Американський автомобільний концерн General Motors (GM) і стартап Nikola об'єднуються для виробництва Nikola Badger, повністю воднево-електричного пікапу. Після цієї новини акції Nikola зросли в ціні на понад 33%.

У ході партнерства General Motors отримає 11% акцій стартапу, забезпечивши собі 2 мільярди доларів акціонерного капіталу, про що повідомляє CNN із покликанням на пресслужбу автогіганта.

Актуально: Від впевненого росту до раптового падіння: акції Tesla вдруге за рік рекордно подешевшали

Партнерство GM і Nikola: що про це відомо

Американський концерн постачатиме паливні елементи для вантажівок Nikola класу 7/8 в усі регіони, окрім Європи. GM уже випускає електропікапи й позашляховики, з-поміж яких GMC Hummer EV і Cadillac Lyriq. Відтепер до інженерних розробок автоконцерну увійде й вантажівка Badger.

За словами генерального директора Nikola Тревора Мілтона, стартап займався розробленням вантажівки Badger самостійно. Однак після розмови з представниками GM у компанії вирішили покластися на інженерні розробки автоконцерну.

Badger з'явиться в продажу 2022 року, а перші електровантажівки General Motors будуть доступні для купівлі в кінці 2021 року.

Співпраця General Motors і Nikola – стратегічний крок автоконцерну з розширення альянсу виробництва електромобілів. На минулому тижні GM оголосила про налагодження партнерства з Honda для розробки електричний і бензинових авто.



Динаміка ціни акцій Nikola