на презентації. Як функціонуватиме кіберспорт в Україні у наступні п’ять років – читайте в нашому репортажі.

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Кіберспорт у світі: про що свідчать останні дані

Олександр Кохановський, голова правління UPEA, засновник кіберспортивної команди NA’VI та провідний бізнесмен, ознайомив усіх присутніх із основною статистикою щодо світової індустрії кіберспорту.

Адже сьогодні ця сфера перетворилася в справжній бізнес, який дає змогу залучати інвестиції та вливати додатковий капітал в економіку країни. Кіберспорт привертає увагу низки відомих світових компаній. Вони вкладають гроші в індустрію та використовують його для вирішення власних маркетингових завдань.



Олександр Кохановський, голова UPEA / Фото 24 канал

Аудиторія і доходи

Аудиторію, яка слідкує за кіберспортивними турнірами, можна розділити на дві категорії – випадкові глядачі та ентузіасти.

Так, у 2019 році кількість випадкових глядачів становила 245 мільйонів осіб, тоді як кіберспортивних ентузіастів, як більш вузької групи, налічувало 200 мільйонів осіб. Очікується, що у 2023 році ці числа зростуть майже удвічі.

Якщо говорити про заробіток сфери кіберспорту у світі, то тут теж доволі високі показники:

2019 року доходи коливалися в межах 950 мільйонів доларів .

. У найближчі три роки обсяг доходів зросте до понад 1,5 мільярда доларів.

Спорт і кіберспорт: що популярніше

Олександр Кохановський зазначив, що справді деякі кіберспортивні події мають більше переглядів, ніж звичайні спортивні змагання. Для порівняння: фінал League of Legends минулого року переглянуло 27 мільйонів осіб, а фінал NBA – 15,5 мільйона осіб, що вже майже вдвічі менше.

Відповідно призові фонди, які розігруються на турнірах, також вищі саме у кіберіндустрії. The International, щорічний турнір по відеогрі Dota2, щороку демонструє рекордні суми. У 2019 році – це 34 мільйонів доларів, а 2020 року – уже 36 мільйонів доларів, стверджує Кохановський.

У кіберспорті розігрується близько 300 мільйонів доларів призових у рік,

– зазначив Олександр Кохановський.



Порівняння фінансових даних спорту й кіберспорту / Із презентації UPEA

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Кіберспорт в Україні

Активна аудиторія в Україні, яка цікавиться кіберспортивними подіями, налічує 1,8 мільйона осіб, 90% з яких – чоловіки віком від 16 до 36 років.

У сфері кіберспорту Україна займає дев’яту сходинку у світі. Лідером у цій сфері є США, на другому місці – Китай, а на третьому – Південна Корея. Далі перед Україною йдуть Німеччина, Швеція, Франція, Канада і Великобританія.

Однак, за словами Кохановського, ситуація може змінитися в гірший бік у найближчі 3-4 роки. Головна проблема для українського кіберспорту – відсутність достатньої кількості професійних гравців. Окрім того, з кожним роком зменшується сума призових коштів, які українські кіберспортсмени виграють на турнірах.

Наше завдання – потрапити у ТОП-5 країн з розвитку кіберспорту і бути на одному рівні з лідерами - Америкою, Південною Кореєю і Китаєм,

– наголосив Кохановський.

Щоб досягти такого результату, потрібно розвивати індустрію. Тому, передусім, місією UPEA є об’єднання професійних гравців, аматорів і державу. Відповідно, організація, розробила власну екосистему, що передбачає різносторонній розвиток індустрії.



Переможний кубок української кіберкоманди NA’VI / Фото 24 канал

Екосистема UPEA: що входить

Асоціація кіберспорту прагне розвивати цю індустрію за кількома напрямами: безпосередньо спорт, соціальна складова, наука й освіта.

Спортивні проєкти передбачають проведення кіберспортивних турнірів як з-поміж аматорів, так і професійних гравців різних вікових категорій.

Для аматорів буде створено кілька ліг – шкільна, студентська і бізнес-ліги.

Напівпрофесійні гравці зможуть взяти участь у Чемпіонаті України з кіберспорту та Кубку Україні.

Професійні гравці змагатимуться у Професійній лізі.

UPEA планує активно розвивати освітні, соціальні й наукові проєкти у сфері кіберспорту. За словами Кохановського, тут передбачено навіть організацію окремих факультативів на базі українських вишів. Окрім того, кіберспорт популяризуватимуть і для людей з інвалідністю, ветеранів АТО, літніх людей.

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Інфраструктурні проєкти UPEA

Створення багатофункціональної кіберспортивної арени

Майданчик на 10 тисяч осіб буде розміщено в центрі Києва. А крім кібеспортивних подій на ньому проводитимуться концерти, виставки, інші спортивні змагання тощо. Олександр Кохановський зазначив, що на реалізацію цієї ідеї піде 3-4 роки, оскільки потрібно ще знайти територію під таку масштабну конструкцію, отримати всі дозволи регуляторів.

Створення першого Esports Ready Hotel

Як відомо, таким готелем стане "Дніпро", який придбав у рамках аукціону Кохановський разом із партнерами. Олександр зазначив, що частина готелю – 3-4 поверхи – слугуватиме тренувальними зонами для гравців, зонами відпочинку для кіберспортсменів. Також там буде і кіберспортивний парк і великою сценою.



Готель "Дніпро" у Києві / Із презентації UPEA

Створення 20 сучасних кіберспортивних комп’ютерних клубів в Україні

Усі ці проєкти передбачають низку переваг для України. З-поміж них:

Понад 100 тисяч туристів на рік.

40 мільйонів у рік у вигляді туристичних зборів.

Розвиток широкосмугового інтернету.

Просування України як бренду у світі.



Цілі команди UPEA / Із презентації асоціації

Глобальні цілі UPEA на 2020-2025 роки

Поширити впізнаваність поняття "кіберспорт" в Україні з 4,5 до 11%. Залучення інвестицій у сферу кіберспорту в Україні розміром до 20 мільйонів доларів на рік. Збільшити аудиторію вдвічі. Офіційно зробити кіберспорт другою дисципліною за популярністю після футболу. Збільшити кількість кіберспортивних команд і гравців.

Професійних команд – із 2 до 5.

Напівпрофесійних команд – із 5 до 15.

Професійних та напівпрофесійних гравців – із 840 до 3000.

Збільшити кількість кіберспортивних змагань до 12 на рік. Відкрити україномовні кіберспортивні студії трансляції контенту.



Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України / Фото 24 канал

Економічний ефект розвиток кіберспорту в Україні

Кіберспорт – доволі прибутковий вид спорту, який може збагатити економіку країни та залучити додаткові інвестиції.

Розвиток цієї індустрії дасть змогу створити в Україні більше робочих місць і просувати інновації та цифрові технології. Також це ще й додаткові доходи у держбюджет у вигляді податків та зборів.

UPEA уже отримала підтримку від представників української влади. Зокрема, на презентації виступили міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Ми повинні розуміти, на що перетворився кіберспорт у світі - це потужна економічна сила,

– зазначив Немчінов.