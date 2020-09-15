Акции Tesla резко подорожали: что повлияло на рост цены активов компании Илона Маска
В понедельник, 14 сентября 2020 года, акции Tesla выросли в цене на 12,58% на фоне широкомасштабного восстановления роста котировок технологического сектора. Кроме того, по данным Goldman Sachs, спрос на электромобили компании Илона Маска в Китае снова растет.
Количество загрузок приложения Tesla в мире в течение прошлой недели выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет CNBC с ссылкой на сообщение компании. Также в записке к клиентам автопроизводитель отметил, что обычно, в последний месяц квартала растут объемы поставок электромобилей.
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Как менялась динамика цены акций Tesla
Tesla имеет нейтральный рейтинг по своим акциям. Целевая стоимость активов компании Илона Маска составляет 295 долларов за штуку.
В прошлый вторник, акции Tesla подешевели на 21%, что стало самым большим падением их стоимости за всю историю компании. Причиной такого резкого снижения стало то, что производитель электромобилей не вошел в индекс широкого рынка S&P 500. Однако на следующий день цена акций компании Илона Маска подскочила на 11%.
Как менялась цена акций Tesla / График CNBC
Технологический сектор идет вверх
В понедельник, 14 сентября, зафиксирован рост активов компаний технологического сектора. В результате ключевые фондовые индексы США тоже пошли вверх:
- Nasdaq Composite поднялся на 1,87% после своей худшей недели марта.
- Акции Apple подорожали на 3%.
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