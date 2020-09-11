Акции Virgin Galactic вырастут в цене в ближайшие 12 месяцев. В этом уверены шесть аналитиков ведущих зарубежных финансовых учреждений, которые постоянно следят за деятельностью компании миллиардера Ричарда Брэнсона и анализируют результаты ее работы.

В частности, аналитик Credit Suisse Роберт Спингарн последний среди экспертов присвоил оценку "покупать" ценным бумагам космической компании, сообщает Barron's. Кроме того, Спингарн повысил целевую цену на акции предприятия Брэнсона с 22 до 24 долларов за один актив.

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Нетипичная ситуация для Уолл-стрит

Для Уолл-стрит ситуация, когда аналитики единогласно советуют вкладывать деньги в акции тот или другой компании, довольно необычна. По крайней мере это не характерно для предприятий, акции которых входят в промышленного индекса Доу-Джонса.

А вот индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 имеет предприятия, активы которых рекомендуют покупать 100% аналитиков. Вот кто входит в этот "элитный список":

Промышленный конгломерат Teledyne Technologies – пять из пяти аналитиков присвоили рейтинг "покупать" для акций этой компании.

– пять из пяти аналитиков присвоили рейтинг "покупать" для акций этой компании. Компания по управлению рисками Assurant – четыре из четырех экспертов рекомендуют инвестировать в активы предприятия.

– четыре из четырех экспертов рекомендуют инвестировать в активы предприятия. Quanta Services, которая занимается инфраструктурными услугами для сфер электроэнергетики, промышленности и связи – сразу 13 аналитиков рекомендуют вложить деньги в ценные бумаги компании.

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Virgin Galactic меняет планы – настроения аналитиков тоже меняются

Ранее Спингарн не с таким оптимизмом относился к акциям Virgin Galactic. Эксперта насторожило то, что компания Ричарда Брэнсона отложит дату осуществления первого космического полета из-за коронавируса.

Так и случилось: первый рейс в космос с пассажирами-туристами на борту должен был состояться летом этого года, однако, согласно последним данным предприятия, его перенесут на 2021 год.

Однако сейчас Роберт Спингарн настроен оптимистично относительно компании миллиардера Брэнсона. Он доволен тем, что Virgin Galactic заметно движется вперед в вопросе получения разрешений от регуляторов на работу своих космических аппаратов.

Кроме того, недавно стало известно, что компания планирует осуществить новый тестовый полет космического корабля SpaceShipTwo с экипажем на борту 22 октября этого года. В космос полетят два пилота. А уже в следующий тестовый полет Virgin Galactic отправит четырех человек. Если все испытания будут успешными, то в первом квартале 2021 в космос полетит сам Ричард Брэнсон.



Космический корабль SpaceShipTwo / Фото Flickr

Как изменилась динамика цен акций Virgin Galactic

По результатам торгов в среду, 9 сентября, ценные бумаги Virgin Galactic подорожали на 1,78%, а по состоянию на пятницу, 11 сентября, они подешевели до 17,11 доллара за одну штуку.

С момента проведения IPO компании, 28 октября 2019 года, акции космической компании выросли в цене на 51%.