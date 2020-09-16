Американский автопроизводитель General Motors (GM) подтвердил информацию о том, что интересуется производством аэроавто. Руководство компании считает, что изготовлением таких инновационных транспортных средств может заняться подразделение по разработке электромобилей.

Сегодня предприятие изучает перспективы рынка летающих такси и рассматривает варианты сотрудничества с другими игроками рынка, сообщает CNBC. В частности, об интересе компании к таким нестандартных авто рассказала исполнительный директор GM Мэри Барра в ходе конференции RBC. По ее словам, такие транспортные средства могут стать частью подразделения, занимающегося изготовлением электромобилей и аккумуляторов Ultium.

Мы настоятельно верим в будущее рынка электрокаров, и это касается не только наземного транспорта. Мощность и гибкость нашей аккумуляторной системы Ultium позволяет использовать ее во многих других сферах, среди которых и летающий транспорт,

– отметила Барра.

Окончательное решение касательно разработки аэротакси General Motors уведомит в начале 2021 года, сообщают иностранные СМИ.

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Аэротакси: что известно об этом транспорт

Воздушные такси – это летательные аппараты с вертикальным принципом подъема в воздух и приземления. В таком транспорте вместо реактивных используются электрические двигатели.

Как ожидают эксперты, функционирование аэротакси позволит уменьшить заторы на дорогах. Вместе с тем такой электротранспорт будет летать с небольшой скоростью и довольно низко по сравнению с классическими летательными аппаратами. В будущем такие транспортные средства станут очень популярными.

По последним данным иностранных информагентств, сегодня корпоративные и частные инвесторы вложили около 2,3 миллиарда долларов в более 100 стартапов, которые занимаются производством различного летательного транспорта, учитывая дроны и аэротакси.

Самыми известными производителями воздушных такси сегодня являются такие компании: Hyundai с Uber, Daimler с Geely, Volkswagen Porsche с Boeing. Однако данные PitchBook свидетельствуют о том, что такая технология все еще имеет много недостатков и сталкивается с рядом трудностей на пути к коммерциализации и прибыльности.

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Инновационные разработки General Motors

По информации CNBC, изучением рынка воздушного транспорта занимается специальная инновационная группа GM. Целью этого подразделения является поиск новых возможностей в сфере транспорта, которые позволили бы американскому автогиганту получать высокие доходы и развиваться в на международных рынках.

Также инновационное подразделение GM получило контракт на 214 млн долларов на строительство военно-транспортных средств для армии США. За основу этой военной техники специалисты взяли пикап Chevrolet Colorado.

Эксперты высоко оценивают планы General Motors. В частности, по результатам опроса Refinitiv, аналитики рекомендуют покупать акции этого американского автоконцерна. Участники исследования ожидают, что акции GM подорожают на 27,9% в этом году, достигнув 40,4 доллара за одну штуку.