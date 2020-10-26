Цього тижня на фондову біржу виходить страхова компанія Root та розробник програмного забезпечення для мобільних мереж Mavenir plc. Чим підприємства можуть зацікавити інвесторів – читайте в нашому матеріалі.

Більше про розробки компаній, їхнє фінансове становище та підготовку до IPO – читайте в експертному огляді "Фрідом Фінанс" для Інвестицій24. Окрім того, дізнайтеся прогнози аналітиків щодо прибутковості бізнесу підприємств у майбутньому та перспектив інвестування в їхні акції.

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IPO страховика Root

У вівторок, 27 вересня 2020 року, на фондову біржу виходить страхова компанія, яка використовує передові мобільні технології, аналітику і штучний інтелект у наданні послуг. Андеррайтерами розміщення є провідні американські банки Goldman Sachs і Morgan Stanley.

У чому особливість Root?

Root відрізняється від традиційних страхових компаній тим, що за допомогою своєї платформи індивідуально розраховує ризики і вартість страхування. Наприклад, компанії достатньо мати доступ до тесту з водіння особи у смартфоні, щоб оцінити всі ризики за допомогою власних алгоритмів та запропонувати оптимальну ціну страхування.

Root заснована у 2015 році Алексом Тіммом, який почав працювати у сфері страхових послуг ще з 14 років, і Деном Мангесом. Це страхова компанія повного циклу: має повноцінну інфраструктуру для розробки продуктів, андеррайтинг, адміністрування та здійснює виплати у всіх страхових випадках.

Станом на сьогодні підприємство залучило понад 527,5 мільйонів доларів, про що свідчать дані Сrunchbase. З-поміж акціонерів компанії – Drive Capital, Ribbit Capital, Tiger Global, SVB Financial Group і Redpoint Ventures.

Послуги Root

Root Auto – це автострахування. Сьогодні компанія є власницею ліцензії на надання послуг у 36 штатах, проте працює в 30 американських штатах. До початку 2021 року підприємство планує отримати ліцензію, щоб надавати свої послуги на всій території США.

– це автострахування. Сьогодні компанія є власницею ліцензії на надання послуг у 36 штатах, проте працює в 30 американських штатах. До початку 2021 року підприємство планує отримати ліцензію, щоб надавати свої послуги на всій території США. Root Home – це програма страхування власників нерухомості, що реалізується в партнерстві з Homesite. Сервіс є доволі молодим на ринку, тому що був запущений у травні 2020 року. Станом на сьогодні компанія пропонує страхування власникам будинків у 13 штатах.

– це програма страхування власників нерухомості, що реалізується в партнерстві з Homesite. Сервіс є доволі молодим на ринку, тому що був запущений у травні 2020 року. Станом на сьогодні компанія пропонує страхування власникам будинків у 13 штатах. Root Renters – програма страхування для орендарів. Запущена в липні 2019 року і нині працює у 14 штатах.

Принцип роботи сервісу Root

У 2016 році компанія представила свою платформу з оцінкою UBI. Це так зване "розумне страхування", що здійснює розрахунок тарифів страхування з використанням сучасних технологій на підставі даних, отриманих із різних датчиків і пристроїв, встановлених на застрахованому об'єкті або близько від нього.



Мобільний додаток Root

Root Insurance розробила додаток для відстеження поведінки людини за кермом. Як це працює: процес враховує сканування номерного знака, відповідь на кілька запитань і запуск додатку під час водіння впродовж кількох тижнів. У результаті ціни страхування більш точні та справедливі.

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Прогноз "Фрідом Фінанс"

Виручка

На основі всієї вищеописаної інформації експерти закладають уповільнення темпів зростання виручки з 570% у 2019 році до 126% у 2020 прогнозному році, а до 2029 року – уповільненням темпів збільшення цього показника до 8%. У результаті загальна виручка компанії зросте з 290 мільйонів доларів 2019 року до 7,8 мільярда доларів до 2029 прогнозного року.



Прогноз темпів зростання Root / Діаграма"Фрідом Фінанс" на основі даних американської компанії

Маржа

У "Фрідом Фінанс" зробили консервативний прогноз маржі й прирівняли його до середньогалузевого значенням у 15%.

Чисті реінвестиції від виручки впродовж 10 прогнозних років знизяться з 7,1% до середньогалузевих у 4%. Отож, упродовж наступних 10 років чисті реінвестиції компанії становитимуть 2,1 мільярда доларів, прогнозують експерти.



Прогноз щодо маржі Root / Діаграма"Фрідом Фінанс" на основі даних американської компанії

Фінальний розрахунок вартості і потенціалу

EV, або сума вартості прогнозного (-1,7 мільярда доларів) і зрілого (9,3 мільярда доларів) періодів, складе 8,1 мільярда доларів.

