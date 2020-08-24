Стартап — это риск. Когда-то все говорили, что люди не могут летать, но братья Райт верили в свою мечту и рискнули полететь на первом самолете. Apple, Virgin Atlantic и Microsoft в своё время тоже были рискованными идеями.

Предпринимателю нужно быть сообразительным и решительным. Знания о том, с какими сложностями предстоит столкнуться и как их преодолеть, повысят ваши шансы на успех. Топ-10 проблем анализирует vc.ru.

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Деньги

Привлечение капитала — вызов №1 для стартапов. Конечно, бизнес можно начать на личные сбережения. Но снижение денежного потока и отсутствие чёткого плана финансирования довольно быстро остановят деятельность стартапа. Когда нужно развиваться, нельзя беспокоиться о том, как снизить расходы и сократить штат сотрудников.

Любой предприниматель должен ответить на вопрос: "Сможет ли его бизнес расти без привлечения инвестиций?". Если это критично для выживания — нужно с самого начала изучить возможные источники финансирования.

Пренебрежение маркетингом

Некоторые стартапы не хотят вкладываться в маркетинг и полагаются на сарафанное радио. Они верят, что найдут клиентов и без конкретного плана продвижения. Такое заблуждение может стать фатальным для бизнеса. Ведь продаётся не тот продукт, что лучше, а тот, что известнее.

Отсутствие планирования

Планировать нужно не только ключевые области, такие как финансирование, продвижение, развитие, персонал и другие. Жизненно важно разобраться во всех деталях, какими бы мелкими они ни казались. Это поможет справиться с неожиданными ситуациями. Они неизбежно случатся, даже если предприниматель разработал идеальный план.

Хорошая команда

Стартап настолько хорош, насколько хороша его команда. Без умных и надёжных людей не воплотить идею, не исполнить план. Но знания, навыки и компетентность сотрудников не более важны, чем их отношение к стартапу и трудовая этика. Команда должна соответствовать культуре компании.

При найме сотрудников предприниматель должен дать им нечто большее, чем привлекательную зарплату. Он должен увлечь их своим видением бизнеса, замотивировать на достижение намеченных целей.

Слабые соучредители

Иногда проблема стартапа — в его учредителях. Возможно, они разработали отличный продукт и запустили бизнес. Но часто у них нет необходимого опыта и делового мышления. Нужно вовремя признать проблему и привлечь профессионалов, а не пытаться самостоятельно разработать все бизнес-процессы.

Правильное позиционирование

Это очередная проблема, с которой может столкнуться стартап. Как бы начинающий предприниматель ни верил в свою идею, он должен точно знать, что есть люди, которые нуждаются в его услугах или товаре. Если целевая аудитория не определена или очень мала — стартап не сможет продать свой продукт.

Распространение и доверие

Наверное, это самые трудные вещи для молодых компаний. Как потребитель узнает, что стартап существует и почему это должно его волновать? Вместо того чтобы мечтать о росте заказов и прибыли, стоит с самого начала позаботиться о том, как предприниматель будет распространять свой товар и как завоюет доверие клиентов.

Контакт с клиентом

Мало рассказать о себе в интернете и соцсетях. При запуске стартап должен бороться за каждого покупателя. Это означает "ручное" привлечение пользователей и предоставление исключительно хорошего сервиса.

Поначалу это может показаться трудоемким и выматывающим. Маленькие продажи могут деморализовать.

Обратная связь

Предприниматель не должен слепо полагаться ни на свою интуицию, ни на маркетинговое исследование. Нужно общаться со своими клиентами, чтобы понимать их потребности. А чтобы становиться лучше, нужно принимать их критику.

Эволюция

В бизнесе легко не бывает. Пусть ваш товар/сервис великолепен — рынок переполнен, конкуренты не стоят на месте. На игровом поле периодически будут появляться новые соперники. Чтобы справиться с ними, предпринимателю нужно быстро соображать и адаптировать свой бизнес к новой реальности. Наличие правильной стратегии развития определяет успех или неудачу стартапа.