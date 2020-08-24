Стартап – це ризик. Колись всі говорили, що люди не можуть літати, але брати Райт вірили в свою мрію і ризикнули це зробити на першому літаку. Apple, Virgin Atlantic і Microsoft свого часу теж були ризикованими ідеями.

Підприємцю потрібно бути кмітливим і рішучим. Знання про те, з якими труднощами доведеться зіткнутися і як їх подолати, підвищать ваші шанси на успіх. Топ-10 викликів аналізує vc.ru.

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Гроші

Залучення капіталу – виклик №1 для стартапів. Звичайно, бізнес можна почати на особисті заощадження. Але зниження грошового потоку і відсутність чіткого плану фінансування досить швидко зупинять діяльність стартапу. Коли потрібно розвиватися, не можна турбуватися про те, як знизити витрати і скоротити штат співробітників.

Будь-який підприємець повинен відповісти на питання: "Чи зможе його бізнес рости без залучення інвестицій?". Якщо це критично для виживання – потрібно з самого початку вивчити можливі джерела фінансування.

Нехтування маркетингом

Деякі стартапи не хочуть вкладатися в маркетинг і покладаються на сарафанне радіо. Вони вірять, що знайдуть клієнтів і без конкретного плану просування. Така помилка може стати фатальним для бізнесу. Адже продається не той продукт, що краще, а той, що відоміший.

Відсутність планування

Планувати потрібно не тільки ключові області, такі як фінансування, просування, розвиток, персонал та інші. Життєво важливо розібратися у всіх деталях, якими б дрібними вони не здавалися. Це допоможе впоратися з несподіваними ситуаціями. Вони неминуче стануться, навіть якщо підприємець розробив ідеальний план.

Талановита команда

Стартап настільки хороший, наскільки хороша його команда. Без розумних і надійних людей не втілити ідею, не сповнити план. Але знання, навички та компетентність співробітників не більше важливі, ніж їхнє ставлення до стартапу і трудова етика. Команда повинна відповідати культурі компанії.

При наймі співробітників підприємець повинен дати їм щось більше, ніж привабливу зарплату. Він повинен захопити їх своїм баченням бізнесу, мотивувати на досягнення намічених цілей.

Слабкі співзасновники

Іноді проблема стартапу - в його засновників. Можливо, вони розробили відмінний продукт і запустили бізнес. Але часто у них немає необхідного досвіду і ділового мислення. Потрібно вчасно визнати проблему і залучити професіоналів, а не намагатися самостійно розробити всі бізнес-процеси.

Правильне позиціонування

Це чергова проблема, з якою може зіткнутися стартап. Як би починаючий підприємець ні вірив у свою ідею, він повинен точно знати, що є люди, які потребують його послуги або товар. Якщо цільова аудиторія не визначена або дуже мала – стартап не зможе продати свій продукт.

Поширення і довіра

Напевно, це найважчі речі для молодих компаній. Як споживач дізнається, що стартап існує і чому це повинно його хвилювати? Замість того, щоб мріяти про зростання замовлень і прибутку, варто з самого початку подбати про те, як підприємець буде поширювати свій товар і як завоює довіру клієнтів.

Контакт з клієнтом

Мало розповісти про себе в інтернеті і соціальних мережах. При запуску стартап повинен боротися за кожного покупця. Це означає "ручне" залучення користувачів і надання виключно хорошого сервісу.

Спочатку це може здатися трудомістким і вимотує. Маленькі продажі можуть деморалізувати.

Зворотній зв'язок

Підприємець не повинен сліпо покладатися ні на свою інтуїцію, ні на маркетингове дослідження. Потрібно спілкуватися зі своїми клієнтами, щоб розуміти їх потреби. А щоб ставати краще, потрібно приймати їх критику.

Еволюція

У бізнесі легко не буває. Нехай ваш товар/сервіс чудовий – ринок переповнений, конкуренти не стоять на місці. На ігровому полі періодично з'являтимуться нові суперники. Щоб впоратися з ними, підприємцю потрібно швидко міркувати і адаптувати свій бізнес до нової реальності. Наявність правильної стратегії розвитку визначає успіх чи невдачу стартапу.