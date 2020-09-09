У вівторок, 8 вересня 2020 року, акції Tesla знизилися в ціні на 21,1%. Таким чином, цінні папери компанії Ілона Маска вдруге цього року перейшли на територію "ведмедів".

Таке падіння вартості акцій виробника електромобілів лише впродовж одного дня стало рекордним для підприємства, повідомляє CNBC.

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Що вплинуло на ціну акцій Tesla

Отож, цінні папери Tesla впали в ціні на 33,7% з моменту досягення рекордної вартості на минулому тижні після проведення спліту з розрахунку 5:1. Дроблення акцій вирішили провести, щоб зробити активи компанії більш доступними для інвесторів.

Згодом американський виробник електрокарів повідомив про додаткову емісію своїх цінних паперів на суму в 5 мільярдів доларів. Після цієї новини відбувся розпродаж активів компанії.

Окрім того, значною втратою для автовиробника стало й те, що один із його найбільших акціонерів, підприємство з управління інвестиціями Baillie Gifford & Co, скоротив свою частку в Tesla.

Цінні папери компанії Ілона Маска увійшли у стадію корекції через два дні після досягнення рекордної вартості.

Ще однією несподіванкою для Tesla стало й те, що підприємство не увійшло до американського індексу широкого ринку S&P 500. Бен Калло, аналітик Baird, зазначив, що поки незрозуміло, чому виробник електромобілів не потрапив до розрахунку індексу. Однак експерт впевнений, що акції Tesla згодом увійдуть у S&P 500.

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Динаміка ціни акцій і капіталізація Tesla

Ринкова вартість Tesla з початку 2020 року збільшилася майже в чотири рази . Водночас, індекс Nasdaq зріс на 21%, а S&P 500 – на 3,1%.

. Водночас, індекс Nasdaq зріс на 21%, а S&P 500 – на 3,1%. Зокрема, ринкова капіталізація Tesla, яка становить близько 308 мільярдів доларів, більша ніж у таких відомих автогігантів, як General Motors Co. – 46,3 мільярда доларів, Ford Motor Co. – 27,5 мільярда доларів.



Динаміка ціни акцій Tesla впродовж останніх 5 днів

Обвал ціни акцій Tesla: як це було раніше

Уперше цінні папери компанії Ілона Маска перейшли на територію "ведмедів" на початку року – 27 лютого. Тоді активи підприємства впали в ціні на 26% у порівнянні з рекордним зростанням, зафіксованим станом на 19 лютого.

Наступного місяця, 18 березня, котирування Tesla опустилися ще більше – на 60,6% відносно найвищої ціни паперів. А вже в червні вартість акцій автовиробника рекордно зросла – це сталося через 70 днів після початку "ведмежого" тренду.

Ще раніше активи компанії Ілона Маска потрапили під вплив "ведмежої" тенденції в листопаді 2017 року. Тоді їхня ціна знизилася на 22,3% у порівнянні з максимальною вартістю.