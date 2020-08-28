У вівторок, 25 серпня 2020 року, заявку на проведення IPO подала американська компанія Palantir Technologies. Підприємство займається розробкою програмного забезпечення (ПЗ), яким користуються спецслужби США та їхні союзники.

Згідно з інформацією у заявці компанії, виявилося, що вона ще жодного разу не виходила в прибуток, повідомляє РБК. 17-річний стартап навіть не обіцяє, що прибутковість стане частиною його бізнесу. Водночас, компанія усюди заявляє про свою відданість американському правлінню й західним цінностям. Детально про плани на IPO та всі секрети діяльності Palantir – читайте на Інвестиції24.

Вигідні інвестиційні можливості: Що робити, якщо ви хочете інвестувати в IPO: з чого слід почати

Про підготовку Palantir до IPO

На вихід компанії на фондову біржу чекали ще 2019 року. Однак невідомо чому, проте IPO технопідприємства тоді так і не відбулося. А у 2020 році у світі спалахнула пандемія коронавірусу, тому компанія повідомила владі США про вихід на фондовий ринок у липні цього року, а у вівторок опублікувала заявку на проведення IPO.

Як стало відомо, Palantir розмістить свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі. При цьому компанія проводитиме прямий лістинг, тобто не випускатиме нові акції. Натомість своїми цінними паперами поділяться її засновники – Алекс Карп, Стівен Коен і Пітер Тіль. Вони також входять до складу ради директорів Palantir, а після проведення IPO володітимуть менш ніж половиною акцій підприємства.

Palantir – чим займається компанія? Створена 2004 року одним із засновників системи електронних платежів PayPal Пітером Тілем і його товаришем Алексом Карпом. Компанія створює софт, який відслідковує злочинців за допомогою фотографій, грошових переказів та інших особистих даних. Загалом, складно сказати, якої інформації у Palantir немає. Адже технологія компанії здатна навіть попереджувати про злочини ще на етапі їхньої підготовки.



Основні клієнти підприємства – американські спецслужби. Так, першим інвестором Palantir стала компанія IN-Q-Tel, пов‎'язана з Міністерством оборони США. Послугами технопідприємства користуються також ЦРУ, ФБР, Пентагон та інші відомства, діяльність яких стосується стеження за людьми.

Також цікаво: Від чого залежить успіх стартапу: топ проблем, які доведеться подолати

Про збитки Palantir і прогнози аналітиків

Компанія постійно публікувала новини про чергові інвестиційні раунди, підписання контрактів на сотні мільйонів доларів, що мало б перетворити її зі збиткової фірми у прибуткову. Однак окрім розміру фінансування, залученого під час таких інвестраундів, іншої фінансової інформації Palantir не повідомляла. Замовчувати ці дані вона могла, оскільки має статус приватного підприємства.

З виходом на фондову біржу і публікацією заявки все стало відомо. Зокрема, у проспекті компанії говориться, що кожен рік функціонування підприємства був для нього збитковим.

Наприклад, 2019 рік Palantir закінчила зі збитком у 579 мільйонів доларів, 2018 рік – зі збитком у 580 мільйонів доларів. Окрім того, компанія "чекає на зростання операційних витрат і може взагалі ніколи вийти в прибуток".

Сьогодні Palantir оцінюється у 8-12 мільярдів доларів. Експерти інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" прогнозують, що після виходу на фондову біржу ринкова вартість підприємства може зрости до 30 мільярдів доларів.

За словами аналітика "Фрідом Фінанс" Валерія Ємельянова, великі можливості для накопичення доходів, придбавши акції Palantir, є у роздрібних гравців ринку. Експерт зазначив, що обробка великих даних є перспективним напрямом для технопідприємства, і поки прямих конкурентів у цій ніші компанія немає. Також варто враховувати і той факт, що сьогодні ринок охоче винагороджує інвесторів, які вкладають гроші в акції IT.

Залишайте заявку за посиланням для консультації з інвестиційним експертом "Фрідом Фінанс Україна", щоб зберігати й примножувати гроші. Чи телефонуйте за номером 0800 33 43 43.