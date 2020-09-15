У понеділок, 14 вересня 2020 року, акції Tesla зросли в ціні на 12,58% на тлі широкомасштабного відновлення росту котирувань технологічного сектору. Окрім того, за даними Goldman Sachs, попит на електромобілі компанії Ілона Маска у Китаї знову зростає.

Кількість завантажень додатку Tesla у світі упродовж минулого тижня зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, пише CNBC із покликанням на повідомлення компанії. Також у записці клієнтам автовиробник зазначив, що зазвичай, в останній місяць кварталу зростають обсяги постачання електромобілів.

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Як змінювалася динаміка ціни акцій Tesla

Tesla має нейтральний рейтинг за своїми акціями. Цільова вартість активів компанії Ілона Маска становить 295 доларів за штуку.

Минулого вівторка, акції Tesla подешевшали на 21%, що стало найбільшим падінням їхньої вартості за всю історію компані. Причиною такого різкого зниження стало те, що виробник електромобілів не увійшов до індексу широкого ринку S&P 500. Однак на наступний день ціна акцій компанії Ілона Маска підскочила на 11%.



Як змінювалася ціна акцій Tesla / Графік CNBC

Технологічний сектор йде вгору

У понеділок, 14 вересня, зафіксовано зростання активів компаній технологічного сектору. У результаті ключові фондові індекси США теж пішли вгору:

Nasdaq Composite піднявся на 1,87% після найгіршого тижня березня.

після найгіршого тижня березня. Акції Apple подорожчали на 3%.

Акції Tesla зросли в ціні приблизно на 400% в 2020 році, при цьому їхня вартість приблизно на 16,5% нижча, ніж рекордне значення, зафіксоване 1 вересня.