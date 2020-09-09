Во вторник, 8 сентября 2020 года, акции Tesla снизились в цене на 21,1%. Таким образом, ценные бумаги компании Илона Маска второй раз в этом году перешли на территорию "медведей".

Такое падение стоимости акций производителя электромобилей только в течение одного дня стало рекордным для предприятия, сообщает CNBC.

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Что повлияло на цену акций Tesla

В частности, ценные бумаги Tesla упали в цене на 33,7% с момента достижения рекордной стоимости на прошлой неделе после проведения сплита из расчета 5:1. Дробление акций решили провести, чтобы сделать активы компании более доступными для инвесторов.

Впоследствии американский производитель электрокаров сообщил о дополнительной эмиссии своих ценных бумаг на сумму в 5 млрд долларов. После этой новости состоялась распродажа активов компании.

Кроме того, значительной потерей для автопроизводителя стало и то, что один из его крупнейших акционеров, предприятие по управлению инвестициями Baillie Gifford & Co, сократил свою долю в Tesla.

Ценные бумаги компании Илона Маска вошли в стадию коррекции через два дня после достижения рекордной стоимости.

Еще одной неожиданностью для Tesla стало и то, что предприятие не вошло в американский индекс широкого рынка S&P 500. Бен Калло, аналитик Baird, отметил, что пока непонятно, почему производитель электромобилей не попал в расчет индекса. Однако эксперт уверен, что акции Tesla впоследствии войдут в S&P 500.

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Динамика цены акций и капитализация Tesla

Рыночная стоимость Tesla с начала 2020 года увеличилась почти в четыре раза . В то же время, индекс Nasdaq вырос на 21%, а S&P 500 – на 3,1%.

. В то же время, индекс Nasdaq вырос на 21%, а S&P 500 – на 3,1%. В частности, рыночная капитализация Tesla, которая составляет около 308 млрд долларов, больше, чем в таких известных автогигантов, как General Motors Co. – 46,3 млрд долларов, Ford Motor Co. – 27,5 млрд долларов.



Динамика цены акций Tesla за последние 5 дней

Обвал цены акций Tesla: как это было раньше

Впервые ценные бумаги компании Илона Маска перешли на территорию "медведей" в начале года – 27 февраля. Тогда активы предприятия упали в цене на 26% по сравнению с рекордным ростом, зафиксированным по состоянию на 19 февраля.

В следующем месяце, 18 марта, котировки Tesla опустились еще больше – на 60,6% относительно высокой стоимости бумаг. А уже в июне стоимость акций автопроизводителя рекордно выросла - это произошло через 70 дней после начала "медвежьего" тренда.

Еще ранее активы компании Илона Маска попали под влияние "медвежьей" тенденции в ноябре 2017 года. Тогда их цена снизилась на 22,3% по сравнению с максимальной стоимостью.