Акції Virgin Galactic зростатимуть у ціні в найближчі 12 місяців. У цьому впевнені шість аналітиків провідних закордонних фінансових установ, які постійно слідкують за діяльністю компанії мільярдера Річарда Бренсона і аналізують результати її роботи.

Зокрема, аналітик Credit Suisse Роберт Спінгарн останнім з-поміж експертів присвоїв оцінку "купувати" цінним паперам космічної компанії, повідомляє Barron’s. Окрім того, Спінгарн, підвищив цільову ціну на акції підприємства Бренсона з 22 доларів до 24 доларів за один актив.

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Нетипова ситуація для Уолл-стріт

Для Уолл-стріт ситуація, коли аналітики одноголосно радять вкладати гроші в акції той чи тої компанії, доволі незвична. Принаймні це не характерно для підприємств, акції яких входять до промислового індексу Доу-Джонса.

А ось індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 має підприємства, активи яких рекомендують купувати 100% аналітиків. Хто потрапив до такого "елітного" списку:

Промисловий конгломерат Teledyne Technologies – п'ять із п'яти аналітиків присвоїли рейтинг “купувати” для акцій цієї компанії.

– п'ять із п'яти аналітиків присвоїли рейтинг “купувати” для акцій цієї компанії. Компанія з управління ризиками Assurant – чотири із чотирьох експертів рекомендують інвестувати в активи підприємства.

– чотири із чотирьох експертів рекомендують інвестувати в активи підприємства. Quanta Services, яка займається інфраструктурними послугами для сфер електроенергетики, промисловості та зв'язку – відразу 13 аналітиків рекомендують вкласти гроші в цінні папери компанії.

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Virgin Galactic змінює плани – настрої аналітиків теж міняються

Раніше Спінгарн не з таким оптимізмом ставився до акцій Virgin Galactic. Експерта насторожило те, що компанія Річарда Бренсона відкладе дату здійснення першого космічного польоту через коронавірус.

Так і сталося: перший рейс у космос з пасажирами-туристами на борту мав відбутися влітку цього року, однак, згідно з останніми даними підприємства, його перенесуть на 2021 рік.

Однак нині Роберт Спінгарн налаштований оптимістично щодо компанії мільярдера Бренсона. Він задоволений тим, що Virgin Galactic помітно рухається вперед у питанні отримання дозволів від регуляторів на роботу своїх космічних апаратів.

Окрім того, нещодавно стало відомо, що компанія планує здійснити новий тестовий політ космічного корабля SpaceShipTwo з екіпажем на борту 22 жовтня цього року. У космос полетять два пілоти. А вже в наступний тестовий політ Virgin Galactic відправить чотирьох осіб. Якщо всі випробування будуть успішними, то в першому кварталі 2021 року в космос полетить сам Річард Бренсон.



Космічний корабель SpaceShipTwo / Фото Flickr

Як змінилася динаміка цін акцій Virgin Galactic

За результатами торгів у середу, 9 вересня, цінні папери Virgin Galactic подорожчали на 1,78%, а станом на п'ятницю, 11 вересня, вони деше подешевшали до 17,11 долара за одну штуку.

З моменту проведення IPO компанії, 28 жовтня 2019 року, акції космічної компанії зросли в ціні на 51%.