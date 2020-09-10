Через різке падіння ціни акцій Tesla статки засновника компанії Ілона Маска знизилися на 16,5 мільярда доларів. Стрімке зниження котирувань автовиробника відбулося вже вдруге цього року.

Що вплинуло на вартість цінних паперів американського виробника електромобілів та як прокоментував ситуацію Тімур Русланович Турлов, CEO Freedom Holding Corp – читайте в матеріалі на Інвестиції24.

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Чому акції Tesla подешевшали: що могло вплинути на котирування

Котирування Tesla почали опускатися ще в понеділок, 7 вересня 2020 року. Це сталося відразу після того, як виявилося, що акції компанії не увійшли до індексу широкого ринку S&P 500. Раніше низка аналітиків та експертів фондового ринку були впевнені, що виробник електромобілів зможе потрапити до індексу, адже підприємство було прибутковим упродовж чотирьох кварталів поспіль.

Окрім того, на ринку електромобілів було ухвалено нову угоду. Компанії General Motors і Nikola повідомили про об'єднання для спільної роботи над електроводневим пікапом Badger, а це авто є потенційним конкурентом Cybertruck від Tesla.

Гендиректор Freedom Holding Corp. Тімур Турлов зазначив, що для фондового ринку таке різке падіння котирувань цілком нормальне, особливо, якщо брати до уваги акції з високою волатильністю, якими і є активи Tesla.

Експерт стверджує, що не варто настільки впадати паніку, тому що попри зниження ціни акцій компанії Ілона Маска, вони все ще залишаються в плюсі на 30% з погляду динаміки за останній місяць.

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На що розраховувати інвесторам

За словами Тімура Турлова, досвідчені інвестори, які вкладають гроші в цінні папери з високою волатильністю, повинні бути готовими до таких різких коливань їхньої ціни. Однак щодня на ринок приходять і нові учасники, які можуть навіть не чекати таких різких змін.

Безумовно, від тих паперів, які можуть подвоїтися в ціні за півтора місяця, завжди потрібно чекати якогось такого відкату, це цілком природний хід розвитку подій, який може взагалі не говорити ні про які проблеми в самій компанії,

– наголосив Тімур Русланович.



Тімур Турлов, гендиректор Freedom Holding Corp. / Фото компанії "Фрідом Фінанс Україна"

Така висока оцінка компанії Ілона Маска з боку суспільства відбувається не через те, що підприємство багато заробляє. Експерт говорить, що передусім люди впевнені, що майбутнє авторинку належатиме саме Tesla, і виробник електромобілів матиме набагато більшу долю на ринку, ніж той самий концерн General Motors, або Ford чи Toyota. Тобто і Маск, і його компанія сьогодні мають великий кредит довіри з боку бізнесу й суспільства.

Зрозуміло, якщо великі мейджори будуть наздоганяти, то й оцінка Tesla почне знижуватися, і їх капіталізація зростатиме. Вони теж хочуть розповісти своїм інвесторам про те, що вони думають про майбутнє, і це надихає їхніх інвесторів і трохи лякає тих, хто зробив всю ставку на компанію Tesla,

– підсумував Тімур Турлов.