З огляду на наведену вартість капіталізованої оренди і боргу (201 мільйон доларів), готівку на рахунках (222 мільйонів доларів), надходження від IPO (517 мільйонів доларів) і вартість опціонів (283 мільйонів доларів), власний капітал Root можна оцінити у 8,3 мільярда доларів.

З огляду на 249,8 мільйона акцій після IPO, цільова ціна на акцію дорівнює 33,4 долара. Водночас, компанія продає 22 мільйона цінних паперів, 2,16 мільйона акцій продають акціонери.

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IPO розробника софту Mavenir

У середу, 28 жовтня, акції на фондовій біржі розмістить компанія Mavenir, яка надає повний портфель програмного забезпечення для мобільного зв'язку. Софт технопідприємства працює в будь-якій хмарній інфраструктурі і під'єднує пристрої та людей до інтернету й мобільних додатків.

Mavenir на фондовому ринку: що потрібно знати про компанію

Клієнтська база підприємства нараховує понад 250 постачальників послуг бездротового зв'язку, які обслуговують близько 4 мільярди абонентів приблизно в 120 країнах .

бездротового зв'язку, які обслуговують близько . Станом на 30 вересня 2020 року близько 50% клієнтів компанії використовують послуги Mavenir більше ніж 12 років.

Компанія була заснована у 2005 році , а генеральний директор працює в Mavenir з 2006 року. У 2013 році вона стала публічною. Згодом, 2015 року, підприємство придбала компанія Mitel Networks Corporation, після чого перейменувала його у Mitel Mobile.

, а генеральний директор працює в Mavenir з 2006 року. У 2013 році вона стала публічною. Згодом, 2015 року, підприємство придбала компанія Mitel Networks Corporation, після чого перейменувала його у Mitel Mobile. 2017 року Mavenir знову стала приватною компанією.

У вересні 2020 року Mavenir придбала ip.access для розширення асортименту продуктів OpenRAN. ip.access – британський провайдер малого стільникового зв'язку, що спеціалізується на рішеннях для мереж 2G,3G, 4G і 5G.

Розробки Mavenir

Mobile Core – набір програмних додатків для постачальників бездротового зв'язку для управління послугами мобільної мережі (голосові повідомлення, відео, СМС, підключення до інтернету). Mobile Access&Edge – набір програмних додатків, таких як vRAN, (віртуалізована бездротова мережа з радіодоступом) на основі OpenRAN (Open Radio Access Network – відкрита мережа радіодоступу). Сьогодні Mavenir надає свою продукцію на базі OpenRAN різним відомим підприємствам, з-поміж яких Vodafone, Telefonica, Turkcell, для мереж 4G і 5G. Також компанія оголосила про ухвалення угоди з Dish Network. Mobile Services – набір програмних додатків, створений на основі Mobile Core і Mobile Access & Edge, до якого входить монетизація, аналітика на основі штучного інтелекту, система уніфікованих комунікацій.

Потенційний ринок

Адресний ринок компанія оцінює в 4 мільярди доларів у 2020 році з подальшим зростанням до 12 мільярдів доларів до 2024 року.

У середньому темпи росту підприємства становитимуть 28%. Основним драйвером розвитку ринку є технологія 5G.

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Фінансові прогнози для Mavenir

Виручка

У "Фрідом Фінанс" закладають прискорення темпів зростання виручки з 9% у 2020 фінансовому році до 17% у 2021 прогнозному році з подальшим уповільненням до 3% до 2029 року.

Отож, експерти прогнозують, що загальна виручка компанії зросте з 427 мільйонів доларів у 2020 фінансовому році до 994 мільйонів до 2030 року.



Темпи зростання Mavenir / Діаграма"Фрідом Фінанс" на основі даних американської компанії

Маржа

У 2020 році показники EBIT-маржі дорівнювали -2%, а після коригувань цей показник зріс до 7%. У результаті аналітики інвестиційної компанії прирівняли маржу до середньогалузевих значень у 22%.

Чисті реінвестиції від виручки впродовж 10 прогнозних років знизяться з 4,2% до середньогалузевих 3,5%. Отож чисті реінвестиції складуть 295 мільйонів доларів.



Прогноз щодо маржі Mavenir / Діаграма"Фрідом Фінанс" на основі даних американської компанії

Фінальний розрахунок ринкової вартості і потенціалу компанії

EV, або сума вартості прогнозного (539 мільйонів доларів) і зрілого (2,025 мільярда доларів) періодів сягне 2,7 мільярда доларів. Експерти "Фрідом Фінанс" оцінюють власний капітал Mavenir у 2,5 мільярда доларів.

З огляду на 78,334 мільйонів акцій після IPO, цільова ціна на 1 акцію дорівнює 31,7 долара. Потенціал до верхньої межі IPO в 24 долара становить 32%.