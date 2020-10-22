Із 14 жовтня почався сезон корпоративної звітності, а вже 3 листопада ми станемо свідками фіналу напруженої сутички між Трампом і Байденом. Інтрига цих виборів нагадує 2016 рік, коли Хілларі Клінтон йшла з великим відривом, а в підсумку переміг Дональд Трамп. Нині Джо Байден вирвався вперед, але невизначеність усе ще зберігається.

Також міжнародні компанії починають публікувати звіти своєї діяльності за третій квартал 2020 року. Результати їхньої діяльності вказують на те, що все не так добре, як деякі очікували раніше, а також розуміння потреби ребалансування портфелів. Інвестиційний експерт компанії "Фрідом Фінанс Україна" Олександр Грановський розповів для Інвестицій24 про актуальні можливості на ринку акцій.

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Квартальні звіти банків

Першими відзвітували банки та їхні звіти засвідчили те, що основний прибуток надійшов від спекуляцій із цінними паперами. Це не дуже добре, оскільки цей показник мінливий і в майбутньому не продемонструє високого результату.

Bank of America

Квартальні результати Bank of America виявилися гіршими, хоч і дещо перевищили очікування аналітиків.

Прибуток банку знизився на 16% у порівнянні з третім кварталом минулого року, склавши 4,9 мільярда доларів.

у порівнянні з третім кварталом минулого року, склавши 4,9 мільярда доларів. Виторг Bank of America також знизився – на 11%, до 20,3 мільярда доларів.

Банк відклав 1,4 мільярда доларів на покриття боргів. Для порівняння, у другому кварталі ця сума становила 5,1 мільярда.

Wells Fargo

Чистий прибуток Wells Fargo впав на 56% у порівнянні з результатами третього кварталу минулого року – до 2 мільярдів доларів.

у порівнянні з результатами третього кварталу минулого року – до 2 мільярдів доларів. Виторг банку знизився на 14%, до 18,9 мільярда доларів, опинившись при тому трохи кращими за очікування.

На покриття боргів банк відклав 751 мільйонів доларів, а кварталом раніше це були 2,4 мільярда доларів.

Авіагалузь в умовах пандемії

Результати діяльності авіаперевізників теж поки не найкращі, що цілком логічно в умовах коронакризи. Причиною цьому є висока швидкість спалювання готівки, тоді як відновлення польотів в повному обсязі так і не передбачається.

Кілька світових інвестиційних банків прогнозують, що відновлення авіагалузі займе від 2 до 5 років, перш ніж досягне показників трафіку 2019 року.

Керівництво американського авіаперевізника Delta Air Lines вважає, що у випадку оптимістичного сценарію, існує ймовірність поліпшення літнього трансатлантичного сезону у 2021 році.

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Фондовий ринок напередодні виборів

Упродовж останнього тижня індекс S&P 500 просів на 3%. Цей сигнал вказує на те, що ринок і далі буде падати, а інвестори чекатимуть.

Вибори – завжди невизначена ситуація для ринку, яка тисне на нього, що вже помітно.

Як тільки ризики, пов'язані з виборами, зникнуть і все заспокоїться, а до цього часу відзвітує основна маса компаній, ми вступимо в період передноворічного ралі та чорної п'ятниці, яка дасть можливість зібрати відмінний портфель з блакитних фішок і активів стабільних компаній.

Сьогоднішню ситуацію на фондовому ринку можна порівняти з іншим роком, коли були вибори – 2016-м. Тоді ринок просів перед виборами, а після – відновився та почав освоювати нові висоти. Варто розуміти, як тільки ризики зростають, інвестори починають нарощувати портфелі, а їхня висока купівельна спроможність штовхає ціни вгору.

У акції яких компаній вигідно інвестувати: рекомендації

Отож, сьогодні вигідними є акції інтернет-ритейлерів, авіаперевізників, платіжних систем, виробників електроніки, енергетичних компаній, ІТ-компаній і підприємств сфери Big DATA. Чудовим прикладом є компанія Snap, виторг якої виріс на 52% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року та досяг 679 мільйонів.

Рік був дуже волатильним, але при цьому дуже прибутковим, адже висока волатильність несе не тільки підвищені ризики, а й прибуток. І якщо ви рухалися від ситуації до ситуації, то у вас повинна вийти відмінна картина за підсумком року. Тому користуйтеся ситуацією, бо в найближчі чотири роки вона не повториться.

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