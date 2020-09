З початком нового фінансового року на фондовому ринку США відновилася активність. Це позначилося на великій кількості заявок про вихід на IPO нових компаній. Які можливості відкриваються перед акціонерами та якою повинна бути частка акцій в портфелі для відмінного результату – читайте в матеріалі.

Олександр Грановський, експерт інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна" підготував добірку найактуальніших IPO, що відбудуться до кінця 2020 року. Отож, що це за компанії та чому варто звернути на них увагу – читайте на Інвестиції24.

Нові можливості IPO 2020

За словами Олександра Грановського, нинішня активність на ринку IPO справді вражає.

Наприклад, інвестиційний холдинг Freedom Holding Corp. уже взяв участь у восьми угодах, тоді як звичайна інтенсивність лише 2-3 на тиждень.

З одного боку це може насторожувати, але з іншого – відкриває можливості, яких раніше не спостерігалося.

Ви можете сказати, що попереду вибори і новий карантин, але дозвольте навести кілька аргументів. Так, напередодні виборів ринки починають падати, але після того, як стає відомий президент, цей обвал компенсується. Яскравим прикладом цього є вибори 2016 року,

– зазначив експерт.

Карантин, введений через пандемію коронавірусу, теж вплинув на фондовий ринок. Однак, як стверджує Олександр Грановський, не варто забувати, що світові центральні банки дали чітко зрозуміти, що триматимуть ситуацію під контролем і стимулюватимуть ринок. А це серйозний сигнал для гравців фінансового ринку. Відповідно, такими можливостями варто скористатися.

Palantir

Американська софтверна компанія, що спеціалізується на аналізі та захисті великого масиву даних. Також вона відома тим, що співпрацює з державними органами.

У грудні 2019 року компанія оголосила про укладення контракту з армією США на 110 мільйонів доларів, що стане частиною чотирирічної програми на загальну суму в 440 мільйонів доларів. Попри наявність державних контрактів, Palantir ніколи не отримувала річного прибутку, що, звісно, не є позитивним фактором для інвесторів.

Компанія не планує проводити класичне IPO, а виходитиме на ринок шляхом прямого лістингу. Це означає, що акції підприємства стануть доступними 23 вересня і торгуватимуть без будь-яких обмежень.

Що таке прямий лістинг? Акції стають доступні для торгівлі в день старту торгів і їх можна продати в будь-який момент в майбутньому. Це дає можливість купити папери з ринку і потім в будь-який момент продати, при цьому на частку в портфелі, яка визначена заздалегідь.

Robinhood

Компанія Robinhood, заснована у 2013 році, стала популярною завдяки своєму додатку. Цей онлайн-брокер одним з перших запровадив торговельну політику з нульовою комісією для своїх клієнтів. Robinhood надає користувачам можливість здійснювати безкоштовну торгівлю акціями, опціонами і ETF (біржові фонди). Однією з істотних переваг Robinhood з-поміж інших онлайн-брокерів є торгівля криптовалютами без комісії.

За даними Forbes, кількість користувачів Robinhood досягла 10 мільйонів доларів у порівнянні з 4 мільйонами в 2018 році. У липні 2019 компанія залучила чергове фінансування – 323 мільйонів доларів. Сьогодні Robinhood оцінюють у 7,6 мільярда доларів.

Ant Financial

Ant Financial, раніше відома як Alipay, є підрозділом Alibaba та оцінюється у 150 мільярдів доларів, що робить її найдорожчою компанією-єдинорогом у світі.

З 2004 року сервіс обробки платежів Alipay – перший продукт Ant Financial, що має понад 1,2 мільярда користувачів – перетворився на платформу, яка пропонує широкий набір послуг: мобільні платежі, ощадні рахунки, кредитування та кредитний скоринг.

За даними звіту Financial Times, у третьому кварталі 2019 року Ant Financial додала 309 мільйонів доларів до чистого прибутку Alibaba. Своєю чергою, Alibaba обміняла свої 37,5% прибутку до оподаткування на 33% частки в капіталі. Цей крок підтвердив "структуру власності" Ant Financial і підготував фундамент для "потенційного IPO".

Airbnb

Онлайн-сервіс бронювання нерухомості Airbnb оголосив про плани стати публічним у 2020 році. За даними PitchBook, остання оцінка Airbnb приватними інвесторами становила 31 мільярд доларів. Сама компанія поки не оголосила будь-яких подробиць щодо IPO.

Asana

Ця компанія, яка надає програмне забезпечення для підвищення продуктивності, в останній раз оцінювалася у 1,5 мільярда доларів. Один зі співзасновників – Дастін Московіц, який, до речі, був співзасновником Facebook.

Gitlab

IT-компанія назвала точну дату IPO – 18 листопада 2020 року. У процесі підготовки до розміщення компанію оцінили у 2,75 мільярда доларів. У 2015 році в GitLab працювало менше 10 осіб, а сьогодні вона налічує понад 800 співробітників із 55 країн світу.

За очікуваннями компанії, ринок інструментів DevOps до 2023 року зросте втричі. Gitlab тісно пов'язана з цим ринком і бачить можливість залучення коштів через IPO.

DoorDash

Основний бізнес компанії – доставка їжі. Востаннє DoorDash оцінювалась у 13 мільярдів доларів. Компанія розглядає можливість прямого публічного лістингу замість IPO. До речі, це одне з підприємств, яке виграло від пандемії COVID-19.

Stripe

Цей фінтех-стартап востаннє оцінювався у 35 мільярдів доларів. Його програмне забезпечення дає змогу приватним особам і компаніям здійснювати і отримувати платежі через інтернет. Одним із її невеликих конкурентів є Bill.Com Holdings Inc, які нещодавно з відмінними результатами завершили своє IPO в США.

Wish

Надає онлайн-платформу електронної комерції для полегшення транзакцій між покупцями і продавцями. Wish допомагає зв'язати виробників у Китаї з клієнтами в США та інших частинах світу. Wish дозволяє продавцям розміщувати свої продукти на своїй платформі. Також функціонує як посередник обробки платежів, але не зберігає самі продукти й не керує поверненнями. Ця компанія востаннє оцінювалася у 11,2 мільярда доларів.

Інвестиції в IPO: чому це вигідно

У цьому списку є не всі компанії, які заявили про вихід на IPO до кінця 2020 року. Але, як бачимо, підприємств багато і всі вони цікаві. Завжди є з чого вибрати і побудувати грамотний інвестиційний портфель, у якому будуть збалансовані ризики. Адже основне завдання під час участі в IPO – управління ризиками, а прибутковість неодмінно буде.

Я завжди кажу своїм клієнтам, що потрібно мати в портфелі багато, але з малою часткою, акцій. Коли частка кожної окремої акції не перевищує 5%, а ідеально 2-3% однієї акції в портфелі. Тільки з таким підходом можна досягти відмінного результату,

– додав Олександр Грановський.