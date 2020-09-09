Акции конкурента Tesla подорожали более чем на 33%: последние изменения на рынке электрокаров
Американский автомобильный концерн General Motors (GM) и производитель електрогрузовиков, стартап Nikola объединяются для производства Nikola Badger, полностью водородно-электрического пикапа. После этой новости акции Nikola выросли в цене более чем 33%.
В ходе партнерства General Motors получит 11% акций стартапа, обеспечив себе 2 миллиарда долларов акционерного капитала, о чем сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу автогиганта.
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Партнерство GM и Nikola: что об этом известно
Американский концерн будет поставлять топливные элементы для грузовиков Nikola класса 7/8 во все регионы, кроме Европы. GM уже выпускает електропикапы и внедорожники, среди которых GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq. Отныне к инженерным разработкам автоконцерна войдет и грузовик Badger.
По словам генерального директора Nikola Тревора Милтона, стартап занимался разработкой грузовика Badger самостоятельно. Однако после разговора с представителями GM в компании решили положиться на инженерные разработки автоконцерна.
Сотрудничество General Motors и Nikola – стратегический шаг автоконцерна по расширению альянса производства электромобилей. На прошлой неделе GM объявила о налаживании партнерства с Honda для разработки электрических и бензиновых авто.
Динамика цены акций Nikola
General Motors и электрокарыИнтересно, что GM уже давно работает над автомобилями на основе водородного топлива. Марка Badger, которая также содержит водородные топливные элементы, также будет базироваться и на технологии Hydrotec, разработанной GM совместно с японским автопроизводителем Honda.
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