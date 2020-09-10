Из-за резкого падения цены акций Tesla состояние основателя компании Илона Маска снизились на 16,5 млрд долларов. Стремительное снижение котировок автопроизводителя произошло уже второй раз в этом году.

Что повлияло на стоимость ценных бумаг американского производителя электромобилей и как прокомментировал ситуацию Тимур Русланович Турлов, CEO Freedom Holding Corp. – читайте в материале на Инвестиции24.

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Почему акции Tesla подешевели: что могло повлиять на котировки

Котировки Tesla начали опускаться еще в понедельник, 7 сентября 2020 года. Это произошло сразу после того, как оказалось, что акции компании не вошли в индекс широкого рынка S&P 500. Ранее ряд аналитиков и экспертов фондового рынка были уверены, что производитель электромобилей сможет попасть в индекс, ведь предприятие было прибыльным в течение четырех кварталов подряд.

Кроме того, на рынке электромобилей было принято новое соглашение. Компании General Motors и Nikola сообщили об объединении для совместной работы над электро-водородным пикапом Badger, а это авто является потенциальным конкурентом Cybertruck от Tesla.

Гендиректор Freedom Holding Corp Тимур Турлов отметил, что для фондового рынка такое резкое падение котировок вполне нормальное явление, особенно, если принимать во внимание акции с высокой волатильностью, которыми и являются активы Tesla.

Эксперт утверждает, что не стоит столь впадать панику, потому что несмотря на снижение цены акций компании Илона Маска, они все еще остаются в плюсе на 30% с точки зрения динамики за последний месяц.

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На что рассчитывать инвесторам

По словам Тимура Турлова, опытные инвесторы, которые вкладывают деньги в ценные бумаги с высокой волатильностью, должны быть готовы к таким резким колебаниям их цены. Однако ежедневно на рынок приходят и новые участники, которые могут даже не ждать таких резких изменений.

Безусловно, от тех бумаг, которые могут удвоиться в цене за полтора месяца, всегда нужно ждать какого-то такого отката, это вполне естественный ход развития событий, который может вообще не говорить ни о каких проблемах в самой компании,

– подчеркнул Тимур Русланович.



Тимур Турлов, гендиректор Freedom Holding Corp. / Фото компании "Фридом Финанс Украина"

Такая высокая оценка компании Илона Маска со стороны общества происходит не потому, что предприятие много зарабатывает. Эксперт говорит, что прежде всего люди уверены, что будущее авторынка будет принадлежать именно Tesla, и производитель электромобилей будет иметь гораздо большую долю на рынке, чем тот же концерн General Motors, или Ford или Toyota. То есть и Маск, и его компания сегодня имеют большой кредит доверия.

Понятное дело, что если крупные мейджоры будут догонять, то и оценка Tesla начнет снижаться, и их капитализация будет расти. Они хотят рассказать своим инвесторам о том, что они думают о будущем, и это вдохновляет их инвесторов и немного пугает тех, кто сделал всю ставку на компанию Tesla,

– подытожил Тимур Турлов.

По состоянию на четверг, 10 сентября 2020, акции Tesla торгуются по цене в 366,28 доллара за одну штуку. Напомним, в августе компания Илона Маска провела сплит своих ценных бумаг из расчета 5:1, чтобы сделать их более доступными инвесторам.