General Motors планирует разрабатывать "летающие авто": аналитики прогнозируют рост акций фирмы
Американский автопроизводитель General Motors (GM) подтвердил информацию о том, что интересуется производством аэроавто. Руководство компании считает, что изготовлением таких инновационных транспортных средств может заняться подразделение по разработке электромобилей.
Сегодня предприятие изучает перспективы рынка летающих такси и рассматривает варианты сотрудничества с другими игроками рынка, сообщает CNBC. В частности, об интересе компании к таким нестандартных авто рассказала исполнительный директор GM Мэри Барра в ходе конференции RBC. По ее словам, такие транспортные средства могут стать частью подразделения, занимающегося изготовлением электромобилей и аккумуляторов Ultium.
Мы настоятельно верим в будущее рынка электрокаров, и это касается не только наземного транспорта. Мощность и гибкость нашей аккумуляторной системы Ultium позволяет использовать ее во многих других сферах, среди которых и летающий транспорт,
– отметила Барра.
Окончательное решение касательно разработки аэротакси General Motors уведомит в начале 2021 года, сообщают иностранные СМИ.
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Аэротакси: что известно об этом транспорт
Воздушные такси – это летательные аппараты с вертикальным принципом подъема в воздух и приземления. В таком транспорте вместо реактивных используются электрические двигатели.
Как ожидают эксперты, функционирование аэротакси позволит уменьшить заторы на дорогах. Вместе с тем такой электротранспорт будет летать с небольшой скоростью и довольно низко по сравнению с классическими летательными аппаратами. В будущем такие транспортные средства станут очень популярными.
Самыми известными производителями воздушных такси сегодня являются такие компании: Hyundai с Uber, Daimler с Geely, Volkswagen Porsche с Boeing. Однако данные PitchBook свидетельствуют о том, что такая технология все еще имеет много недостатков и сталкивается с рядом трудностей на пути к коммерциализации и прибыльности.
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Инновационные разработки General Motors
По информации CNBC, изучением рынка воздушного транспорта занимается специальная инновационная группа GM. Целью этого подразделения является поиск новых возможностей в сфере транспорта, которые позволили бы американскому автогиганту получать высокие доходы и развиваться в на международных рынках.
Эксперты высоко оценивают планы General Motors. В частности, по результатам опроса Refinitiv, аналитики рекомендуют покупать акции этого американского автоконцерна. Участники исследования ожидают, что акции GM подорожают на 27,9% в этом году, достигнув 40,4 доллара за одну штуку.
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