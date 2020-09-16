Американський автовиробник General Motors (GM) підтвердив інформацію про те, що цікавиться виробництвом аероавто. Керівництво компанії вважає, що виготовленням таких інноваційних транспортних засобів може зайнятися підрозділ з розробки електромобілів.

Сьогодні підприємство вивчає перспективи ринку літальних таксі та розглядає варіанти співпраці з іншими гравцями ринку, повідомляє CNBC. Зокрема, про цікавість компанії до таких нестандартних авто розповіла виконавча директорка GM Мері Барра в ході конференції RBC. За її словами, такі транспортні засоби можуть стати частиною підрозділу, що займається виготовленням електромобілів та акумуляторів Ultium.

Ми наполегливо віримо в майбутнє ринку електрокарів, і це стосується не тільки наземного транспорту. Потужність і гнучкість нашої акумуляторної системи Ultium дає змогу використовувати її у багатьох інших сферах, з-поміж яких і літальний транспорт,

– зазначила Барра.

Остаточне рішення щодо розробки аеротаксі General Motors повідомить на початку 2021 року, повідомляє іноземне ЗМІ.

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Аеротаксі: що відомо про цей транспорт

Повітряні таксі – це літальні апарати з вертикальним принципом підйому в повітря і приземлення. У такому транспорті замість реактивних використовуються електричні двигуни.

Як очікують експерти, функціонування аеротаксі дасть змогу зменшити затори на дорогах. Водночас такий електротранспорт літатиме з невеликою швидкістю та доволі низько в порівнянні з класичними літальними апаратами. У майбутньому такі транспортні засоби стануть дуже популярними.

За останніми даними іноземних інформагентств, сьогодні корпоративні та приватні інвестори вклали близько 2,3 мільярда доларів у понад 100 стартапів, які займаються виробництвом різного літального транспорту, враховуючи дрони та аеротаксі.

Найвідомішими виробниками повітряних таксі сьогодні є такі компанії: Hyundai із Uber, Daimler із Geely, Volkswagen Porsche із Boeing. Однак дані PitchBook свідчать про те, що така технологія все ще має багато недоліків і зіштовхується з низкою труднощів на шляху до комерціалізації та прибутковості.

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Інноваційні розробки General Motors

За інформацією CNBC, вивченням ринку повітряного транспорту займається спеціальна інноваційна група GM. Метою цього підрозділу є пошук нових можливостей у сфері транспорту, які дали б змогу американському автогіганту отримувати високі доходи й розвиватися у на міжнародних ринках.

Також інноваційний підрозділ GM отримав контракт на 214 мільйонів доларів на будівництво військово-транспортних засобів для армії США. За основу цієї військової техніки взяти пікап Chevrolet Colorado.

Експерти високо оцінюють плани General Motors. Зокрема, за результатами опитування Refinitiv, аналітики рекомендують купувати акції цього американського автоконцерну. Учасники дослідження очікують, що акції GM подорожчають на 27,9% у цьому році, досягнувши 40,4 долара за одну штуку.