У вівторок, 29 вересня, інвестиційна компанія "Фрідом Фінанс Україна" проведе майстер-клас, присвячений одному із найприбутковіших інструментів фінансового ринку – IPO. Адже 2020 рік відзначився грандіозними дебютами міжнародних компаній на фондовому ринку.

Звісно, не всі IPO були успішними, однак тут потрібно розуміти, що перед вибором компанії, в акції якої вкладати гроші, варто грамотно оцінити її діяльність та фінансові показники. Розібратися в цьому, а також дізнатися більше про всі особливості виходу компанії на біржу та прибутковість IPO допоможе Тарас Гандзій, інвестор-практик із 7-річним досвідом роботи на фондовому ринку. Усю актуальну інформацію читайте на Інвестиції24.

Щоб взяти участь у майстер-класі по IPO – переходьте за посиланням

Інвестиції в IPO: що це таке і наскільки вигідно

IPO (Initial Public Offering) – первинне публічне розміщення акцій приватної компанії на біржі (Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), NASDAQ і т.д.). Таким чином підприємства залучають кошти від інвесторів для продовження розвитку самого бізнесу, масштабування свого продукту або послуги для більш широкого кола клієнтів. З іншого боку, це можливість для ранніх інвесторів вийти з компанії, отримавши при цьому дохід від своїх початкових інвестицій в підприємство на стадії венчурних інвестицій.

Мета інвестора, що вкладає гроші в ІРО – отримати акції завчасно за початково нижчою ціною, або, так званою, ціною розміщення акцій на біржі. Адже, як свідчить статистика, більшість акцій таких компаній суттєво зростають у перший день торгів.

Інвестиції в ІРО є високодохідними, з одного боку, а з іншого – високоризикованими. Високодохідним цей інструмент слід вважати завдяки тому, що часто мова йде про молоді технологічні компанії, які розробляють справді унікальні продукти та послуги. Ці підприємства можуть стати лідерами не тільки своїх секторів, а й здатні змінити цілі галузі, створивши нові тренди. Детальніше про них можна також буде дізнатися на майстер-класі по IPO. Адже акції таких лідерів ринку можуть стати потенційним джерелом прибутку.

Наприклад, компанія Beyond Meat, що займається виготовленням штучного м’яса. Підприємство запустило в продаж через мережу супермаркеті м’ясну продукцію, з-поміж якої стейки на основі рослинного білка, які абсолютно не відрізняються за смаковими якостям від натурального. Акції цієї компанії з дня ІРО і їх розміщення на біржі подорожчали на 500% упродовж лише одного року.



Продукція Beyond Meat / Фото Flickr

Однак слід пам’ятати і про ризик таких інвестицій, адже серед великої кількості успішних історій компаній, що стали публічними, є також історії тих, кому не вдалось знайти достатньої кількості прихильників з-поміж інвесторів.

Дізнайтеся про останні актуальні IPO і як можна на них заробити за посиланням

Найуспішніші IPO: реальні приклади

За останні 10 років на фондовому ринку США було достатньо велика кількість успішних історій ІРО.

Передусім варто виділити саме Facebook . Із дня ІРО і по сьогодні дохідність по цій інвестиції становить 500% . Водночас багато аналітиків з Wall Street вбачають і подальшу перспективу росту ціни акцій цієї компанії, завдяки подальшій її глобалізації.

. Із дня ІРО і по сьогодні . Водночас багато аналітиків з Wall Street вбачають і подальшу перспективу росту ціни акцій цієї компанії, завдяки подальшій її глобалізації. В успіх іншої компанії взагалі складно повірити, хоча це абсолютна правда. Тут йдеться про Square Inc., яка розробляє рішення для приймання та оброблення електронних платежів. Із дня ІРО, яке було у 2015 році, акції технопідприємства зросли на 1 340%. У перший день торгів на біржі одна акція коштувала 9 доларів. Поточна ринкова ціна активу компанії – 130 доларів.

Також відзначимо історію успіху таких компаній, як: Alibaba Group, Twilio Inc, MongoDB та ZoomInfo Technologies Inc.

Особливо варто відзначити акції компанії Zoom. Так, у зв’язку із глобальною пандемією та вимушеними заходами із соціальній дистанції та карантину, акції підприємства продовжують стрімко зростати, а інвестори отримують все вищі розміри доходів. Бізнес компанії базується на надані можливості компаніям проводити колективні онлайн-відеодзвінки та онлайн-зустрічі на основі своєї платформи.



Компанія Zoom / Фото взято зі сторінки компанії на Facebook

31 серпня цього року після закриття основної торгової сесії компанія опублікувала для інвесторів звіт своєї діяльності за другий квартал. У документі Zoom повідомила про значний ріст прибутку завдяки збільшенню клієнтської бази. Також вона наголосила і на рості клієнтської активності, яка підвищилася на 112% у порівнянні з минулим роком.

Акції ZoomInfo після публікації звіту подорожчали ще на 50% упродовж однієї торгової сесії. Багато інвестхаусів зразу змінили свої рекомендації щодо активів компанії на "Buy", зазначивши, що бізнес і надалі може активно розвиватись. З дня розміщення акцій ZM на біржі, їхня ціна виросла на 1 250%.

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Тренди IPO 2020 року

На американському фондовому ринку впродовж року відбувається декілька сотень ІРО. Практично щотижня в ІРО-календарі зазначено анонс виходу тієї чи тієї компанії. З-поміж основних трендів 2020 року слід відзначити популярність сектору охорони здоров’я. Ми спостерігаємо велику кількість фармацевтичних компаній, що виходять на ІРО із анонсами своїх майбутніх препаратів, що можуть суттєво покращити діагностику та методи лікування того чи того захворювання.

Як взяти участь в IPO: що для цього потрібно

Передусім варто обрати партнера у вигляді брокера та відкрити брокерський рахунок. Після чого інвестор знайомиться з аналітикою компаній, які виходять на ІРО та має можливість подати заявку на участь.

Але перед тим як розглядати можливість участі в ІРО, ознайомтеся з майстер-класом по IPO вересня. Ви зможете не навчитися керувати ризиками, вибирати найкращі моменти для хеджу й фіксування прибутку, але й отримати рекомендації щодо перспективних ІРО від "Фрідом Фінанс Україна", брокер, клієнтами якого є 153 тисячі осіб.

Які IPO ще очікуються в 2020 році і чи варто брати в них участь

Варто чи не варто брати участь в ІРО – кожен інвестор приймає рішення самостійно виходячи із своєї стратегії інвестування і набору фінансових інструментів, у які він інвестує, ступеня їхньої дохідності та ризику.

Найбільш популярні і довгоочікувані ІРО:

Airbnb – онлайн-сервіс з розміщення, пошуку короткострокової оренди житла по всьому світі.

– онлайн-сервіс з розміщення, пошуку короткострокової оренди житла по всьому світі. Palantir – приватна американська програмна компанія, яка спеціалізується на аналітиці великих даних.

Ринок давно очікує розміщення акцій цих підприємств на фондової біржі, і особливо зараз багато експертів говорять про те, що ці розміщення можуть відбутись саме в 2020 році.