Во вторник, 25 августа 2020 года, заявку на проведение IPO подала американская компания Palantir Technologies. Предприятие занимается разработкой программного обеспечения (ПО), которым пользуются спецслужбы США и их союзники.

Согласно информации в заявке компании, оказалось, что она еще ни разу не выходила в прибыль, сообщает РБК. 17-летний стартап даже не обещает, что доходность станет частью его бизнеса. В то же время, компания всюду заявляет о своей приверженности американскому правительству и западным ценностям. Подробно о планах на IPO и все секреты деятельности Palantir – читайте на Инвестиции24.

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О подготовке Palantir к IPO

Ввыход компании на фондовую биржу ждали еще 2019 года. Однако неизвестно почему, но IPO техпредприятия тогда так и не состоялось. А в 2020 году в мире вспыхнула пандемия коронавируса, поэтому компания сообщила властям США о выходе на фондовый рынок в июле этого года, а во вторник опубликовала заявку на проведение IPO.

Как стало известно, Palantir разместит свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. При этом компания будет проводить прямой листинг, то есть не будет выпускать новые акции. Зато своими ценными бумагами поделятся ее основатели - Алекс Карп, Стивен Коэн и Питер Тиль. Они также входят в состав совета директоров Palantir, а после проведения IPO будут владеть менее чем половиной акций предприятия.

Palantir – чем занимается компания? Создана в 2004 году одним из основателей системы электронных платежей PayPal Питером Тилем и его товарищем Алексом Карпом. Компания создает ПЗ, которое позволяет отслеживать преступников с помощью фотографий, денежных переводов и других личных данных. В общем, сложно сказать, какой информации в Palantir нет. Ведь технология компании способна даже предупреждать о преступлениях еще на этапе их подготовки.



Основные клиенты предприятия – американские спецслужбы. Так, первым инвестором Palantir стала компания IN-Q-Tel, повязанная с Министерством обороны США. Услугами техпредприятия пользуются также ЦРУ, ФБР, Пентагон и другие ведомства, деятельность которых касается слежки за людьми.

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Что известно об убытках Palantir и прогнозы аналитиков

Компания постоянно публиковала новости об очередных инвестиционные раундах, подписании контрактов на сотни миллионов долларов, что должно превратить ее из убыточной фирмы в прибыльную. Однако кроме размера финансирования, привлеченного во время таких инвестраундов, другой финансовой информации Palantir не сообщала. Замалчивать эти данные она могла, поскольку имеет статус частного предприятия.

С выходом на фондовую биржу и публикацией заявки все стало известно. В частности, в проспекте компании говорится, что каждый год функционирования предприятия был для него убыточным.

Например, 2019 год Palantir закончила с убытком в 579 млн долларов, 2018 год – с убытком в 580 млн долларов. Кроме того, компания "ожидает роста операционных затрат и может вообще никогда выйти в прибыль".

Сегодня Palantir оценивается в 8-12 миллиардов долларов. Эксперты инвестиционной компании "Фридом Финанс" прогнозируют, что после выхода на фондовую биржу рыночная стоимость компании может вырасти до 30 млрд долларов.

По словам аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова, большие возможности для накопления доходов, приобретя акции Palantir, есть у розничных игроков рынка. Эксперт отметил, что обработка больших данных является перспективным направлением для техпредприятия, и пока прямых конкурентов в этой нише компания не имеет. Также следует учитывать и тот факт, что сегодня рынок охотно вознаграждает инвесторов, которые вкладывают деньги в акции IT.

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