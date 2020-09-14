Китайский холдинг ByteDance, которому принадлежит TikTok, не собирается продавать соцсеть американской корпорации Microsoft. Более надежным партнером является Oracle. Кстати, соглашение с Oracle более узкое и выглядеть скорее как корпоративная реструктуризация, чем откровенная продажа.

Подробнее о вероятной договоренности между ByteDance и Oracle и вмешательстве в бизнес-решение президента США Дональда Трампа для Инвестиций24 рассказал Степан Джус, аналитик компании "Фридом Финанс Украина".

По теме: Сделка Microsoft и TikTok: как переговоры техгигантов превратились в "мыльную оперу"

Как будет выглядеть потенциальная сделка между ByteDance и Oracle

Условия, которые обсуждаются с Oracle, все еще меняются, но одним из вариантов является то, что Oracle может стать владелицей недавно сформированного американского бизнеса, выполняя обязанности технологического партнера TikTok и сохраняя данные видеопрограммы на собственных облачных серверах.

Первые предложения обеих сторон оценили американский бизнес примерно в 25 миллиардов долларов, но это было до того, как китайские чиновники определили новые правила, устанавливающие ограничения на экспорт технологий.

Динамика цены акций Oracle / График "Фридом Финанс Украина"

Соглашение с Oracle: понравится ли оно Трампу

Продажа TikTok инициированная администрацией президента США по мотивам национальной безопасности. Поэтому это является одним из основных вопросов в преодолении напряженности Вашингтона и Пекина.

Microsoft, сотрудничала с продуктовым ритейлером Walmart Inc., считалась наиболее вероятным победителем в "борьбе" за TikTok. Однако в последние дни переговоры остыли. В Microsoft ни попросили внести изменения в свое первоначальное предложение, учитывая недавние признаки противодействия сделке со стороны китайских чиновников.

Непонятно, сможет ли договоренность с Oracle отвечать интересам администрации Трампа. Однако это решение может быть выгодным для Пекина.

Это может обеспечить равновесие, ослабив опасения по хранению TikTok конфиденциальных американских данных, одновременно решая беспокойство Китая по экспорту ключевых технологий искусственного интеллекта,

– сказала Ик Чан Чин, исследователь глобальных медиа и коммуникационной политики университета Сиань Цзяотонг-Ливерпуль в Сучжоу.



Белый дом – резиденция президента США в Вашингтоне / Фото Flickr

Также интересно: Технобум на фондовом рынке: в IPO каких компаний можно принять участие в сентябре

Интерес к TikTok со стороны крупного бизнеса

Приложение, с помощью которого можно записывать и редактировать короткие видео, стало еще более популярным во время глобальной пандемии. Приверженность TikTok со стороны более 100 млн пользователей в США объясняет сильный интерес представителей бизнеса: от Microsoft к таким гигантам по управлению частным капиталом как Sequoia и General Atlantic.

Walmart остается заинтересованным во вложении денег в TikTok вместе с консорциумом инвесторов во главе с Oracle. Представитель розничной торговли заявил, что продолжает обсуждение с руководством ByteDance и другими заинтересованными сторонами.

Мы знаем, что любая утвержденная сделка должна соответствовать всем регуляторным и национальным вопросам безопасности,

– отметили в Walmart.

Разговор о корпоративной реструктуризации созвучна с начальными намерениями ByteDance: продать частичный пакет акций TikTok или реструктуризировать компанию с глобальным штабом и советом директоров за пределами Китая. Эти стремления осложнились из-за угрозы Дональда Трампа запретить приложение в США и последующими распоряжениями, которые запрещают американским гражданам и компаниям вести бизнес с TikTok.

Позиция китайской стороны

Если китайская компания сможет заключить сделку через Белый дом, что не предусматривает откровенной, принудительной продажи, это станет значительным подвигом для основателя ByteDance Чжана Имина, который неохотно передает такой ценный актив. Однако критики ставят под сомнение технологическое партнерство с Oracle, а не прямую продажу, которая успокоит проблемы Белого дома, связанные с национальной безопасностью.

Позиция Пекина – это еще один большой знак вопроса. Вскоре после подачи заявок от Microsoft и Oracle правительство Китая объявило о своем праве принимать активное участие в утверждении любой сделки и противодействия экспорта ключевых алгоритмов, таких как механизм рекомендаций, который лежит в основе TikTok. ByteDance, похоже, стремился к более ограниченному типу сделки, чем хотела Microsoft, где она надеялась сохранить больше контроля.

Некоторые американские чиновники предпочитают прекратить деятельность компании TikTok в США, если продажа не соответствует их требованиям о передаче бизнеса и соответствующих данных в американские руки.

Актуально: В ожидании революции 5G: в акции каких компаний инвестировать

Почему Microsoft не пошла на соглашение

ByteDance дал нам сегодня понять, что они не будут продавать операции TikTok в США корпорации Microsoft. Мы уверены, что наше предложение было бы полезным для пользователей TikTok, защищая интересы национальной безопасности,

– говорится в заявлении Microsoft.

Корпорация Microsoft была лидером в вопросе покупки TikTok, поскольку она начала переговоры с ByteDance за несколько недель до распоряжения Трампа. Покупка TikTok дала бы компании, которой принадлежит платформа видеоигр Xbox и профессиональный сетевой сайт LinkedIn, доступ к приложению для обмена видео, которым пользуются более 100млн жителей США.



Динамика цены акций Microsoft / График "Фридом Финанс Украина"

Каковы перспективы могут появится у Oracle

Компания Oracle, которая имеет более тесные отношения с президентом США, стала участником торгов при поддержке Sequoia Capital, ключевого акционера ByteDance.

Для корпоративного гиганта программного обеспечения TikTok является менее очевидным предприятием, но может иметь смысл в свете желания компании создать свой бизнес в сфере облачных вычислений и потребительских данных. TikTok сохраняет огромные объемы данных и в настоящее время является крупным заказчиком облачных сервисов, работающих под управлением Amazon Web Services и Google Alphabet Inc.

Для Oracle соглашение с TikTok предоставляет 43-летнему производителю программного обеспечения, известном по старым корпоративными базами данных, целый ряд потребительской информации для укрепления рекламного бизнеса. Oracle создает профили простых людей и продает их компаниям, которые хотят охватить определенную аудиторию.

Соглашение также способствует попыткам расширить облачно-вычислительный бизнес Oracle.



Ларри Эллисон, гендиректор Oracle / Фото Flickr

Что связывает компанию Oracle и президента США

Oracle поддерживала отношения с Трампом еще до начала его каденции. В 2016 году главный исполнительный директор Сафра Катц работала в переходной команде президента, а через два года обедала с ним в Белом доме, где она жаловалась на государственный контракт, который считала несправедливым, сообщает Bloomberg.

На протяжении последних недель президент США публично поддержал заявку Oracle и назвал "замечательным парнем" Ларри Эллисона, гендиректора этой компании. Питер Наварро, советник Трампа по вопросам экономики, который ранее выступал против потенциальной продажи сервиса корпорации Microsoft, а также за полный запрет TikTok на территории США, повторил это одобрение во время августовского выступления на Fox News.

Если взглянуть на Microsoft против Oracle, одно, что разделяет две компании по национальной безопасности, это то, что Microsoft имеет неизгладимый след в Китае. Oracle, с другой стороны, имеет сильную репутацию и действительно создает большой брандмауэр между своими операциями и Китаем, и это очень важно,

– сказал Наварро.