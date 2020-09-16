General Motors планує розробляти "літальні авто": аналітики прогнозують ріст акцій концерну
Американський автовиробник General Motors (GM) підтвердив інформацію про те, що цікавиться виробництвом аероавто. Керівництво компанії вважає, що виготовленням таких інноваційних транспортних засобів може зайнятися підрозділ з розробки електромобілів.
Сьогодні підприємство вивчає перспективи ринку літальних таксі та розглядає варіанти співпраці з іншими гравцями ринку, повідомляє CNBC. Зокрема, про цікавість компанії до таких нестандартних авто розповіла виконавча директорка GM Мері Барра в ході конференції RBC. За її словами, такі транспортні засоби можуть стати частиною підрозділу, що займається виготовленням електромобілів та акумуляторів Ultium.
Ми наполегливо віримо в майбутнє ринку електрокарів, і це стосується не тільки наземного транспорту. Потужність і гнучкість нашої акумуляторної системи Ultium дає змогу використовувати її у багатьох інших сферах, з-поміж яких і літальний транспорт,
– зазначила Барра.
Остаточне рішення щодо розробки аеротаксі General Motors повідомить на початку 2021 року, повідомляє іноземне ЗМІ.
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Аеротаксі: що відомо про цей транспорт
Повітряні таксі – це літальні апарати з вертикальним принципом підйому в повітря і приземлення. У такому транспорті замість реактивних використовуються електричні двигуни.
Як очікують експерти, функціонування аеротаксі дасть змогу зменшити затори на дорогах. Водночас такий електротранспорт літатиме з невеликою швидкістю та доволі низько в порівнянні з класичними літальними апаратами. У майбутньому такі транспортні засоби стануть дуже популярними.
Найвідомішими виробниками повітряних таксі сьогодні є такі компанії: Hyundai із Uber, Daimler із Geely, Volkswagen Porsche із Boeing. Однак дані PitchBook свідчать про те, що така технологія все ще має багато недоліків і зіштовхується з низкою труднощів на шляху до комерціалізації та прибутковості.
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Інноваційні розробки General Motors
За інформацією CNBC, вивченням ринку повітряного транспорту займається спеціальна інноваційна група GM. Метою цього підрозділу є пошук нових можливостей у сфері транспорту, які дали б змогу американському автогіганту отримувати високі доходи й розвиватися у на міжнародних ринках.
Експерти високо оцінюють плани General Motors. Зокрема, за результатами опитування Refinitiv, аналітики рекомендують купувати акції цього американського автоконцерну. Учасники дослідження очікують, що акції GM подорожчають на 27,9% у цьому році, досягнувши 40,4 долара за одну штуку.
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