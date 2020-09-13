Трехнедельное затишье на рынке IPO, которое пришлось на начало финансового года в США, взорвалось шквалом сразу с шести IPO, которые состоятся уже на следующей неделе, а также двумя с прямым листингом в конце месяца.

О деталях всех размещений рассказывает Александр Грановский, эксперт инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина". Об аргументах в пользу участия в актуальных IPO сентября – читайте на Инвестиции24.

Что такое IPO и прямой листинг? IPO (от англ. Initial Public Offering "первичное публичное предложение") – первая публичная продажа акций частной компании, в форме продажи депозитарных расписок на акции. Продажа акций может осуществляться, как благодаря размещению дополнительного выпуска акций путем открытой подписки, так и путем публичной продажи акций существующего выпуска акционерами частной компании.



Прямой листинг означает, что акции становятся доступны для торговли в день старта торгов и их можно продать в любой момент в будущем. Это дает возможность купить бумаги с рынка и затем в любой момент продать, при этом на долю в портфеле, которая определена заранее.

Технологии будущего: В ожидании революции 5G: в акции каких компаний инвестировать

IPO 16 сентября

JFrog (тикер FROG)

Это израильская платформа, позволяет организациям непрерывно доставлять обновления программного обеспечения для любой системы.

По состоянию на 30 июня 2020 года сервис JFrog взяли на вооружение около 5800 организаций.

Компания была основана в 2008 году. За последние 12 месяцев JFrog получила 116, 4 млн долларов выручки и 3,8 млн чистого убытка.

Диапазон цены одного актива определен на уровне 33-37 долларов. Компания разместит 11,6 млн акций. В результате объем капитала, который предприятие собирается привлечь в ходе IPO может составить 429,2 млн долларов. Таким образом, рыночная капитализация JFrog при цене акции в 37 долларов будет 3,28 млрд долларов.

Что советует эксперт? Компания по таким показателям, однозначно, интересная для покупки с долей не более 10% от общего портфеля.

Outset Medical (OM)

Outset Medical разрабатывает портативные диализные аппараты, которые повышают удобство процедуры диализа как в медицинских учреждениях, так и дома. Большая часть бизнеса Outset связана с использованием диализных устройств в больницах, хотя компания планирует и дальше продвигать диализ на дому.

В апреле Outset получила разрешение FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США) на использование своей системы Tablo в домашних условиях.

Планы на IPO

Компания разместит 25 млн акций в диапазоне 34-42 доллара.

Соответственно, капитализация на IPO может достичь 10 млрд долларов.

Объем заявленного капитала – 175 млн долларов. Это оптимальный показатель для компании медицинского сектора.

Что рекомендует эксперт? Компания интересна для покупки ее активов, но не более чем на 5% от общего портфеля из-за волатильности биотех и медицинского секторов.

Snowflake (SNOW)

Snowflake предлагает услуги по хранению и анализу данных в "облаке".

Компания берет за основу инфраструктуру облачных гигантов – AWS, Microsoft и Google – и конкурирует с ними. Несмотря на эту конкуренцию, Snowflake удерживает свои позиции против крупных компаний.

В рейтинге Forrester Wave, в котором сравнивались более дюжины поставщиков, Snowflake позиционируется как лидер. В отличие от многих облачных хранилищ данных, Snowflake может работать в нескольких облаках, таких как Amazon, Google или Azure. Это дает предприятиям возможность выбрать лучшего поставщика.

Snowflake оценивает свой потенциальный рынок в 81 млрд долларов.

По состоянию на 31 июля 2020 года в компании было 3117 клиентов, годом ранее их было 1547. Среди крупных клиентов Snowflake можно отметить 7 компаний из списка Fortune 10 и 146 компаний из списка Fortune 500.

Планы на IPO

Компания разместит 28 млн акций в диапазоне 75-85 долларов, ее капитализация составит 22,3 млрд долларов.

Заключение эксперта Плюс в копилку к этому IPO придает то, что ключевые инвесторы компании купили ее акции на 500 млн долларов еще до выхода предприятия на биржу. Такой сигнал очень позитивный для рынка. Таким образом, можно рассматривать покупку акций на 15% от общего портфеля.

