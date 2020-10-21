Компанія Snap Inc., яка є власницею популярного месенджера Snapchat, опублікувала звіт за третій квартал 2020 року. Результати діяльності підприємства перевершили всі очікування аналітиків.

Зокрема, акції Snap під час електронних торгів зросли в ціні на понад 24%, про що повідомляється в офіційному звіті компанії. Як до такого успіху ставляться експерти ринку – розповідаємо далі.

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Результати діяльності Snap за ІІІ квартал 2020 року: ключові дані

Виручка підприємства збільшилася на 52% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Цьогоріч цей показник досягнув 679 мільйонів доларів.

у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Цьогоріч цей показник досягнув 679 мільйонів доларів. Розмір чистого збитку знизився на 12% – до 200 мільйонів доларів .

. Скоригований прибуток на одну акцію становив 0,01 долара . Однак раніше аналітики прогнозували збиток розміром у 0,05 долара.

. Однак раніше аналітики прогнозували збиток розміром у 0,05 долара. Середня виручка на одного користувача (ARPU) збільшилася на 28%, досягнувши 2,73 долара.

Інформація щодо користувачів Snapchat

Кількість щоденних активних користувачів (DAU) месенджера Snapchat зросло на 18% до 249 мільйона осіб, що теж перевищило прогнози аналітиків.

Також збільшилося на 25% середнє число повідомлень, опублікованих користувачами в месенджері, а час, який вони проводять у мережі – на понад 50%.

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Коментар аналітика

За словами молодшого аналітика "Фрідом Фінанс" Михайла Денісламова, неочікувано сильний ріст кількості користувачів Snapchat продемонстрував сегмент "Інший світ" (країни за межами Північної Америки та Європи). Зокрема, там показник DAU збільшився з 71 мільйона до 87 мільйонів у порівнянні з другим кварталом 2020 року. Водночас, раніше експерти ринку прогнозували підвищення DAU лише до 80,9 мільйона осіб.