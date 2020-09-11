Virgin Galactic миллиардера Брэнсона попала в "элитный" список Уолл-стрит: что это значит
Акции Virgin Galactic вырастут в цене в ближайшие 12 месяцев. В этом уверены шесть аналитиков ведущих зарубежных финансовых учреждений, которые постоянно следят за деятельностью компании миллиардера Ричарда Брэнсона и анализируют результаты ее работы.
В частности, аналитик Credit Suisse Роберт Спингарн последний среди экспертов присвоил оценку "покупать" ценным бумагам космической компании, сообщает Barron's. Кроме того, Спингарн повысил целевую цену на акции предприятия Брэнсона с 22 до 24 долларов за один актив.
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Нетипичная ситуация для Уолл-стрит
Для Уолл-стрит ситуация, когда аналитики единогласно советуют вкладывать деньги в акции тот или другой компании, довольно необычна. По крайней мере это не характерно для предприятий, акции которых входят в промышленного индекса Доу-Джонса.
А вот индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 имеет предприятия, активы которых рекомендуют покупать 100% аналитиков. Вот кто входит в этот "элитный список":
- Промышленный конгломерат Teledyne Technologies – пять из пяти аналитиков присвоили рейтинг "покупать" для акций этой компании.
- Компания по управлению рисками Assurant – четыре из четырех экспертов рекомендуют инвестировать в активы предприятия.
- Quanta Services, которая занимается инфраструктурными услугами для сфер электроэнергетики, промышленности и связи – сразу 13 аналитиков рекомендуют вложить деньги в ценные бумаги компании.
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Virgin Galactic меняет планы – настроения аналитиков тоже меняются
Ранее Спингарн не с таким оптимизмом относился к акциям Virgin Galactic. Эксперта насторожило то, что компания Ричарда Брэнсона отложит дату осуществления первого космического полета из-за коронавируса.
Однако сейчас Роберт Спингарн настроен оптимистично относительно компании миллиардера Брэнсона. Он доволен тем, что Virgin Galactic заметно движется вперед в вопросе получения разрешений от регуляторов на работу своих космических аппаратов.
Кроме того, недавно стало известно, что компания планирует осуществить новый тестовый полет космического корабля SpaceShipTwo с экипажем на борту 22 октября этого года. В космос полетят два пилота. А уже в следующий тестовый полет Virgin Galactic отправит четырех человек. Если все испытания будут успешными, то в первом квартале 2021 в космос полетит сам Ричард Брэнсон.
Космический корабль SpaceShipTwo / Фото Flickr
Как изменилась динамика цен акций Virgin Galactic
- По результатам торгов в среду, 9 сентября, ценные бумаги Virgin Galactic подорожали на 1,78%, а по состоянию на пятницу, 11 сентября, они подешевели до 17,11 доллара за одну штуку.
- С момента проведения IPO компании, 28 октября 2019 года, акции космической компании выросли в цене на 51%.
Что известно о компании Virgin Galactic?Предприятие основано в 2004 году и входит в группу компаний Virgin Group, основателем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон. Virgin Galactic называют пионером индустрии космического туризма. Компания планирует осуществлять суборбитальные туристические полеты, в которых хотят принять участие 600 человек из 60 стран мира. Цена одного полета составляет 250 000 долларов.
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