Тритижневе затишшя на ринку IPO, яке припало на початок фінансового року в США, вибухнуло шквалом відразу із шести IPO, які відбудуться вже на наступному тижні, а також двома з прямим лістингом у кінці місяця.

Про деталі всіх розміщень розповідає Олександр Грановський, експерт інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна". Аргументи на користь участі в актуальних IPO вересня – читайте на Інвестиції24.

Що таке IPO і прямий лістинг? IPO (з англ. Initial Public Offering "первинна публічна пропозиція") – перший публічний продаж акцій приватної компанії, зокрема у формі продажу депозитарних розписок на акції. Продаж акцій може здійснюватися як завдяки розміщенню додаткового випуску акцій шляхом відкритої підписки, так і шляхом публічного продажу акцій існуючого випуску акціонерами приватної компанії.



Прямий лістинг означає те, що акції стають доступні для торгівлі в день старту торгів і їх можна продати в будь-який момент в майбутньому. Це дає можливість купити папери з ринку і потім в будь-який момент продати, при цьому на частку в портфелі, яка визначена заздалегідь.

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IPO 16 вересня

JFrog (тікер FROG)

Це ізраїльська платформа, що дає змогу організаціям безперервно доставляти оновлення програмного забезпечення для будь-якої системи.

Станом на 30 червня 2020 року сервіс JFrog взяли на озброєння близько 5800 організацій.

Компанія була заснована у 2008 році. За останні 12 місяців JFrog отримала 116,4 мільйонів доларів виручки та 3,8 мільйонів чистого збитку.

Діапазон ціни одного активу визначений на рівні 33-37 доларів. Компанія розмістить 11,6 мільйона акцій. У результаті обсяг капіталу, який підприємство може залучити в ході IPO може скласти 429,2 мільйона доларів. Таким чином, ринкова капіталізація JFrog при ціні акції у 37 доларів буде 3,28 мільярда доларів.

Що радить експерт? Компанія з такими показниками, однозначно, цікава для купівлі з часткою не більше 10% від загального портфеля.

Outset Medical (OM)

Outset Medical розробляє портативні діалізні апарати, які підвищують зручність процедури діалізу як у медичних установах, так і вдома. Велика частина бізнесу Outset пов'язана з використанням діалізних пристроїв в лікарнях, хоча компанія планує і далі просувати діаліз на дому.

У квітні Outset отримали дозвіл FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) на використання своєї системи Tablo в домашніх умовах.

Плани на IPO

Компанія розмістить 25 мільйонів акцій у діапазоні 34-42 долари.

Відповідно, капіталізація на IPO може досягти 10 мільярдів доларів.

Обсяг заявленого капіталу – 175 мільйонів доларів. Це оптимальний показник для компанії медичного сектора.

Що рекомендує експерт? Компанія цікава для купівлі її активів, але не більше ніж на 5% від загального портфеля через волатильність біотеху та медичного секторів.

Snowflake (SNOW)

Snowflake пропонує послуги зі зберігання та аналізу даних у "хмарі".

Компанія бере за основу інфраструктуру хмарних гігантів – AWS, Microsoft і Google – і конкурує з ними. Попри цю конкуренцію, Snowflake утримує свої позиції проти великих компаній.

Рейтинг Forrester Wave, в якому порівнювалися більше дюжини постачальників, Snowflake позиціонується як лідер. На відміну від багатьох хмарних сховищ даних, Snowflake може працювати в декількох хмарах, таких як Amazon, Google або Azure. Це дає підприємствам можливість вибрати кращого постачальника.

Snowflake оцінює свій потенційний ринок у 81 мільярд доларів.

Станом на 31 липня 2020 року в компанії було 3117 клієнтів, роком раніше їх було 1547. З-поміж великих клієнтів Snowflake можна відзначити 7 компаній зі списку Fortune 10 і 146 компаній зі списку Fortune 500.

Плани на IPO

Компанія розмістить 28 мільйонів акцій у діапазоні 75- 85 доларів, її капіталізація становитиме 22,3 мільярди доларів.