Базовые знания: Как заработать на падении фондового рынка: в какие активы уместно вкладывать деньги

IPO 17 сентября

Sumo Logic (SUMO)

Sumo Logic – облачная платформа непрерывного анализа данных, позволяет компаниям автоматизировать сбор, прием и анализ сведений из приложений и других программ для быстрого получения информации.

В ходе IPO Sumo Logic планирует привлечь 281 млн долларов со стоимостью акций в 17-21 долларов. Если взять самую высокую стоимость ценных бумаг компании, то ее рыночная капитализация составит около 2,3 млрд долларов.

Что советует эксперт? Учитывая объем привлеченных денег и направление работы, Sumo Logic заслуживает долю в портфеле до 15%.

American Well Corp. (AMWL)

AMWL – поставщик решений для телемедицины, соединяющая пациентов с врачами через видео.

По состоянию на 30 июня 2020 года более 50 000 поставщиков услуг используют платформу Amwell для обслуживания своих пациентов.

В ходе IPO компания разместит 35 млн акций по цене в 14-16 долларов и планирует привлечь 525 млн долларов. Капитализация на IPO составит 3,3 млрд долларов.

Заключение эксперта Для такой компании сумма привлеченных средств немного завышена, поэтому мы рекомендуем покупку акций не более 5% от портфеля.

Также интересно: Как открыть брокерский счет в Украине: что нужно и кто может помочь

IPO 18 сентября

Unity Software Inc. (U)

Unity Software – ведущая в мире платформа для создания и управления интерактивным 3D-контентом в реальном времени.

По состоянию на 30 июня 2020 года в компании было примерно 1,5 млн активных авторов за месяц в более чем 190 странах по всему миру. В 2019 году приложения, разработанные этими авторами, загружались более трех миллиардов раз в месяц на более чем 1,5 млрд уникальных устройств.

Компания заявляет, что ее клиентами являются 93% лучших мировых студий, разрабатывающих игры.

Среди самых известных клиентов:

Tencent

Electronic Arts

Take-Two Interactive

Ubisoft

В ходе IPO компания разместит 25 млн акций по цене в диапазоне 34-42 долларов и планирует привлечь 950 млн долларов. Капитализация на IPO составит 10 млрд долларов.

Что советует эксперт? Учитывая все показатели, тенденции развития этих технологий и объем привлеченных средств, акции Unity Software Inc. заслуживают долю до 15% в портфеле.

IPO 23 сентября

Palantir Technologies (PLTR)

Palantir – одна из самых засекреченных компаний Кремниевой долины. Компанию основали Алекс Карп, Гарри Тан, Натан Геттингc, Стивен Коэн и первый инвестор Facebook Питер Тиль в 2004 году.

Стартап разрабатывает программное обеспечение для обработки и анализа данных.

Среди его клиентов:

ЦРУ

ФБР

Минобороны США

Credit Suisse

JP Morgan Chase

Узнайте больше о Palantir: Palantir выходит на фондовый рынок: финансовые секреты разработчика "шпионского" ПО раскрыто

IPO 30 сентября

Asana Inc. (ASAN)

Asana предоставляет приложение для управления проектами. Оно предназначено помогать командам в организации, отслеживании и управлении своей работой.

Компания привлекла около 215 млн долларов венчурного финансирования от инвесторов, включая G Squared, Lead Edge Capital, 8VC, VTF Capital, Kapor Capital, Andreessen Horowitz, Benchmark и SV Angel.

Согласно пресс-релизам компании, Asana в последний раз привлекла 50 млн долларов в ноябре 2018 года.

"Фридом Финанс Украина" будет принимать участие во всех размещениях, представленных выше. Кроме того, до конца сентября ожидаются размещения больших компаний методом прямого листинга. Следите за публикациями "Фридом Финанс Украина" и предложениями по участию в IPO. Ведь этот инструмент – уникальный для нашего рынка, и приносит отличный доход, при полном контроле и управлении рисками.