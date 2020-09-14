Китайський холдинг ByteDance, якому належить TikTok, не збирається продавати соцмережу американській корпорації Microsoft. Більш надійним партнером є Oracle. До речі, угода з Oracle вужча і виглядатиме швидше як корпоративна реструктуризація, ніж відвертий продаж.

Детальніше про ймовірну домовленість ByteDance і Oracle та втручання в бізнес-рішення президента США Дональда Трампа для Інвестицій24 розповів Степан Джус, аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна".

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Як виглядатиме потенційна угода між ByteDance та Oracle

Умови, які обговорюються з Oracle, все ще змінюються, але одним із варіантів є те, що Oracle може стати власницею нещодавно сформованого американського бізнесу, виконуючи обов'язки технологічного партнера TikTok і зберігаючи дані відеопрограми на власних хмарних серверах.

Перші пропозиції обох сторін оцінили американський бізнес приблизно в 25 мільярдів доларів, але це було до того, як китайські чиновники визначили нові правила, що встановлюють обмеження на експорт технологій.

Динаміка ціни акцій Oracle / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Угода з Oracle: чи сподобається вона Трампу

Продаж TikTok ініційований адміністрацією президента США з мотивів національної безпеки. Тому це є одним із основних питань у подоланні напруженості Вашингтону та Пекіну.

Microsoft, яка співпрацювала з продуктовим ритейлером Walmart Inc., вважалася найбільш вірогідним переможцем у "боротьбі" за TikTok. Однак останніми днями переговори охололи. У Microsoft не попросили внести зміни до своєї первинної пропозиції, зважаючи на нещодавні ознаки протидії угоді з боку китайських урядовців.

Незрозуміло, чи зможе домовленість з Oracle відповідати інтересам адміністрації Трампа. Однак це рішення може бути вигідним для Пекіна.

Це може забезпечити рівновагу, послабивши побоювання щодо зберігання TikTok конфіденційних американських даних, одночасно вирішуючи занепокоєння Китаю щодо експорту ключових технологій штучного інтелекту,

– сказала Ік Чан Чін, дослідниця глобальних медіа та комунікаційної політики університету Сіань Цзяотонг-Ліверпуль у Сучжоу.



Білий дім – резиденція президента США у Вашингтоні / Фото Flickr

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Цікавість до TikTok з боку великого бізнесу

Додаток, за допомогою якого можна записувати та редагувати короткі відео, став ще більше популярним під час глобальної пандемії. Прихильність до TikTok з боку понад 100 мільйонів користувачів у США пояснює сильний інтерес представників бізнесу: від Microsoft до таких гігантів з управління приватним капіталом як Sequoia та General Atlantic.

Walmart залишається зацікавленим у вкладенні грошей у TikTok разом із консорціумом інвесторів на чолі з Oracle. Представник роздрібної торгівлі заявив, що продовжує обговорення з керівництвом ByteDance та іншими зацікавленими сторонами.

Ми знаємо, що будь-яка затверджена угода повинна відповідати всім регуляторним і національним питанням безпеки,

– зазначили у Walmart.

Розмова про корпоративну реструктуризацію співзвучна з початковими намірами ByteDance: продати частковий пакет акцій TikTok або реструктуризувати компанію із глобальним штабом та радою директорів за межами Китаю. Ці прагнення ускладнилися через погрози Дональда Трампа заборонити додаток у США та подальшими розпорядженнями, які забороняють американським громадянам та компаніям вести бізнес із TikTok.

Позиція китайської сторони

Якщо китайська компанія зможе укласти угоду через Білий дім, яка не передбачає відвертого, примусового продажу, це стане значним подвигом для засновника ByteDance Чжана Іміна, який неохоче передає такий цінний актив. Однак критики ставлять під сумнів технологічне партнерство з Oracle, а не прямий продаж, який заспокоїть проблеми Білого дому щодо національної безпеки.

Позиція Пекіна – це ще один великий знак питання. Незабаром після подання заявок від Microsoft та Oracle уряд Китаю оголосив про своє право брати активну участь у затвердженні будь-якої угоди та протидії експорту ключових алгоритмів, таких як механізм рекомендацій, який лежить в основі TikTok. ByteDance, схоже, прагнув до більш обмеженого типу угоди, ніж хотіла Microsoft, де вона збереже більше контролю.

Деякі американські чиновники вважають за краще припинити діяльність компанії TikTok у США, якщо продаж не відповідає їхнім вимогам щодо передачі бізнесу та відповідних даних в американські руки.

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Чому Microsoft не пішла на цю угоду

ByteDance дав нам сьогодні зрозуміти, що вони не продаватимуть операції TikTok у США корпорації Microsoft. Ми впевнені, що наша пропозиція була б корисною для користувачів TikTok, захищаючи інтереси національної безпеки,

– йдеться у заяві Microsoft.

Корпорація Microsoft була лідером у питанні купівлі TikTok, оскільки вона розпочала переговори з ByteDance за кілька тижнів до розпорядження Трампа. Купівля TikTok дала б компанії, якій належить платформа відеоігор Xbox та професійний мережевий сайт LinkedIn, доступ до додатку для обміну відео, яким користуються понад 100 мільйонів жителів США.



Динаміка ціни акцій Microsoft / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Які перспективи з'являються в Oracle

Компанія Oracle, яка має більш тісні стосунки з президентом США, стала учасником торгів за підтримки Sequoia Capital, ключового акціонера ByteDance.

Для корпоративного гіганта програмного забезпечення TikTok є менш очевидною, але може мати сенс у світлі бажання компанії створити свій бізнес із хмарних обчислень та споживчих даних. TikTok зберігає величезні обсяги даних і нині є великим замовником хмарних сервісів, що працюють під управлінням Amazon Web Services та Google Alphabet Inc.

Для Oracle угода з TikTok надає 43-річному виробнику програмного забезпечення, найвідомішому за старими корпоративними базами даних, цілу низку споживчої інформації для зміцнення рекламного бізнесу. Oracle створює профілі простих людей і продає їх компаніям, які хочуть охопити певну аудиторію.

Угода також сприяє спробам розширити хмарно-обчислювальний бізнес Oracle.



Ларрі Еллісон, гендиректор Oracle / Фото Flickr

Що пов’язує компанію Oracle та президента США

Oracle підтримувала стосунки з Трампом ще до початку його каденції. У 2016 році головна виконавча директорка Сафра Катц працювала в перехідній команді президента, а через два роки обідала з ним у Білому домі, де вона скаржилася на державний контракт, який вважала несправедливим, повідомляє Bloomberg.

Упродовж останніх тижнів президент США публічно підтримав заявку Oracle і назвав "чудовим хлопцем" Ларрі Еллісона, гендиректора цієї компанії. Пітер Наварро, економічний радник Трампа, який раніше виступав проти потенційного продажу сервісу корпорації Microsoft, а також за повну заборону TikTok на території США, повторив це схвалення під час серпневого виступу на Fox News.

Якщо поглянути на Microsoft проти Oracle, одне, що розділяє дві компанії щодо національної безпеки, це те, що Microsoft має великий слід у Китаї. Oracle, з іншого боку, має сильну репутацію, що справді створює великий брандмауер між своїми операціями та Китаєм, і це дуже важливо,

– сказав Наварро.