Що говорить експерт про інвестиції в IPO Snowflake? Плюс в скарбничку до цього IPO додає те, що ключові інвестори компанії купили її акції на 500 мільйонів доларів ще до виходу підприємства на біржу. Такий сигнал дуже позитивний для ринку. Таким чином, можна розглядати купівлю акцій на 15% від загального портфеля.

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IPO 17 вересня

Sumo Logic (SUMO)

Sumo Logic – хмарна платформа безперервного аналізу даних, що дає змогу компаніям автоматизувати збір, приймання й аналіз відомостей з додатків та інших програм для швидкого отримання інформації.

В ході IPO Sumo Logic планує залучити 281 мільйон доларів із вартістю акцій у 17-21 доларів. Якщо взяти найвищу вартість цінних паперів компанії, то її ринкова капіталізація складе близько 2,3 мільярда доларів.

Що радить експерт? З огляду на обсяг залучених грошей і напрямок роботи, Sumo Logic заслуговує на частку в портфелі до 15%.

American Well Corp. (AMWL)

AMWL – постачальник рішень для телемедицини, що з'єднує пацієнтів з лікарями через відео.

Станом на 30 червня 2020 року понад 50 тисяч постачальників послуг використовують платформу Amwell для обслуговування своїх пацієнтів.

В ході IPO компанія розмістить 35 мільйонів акцій за ціною у 14-16 доларів і планує залучити 525 мільйонів доларів. Капіталізація на IPO складе 3,3 мільярда доларів.

Який висновок експерта? Для такої компанії сума залучених коштів трохи завищена, через це ми рекомендуємо покупку акцій не більше ніж 5% від портфеля.

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IPO 18 вересня

Unity Software Inc. (U)

Unity Software – провідна у світі платформа для створення та управління інтерактивним 3D-контентом в реальному часі.

Станом на 30 червня 2020 року в компанії було приблизно 1,5 мільйона активних авторів за місяць у більш ніж 190 країнах у всьому світі. У 2019 році додатки, розроблені цими авторами, завантажувалися понад три мільярди разів у місяць на більш ніж 1,5 мільярда унікальних пристроїв.

Компанія заявляє, що її клієнтами є 93% найкращих світових студій, які розробляють ігри.

З-поміж найвідоміших клієнтів:

Tencent

Electronic Arts

Take-Two Interactive

Ubisoft

У ході IPO компанія розмістить 25 мільйонів акцій за ціною в діапазоні 34-42 доларів і планує залучити 950 мільйонів доларів. Капіталізація на IPO становитиме 10 мільярдів доларів.

Що радить експерт? З огляду на всі показники, тенденцію розвитку цих технологій і обсяг залучених коштів, акції Unity Software Inc. заслуговують на частку до 15% в портфелі.

IPO 23 вересня

Palantir Technologies (PLTR)

Одна з найбільш засекречених компаній Кремнієвої долини. Компанію заснували Алекс Короп, Гаррі Тан, Натан Геттінгc, Стівен Коен і перший інвестор Facebook Пітер Тіль у 2004 році.

Стартап розробляє програмне забезпечення для обробки та аналізу даних.

З-поміж його клієнтів:

ЦРУ

ФБР

Міноборони США

Credit Suisse

JP Morgan Chase

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IPO 30 вересня

Asana Inc. (ASAN)

Asana надає додаток для управління проектами. Він призначений допомогати командам у організації, відстеженні та управлінні своєю роботою.

Компанія залучила близько 215 мільйонів доларів венчурного фінансування від інвесторів, включаючи G Squared, Lead Edge Capital, 8VC, VTF Capital, Kapor Capital, Andreessen Horowitz, Benchmark і SV Angel.

Відповідно до пресрелізів компанії, Asana в останній раз залучила 50 мільйонів доларів в листопаді 2018 року.

"Фрідом Фінанс Україна" братиме участь у всіх розміщених, представлених вище. Окрім того, до кінця вересня очікуються розміщення великих компаній за методом прямого лістингу. Слідкуйте за публікаціями "Фрідом Фінанс Україна" та пропозиціями щодо участі в IPO. Адже цей інструмент – унікальний для нашого ринку, і приносить відмінний дохід, при повному контролі й управлінні ризиками.