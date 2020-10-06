Велика кількість незрозумілих термінів та інструментів у світі фінансів наштовхує людей на думку, що це занадто складно й недоступно. Однак інвестиційні компанії полегшили життя як початківцям, так уже й досвідченим гравцям ринку, створивши ETF.

Детальніше про цей фінансовий інструмент – його особливості, види, переваги та ризики – розповів експерт компанії "Фрідом Фінанс Україна" Олександр Грановський. Дізнайтеся більше про ETF на Інвестиції24.

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Що таке ETF простими словами

Скорочено від "Exchange Traded Fund", що з англійської перекладається як "фонд, що торгується на біржі" (біржовий інвестиційний фонд). Це оптимізований під масового інвестора звичайний ПІФ (пайовий інвестиційний фонд), або, як його називають на Заході – взаємний фонд (Mutual Fund). Відмінності в тому, що ETF збирають на основі певного біржового індексу, а торгуються вони як звичайні цінні папери, що не потребують активного управління.

Тобто на ETF можна заробити стільки, скільки отримає ринок у межах індексу, до якого вони прив'язаний фонд.

Сьогодні ми маємо тисячі подібних фондів, 2280 з них обертаються на ринку США. У них вкладено близько п'яти трильйонів доларів.

Для чого створено ETF?

Пояснити популярність ETF з-поміж інвесторів у всьому світі просто: вдала ідея, яку заклали в біржовий інвестиційний фонд.



Довгі роки в питанні інвестицій мирно співіснували дві головні парадигми:

Довірче управління, у якому ви не берете активної участі. Брокеридж і самостійне інвестування.

Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки. Зокрема, керівна компанія стягує комісії, причому не у всіх випадках зрозуміло, за що саме. Буває так, що активного управління портфелем фонду як такого немає. Сам ринок зростає, а пайовий фонд не здатний навіть повторити його позитивний результат. За провал, який може супроводжуватися під час кризи відповідальна керівна компанія – не захистила, не дала 100% гарантії.

ETF виділяється на цьому тлі своєю зрозумілістю й зручністю. Адже ви можете не тільки заробляти на його прирості або падінні (залежить від обраного ETF), але і на дивідендах, які сплачує фонд.

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Як працює ETF?

Припустимо, ми хочемо "повторити" американський індекс S&P 500, куди входять 500 "кращих" публічних компаній США. Упродовж року він піднявся на 2,6% в доларовому еквіваленті, і це непогана валютна дохідність.

Наприклад, у нас є 10 мільйонів доларів. Знаходимо структуру S&P 500, дивимося частку всіх компаній і додаємо їхні акції в такій пропорції, щоб отримана сума активів дорівнювала нашому капіталу: Apple – на 391 тисяч доларів, Microsoft – на 308 тисяч доларів, Amazon – на 268 тисяч доларів і так далі.

Отож ми спрощено продублювали історію створення першого ETF. В ідеалі динаміка вартості нашого біржового фонду в точності залежатиме від зміни індексу S&P 500. На практиці в будь-який момент ціна ETF може відрізнятися від "чесної" вартості всього портфеля.

Які бувають ETF?

Індексні ETF

Це найпопулярніші ETF, які складаються з акцій, що входять до основних біржових індексів (S&P500, NASDAQ) і дублюють динаміку їхніх коливань. Основними ETF індексу S&P500 є: SPDR S&P 500, iShares S&P 500 Index, Vanguard S&P 500.

На індекс NASDAQ 100 є ETF QQQ. Існують ETF і на основні світові індекси: промисловий індекс Доу-Джонса, німецький DAX, японський Nikkei 225, китайський Shanghai Composite і багато інших.

Секторальні ETF

Їхнє основне призначення – відображати окремий сектор ринку (нафтогазовий, аграрний, фінансовий, індустрію біотехнологій тощо). Наприклад, сьогодні можна скористатися зростанням ETF біотеху і фармацевтики. Адже в умовах пандемії низка компаній взялася за розроблення вакцини від коронавірусу.

Сировинні ETF

Основне завдання таких біржових активів – копіювати цінові коливання сировини. Якщо ви не хочете купувати золото або мідь, або не маєте доступу до ринку металів, тоді можете купити ETF на такий актив. Так вам вдасться застрахувати власний портфель від падіння ринку або просто заробити на зростанні вартості сировини. ETF на золото, срібло, платину використовують як страхування на випадок падіння ринку.

Облігаційні ETF

Дають змогу застрахувати свої позиції в період нестабільності на ринках або ж заробляти на облігаціях, не купуючи базовий актив. Вигідні для інвесторів з малим капіталом, які хочуть інвестувати в облігації.

Зворотні ETF

Такий біржовий інструментів дає змогу отримувати прибуток на зростанні в моменти падіння базового активу. Його основне завдання – страхувати позиції в період нестабільності. Одними з найпоширеніших ETF на індекс S&P500 і NASDAQ є SDS і SQQQ.

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Переваги ETF для інвестора

Компанія, яка керує індексним фондом, не займається активним управлінням. Вона вкладає гроші на створення інфраструктури: вибір провайдера, який збирає бажаний індекс, вибір депозитарію і т.д. Склад фонду і прибутковість тут розкриваються щохвилини, оскільки активи, що входять до ETF, торгуються на біржі. За цими показниками стежать регулятори.

На цьому управління закінчується. Тому комісії тут низькі.

У найбільших керівних інвестиційних компаніях США ( BlackRock&Vanguard) комісія за управління становить 0.1%. Цікаво, що в менш розвинених представників цей показник може доходити до 2%.

Біржові індексні фонди мають високу ліквідність. Тобто їх можна продати в будь-який момент упродовж дня, поки йдуть торги на біржі, та одразу отримати гроші на рахунок. У ПІФі доведеться чекати три робочих дні. Це не примха керівних компаній, така процедура прописана в нормативних документах.

Інвестиції у ETF – досить стабільні та безпечні. Наприклад, вклавши 1000 доларів в кінці 2010 року в ETF VANGUARD INDEX FUNDS (тікер VOO), який відстежує індекс широкого ринку S&P500, інвестор отримав би прибуток розміром у 2020,5 доларів. Причина такого зростання виручки в тому, що впродовж 10 років дохідність цього інструменту, навіть з урахуванням періодичних криз, станом на сьогодні становить +202,05%.



Як можна заробити на ETF VANGUARD INDEX FUNDS / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Які є ризики під час купівлі ETF?

Вкладення в ETF співвідносять з розумними ризиками. Якщо закриється ETF-провайдер або сам фонд ETF (що буває не так уже й рідко), інвестор не втратить гроші. Так само, як і у випадку з ПІФом, тут є свій депозитарій. У разі банкрутства керівна компанія передасть активи під управління іншого підприємства або продасть цінні папери на ринку, щоб виплатити власникам їхні кошти.

Найбільш ймовірний ризик для власників ETF, як і для будь-яких інвестиційних інструментів, пов'язаний зі зниженням їхньої вартості. Передусім варто регулярно стежити за динамікою цін фонду. Адже біржовий фонд повторює індекс, до якого він прив'язаний, а більшість індексів, особливо на основі акцій, "скачуть" без упину.

Отже, ETF не такий уже складний і незрозумілий інструмент, як може здатися на перший погляд. Він відкриває великі можливості в інвестуванні та управлінні ризиками. Головне, на самому початку, проконсультуватися з фахівцем, щоб він сформулював відповідну стратегію відповідно до вашого запиту й капіталу.