Virgin Galactic мільярдера Бренсона потрапила до "елітного" списку Уолл-стріт: що це означає
Акції Virgin Galactic зростатимуть у ціні в найближчі 12 місяців. У цьому впевнені шість аналітиків провідних закордонних фінансових установ, які постійно слідкують за діяльністю компанії мільярдера Річарда Бренсона і аналізують результати її роботи.
Зокрема, аналітик Credit Suisse Роберт Спінгарн останнім з-поміж експертів присвоїв оцінку "купувати" цінним паперам космічної компанії, повідомляє Barron’s. Окрім того, Спінгарн, підвищив цільову ціну на акції підприємства Бренсона з 22 доларів до 24 доларів за один актив.
Цікаво: Акції Tesla впали в ціні, а Ілон Маск втратив 16,5 млрд доларів: чого чекати інвесторам
Нетипова ситуація для Уолл-стріт
Для Уолл-стріт ситуація, коли аналітики одноголосно радять вкладати гроші в акції той чи тої компанії, доволі незвична. Принаймні це не характерно для підприємств, акції яких входять до промислового індексу Доу-Джонса.
А ось індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 має підприємства, активи яких рекомендують купувати 100% аналітиків. Хто потрапив до такого "елітного" списку:
- Промисловий конгломерат Teledyne Technologies – п'ять із п'яти аналітиків присвоїли рейтинг “купувати” для акцій цієї компанії.
- Компанія з управління ризиками Assurant – чотири із чотирьох експертів рекомендують інвестувати в активи підприємства.
- Quanta Services, яка займається інфраструктурними послугами для сфер електроенергетики, промисловості та зв'язку – відразу 13 аналітиків рекомендують вкласти гроші в цінні папери компанії.
Актуально: Як заробити на падінні фондового ринку: у які активи доречно вкладати гроші
Virgin Galactic змінює плани – настрої аналітиків теж міняються
Раніше Спінгарн не з таким оптимізмом ставився до акцій Virgin Galactic. Експерта насторожило те, що компанія Річарда Бренсона відкладе дату здійснення першого космічного польоту через коронавірус.
Однак нині Роберт Спінгарн налаштований оптимістично щодо компанії мільярдера Бренсона. Він задоволений тим, що Virgin Galactic помітно рухається вперед у питанні отримання дозволів від регуляторів на роботу своїх космічних апаратів.
Окрім того, нещодавно стало відомо, що компанія планує здійснити новий тестовий політ космічного корабля SpaceShipTwo з екіпажем на борту 22 жовтня цього року. У космос полетять два пілоти. А вже в наступний тестовий політ Virgin Galactic відправить чотирьох осіб. Якщо всі випробування будуть успішними, то в першому кварталі 2021 року в космос полетить сам Річард Бренсон.
Космічний корабель SpaceShipTwo / Фото Flickr
Як змінилася динаміка цін акцій Virgin Galactic
- За результатами торгів у середу, 9 вересня, цінні папери Virgin Galactic подорожчали на 1,78%, а станом на п'ятницю, 11 вересня, вони деше подешевшали до 17,11 долара за одну штуку.
- З моменту проведення IPO компанії, 28 жовтня 2019 року, акції космічної компанії зросли в ціні на 51%.