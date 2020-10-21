Авіація – одна із галузей, що найбільше постраждала від пандемії коронавірусу. Кількамісячна зупинка пасажирських польотів завдала рекордні збитки авіаринку. Сьогодні авіаіндустрія поступово почала відновлюватися.

Яким буде цей процес стабілізації галузі та як це вплине на діяльність ключових гравців ринку – проаналізувавЕлдар Шакенов, аналітик інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс".

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Коли чекати відновлення авіаіндустрії: прогнози

Експерт наводить опитування, проведене з-поміж споживачів. Респонденти відповідали на запитання, коли вони очікують безпеки на 100% для відновлення подорожей на літаках.

Середньостатистична відповідь: мине 7,5 місяці перед тим, як можна буде комфортно подорожувати.

У кінці травня споживачам було поставлено аналогічне запитання. Однак тоді середньостатистична відповідь була – майже 8 місяців (7,9 місяці).

За прогнозами низки світових інвестиційних банків, відновлення авіагалузі займе від 2 до 5 років, перш ніж досягне показників трафіку рівня 2019 року. Керівництво американського авіаперевізника Delta Air Lines вважає, що у випадку оптимістичного сценарію, існує ймовірність поліпшення літнього трансатлантичного сезону у 2021 році.

Як зазначає Елдар Шакенов, авіаіндустрія зможе вийти з кризи, а цінні папери компаній цієї галузі демонструватимуть ріст лише за умови стабілізації світової економіки.

Управління транспортної безпеки США (TSA) констатує факт, що попит на авіаперельоти поступово відновлюється, що свідчить про початок нового циклу зростання для авіаперевізників. Ось про що говорять дані TSA за період з квітня по жовтень 2020 року:

У жовтні через контрольно-пропускні пункти TSA в середньому пройшло близько 808 тисяч осіб у порівнянні зі 109 500 у квітні.

Кількість перетину контрольно-пропускних пунктів TSA у жовтні в сім разів більша (на 638% більша), ніж було зафіксовано у квітні цього року, коли пандемія набирала обертів.

Аналітики у сфері авіаперевезень, своєю чергою, висловили оптимістичні прогнози, зазначивши про початок відновлення сектору в умовах коронавірусу. Авіакомпанію поступово нарощують кількість рейсів, тому що попит на польоти літаками з кожним місяцем зростає.



Динаміка пасажиропотоку в США / Графік "Курсив"

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Масові скорочення на авіаринку

Низка авіакомпаній почали періодично повідомляти про звільнення працівників для зменшення витрат. До 1 жовтня авіаперевізникам було заборонено звільняти персонал, згідно з правилом федеральної допомоги. За останніми даними Air Transport Action Group, 4,8 мільйона осіб авіаційної галузі можуть втратити роботу в цьому році.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) закликала владу держав фінансово підтримати галузь саме в зимовий сезон. Зокрема, станом на сьогодні уряди різних країн уже виділили 160 мільярдів доларів матеріальної допомоги авіаперевізникам. Частина цієї допомоги направлена на заробітну платню для працівників, податкові пільги, субсидії тощо.

Надія на ще один антикризовий пакет від уряду США

Нещодавно президент США Дональд Трамп закликав Палату представників і Сенат негайно затвердити пакет допомоги на мільярди доларів у рамках федеральної підтримки робочих місць в авіакомпаніях. Мовиться про 25 мільярдів доларів. Однак переговори в Конгресі США щодо надання фінансової підтримки поки гальмуються.



Капітолій – місцеперебування Конгресу США / Фото Wikimedia Commons

Ризики для авіаіндустрії

Ще тільки на початку поширення коронавірусу і ведення карантину був ризик того, що галузь збанкрутує через нестачу ліквідності. Однак згодом завдяки комбінуванню державних займів та залученню капіталу шляхом випуску акцій цього ризику вдалося уникнути.

Щодо банкрутства, то, спостерігаючи за виступами політиків, можна зрозуміти, що вони не дозволять авіакомпаніям покинути ринок, стверджує аналітик "Фрідом Фінанс".

Сьогодні головною проблемою для авіагалузі є повторне введення жорсткого карантину, що може призвести до чергової зупинки польотів. Також повільні темпи розроблення вакцини від коронавірусу теж гальмують процес відновлення індустрії. Саме ці фактори створюють підвищену волатильність акцій представників цієї сфери.

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Акції авіаперевізників: чи вигідно в них інвестувати сьогодні

За словами Елдара Шакенова, нинішня ситуація в авіаційному секторі створює доволі вигідні можливості для інвесторів на довгострокову перспективу. Зокрема, сьогодні вони можуть скористатися ситуацією з низькими цінами акцій авіаперевізників і придбати їх.

Адже, як свідчить попередній досвід, коли економіка виходить з рецесії, циклічні сектори, до яких і входить авіаційна галузь, швидко зростають, а їхні цінні папери дорожчають набагато активніше, ніж активи інших індустрій. Така тенденція цілком логічна, тому що в процесі відновлення економіки, налагоджується діяльність усіх галузей. У випадку з авіацією – люди знову почнуть часто літати і використовувати послуги авіакомпаній.

В акції яких авіакомпаній вигідно вкласти гроші

Delta Air Lines, Inc. ( тікер на біржі NYSE – DAL)

Одна з найбільших авіакомпаній світу, що об'єднує понад 300 напрямків у більше ніж 50 країнах. Одним з основних джерел прибутку підприємства є продаж миль для пасажирів, а особливо клієнтів банку American Express, які часто подорожують літаком.

Потенціал зростання до середньої цільової ціни, встановленої інвестиційними банками, становить близько 20%.



Динаміка ціни акцій Delta Air Lines / Графік "Фрідом Фінанс"

Southwest Airlines Co. (тікер на біржі NYSE – LUV)

Пасажирська авіакомпанія, що здійснює регулярні авіаперевезення в США та у деяких іноземних країнах. Парк підприємства налічує понад 700 літаків Boeing 737, які виконують понад 4000 рейсів на добу. Southwest Airlines пропонує регулярні рейси в понад 100 напрямків у США.

Ще у 2011 році авіаперевізник купив іншого представника галізі – AirTran. Це дало змогу йому вийти на міжнародні ринки. Зокрема, Southwest здійснює рейсти на Багами, Ямайку, Арубу, Коста-Ріку, Кубу, до Белізу, Мексики, Домініканської Республіки. Також компанія пропонує низку додаткових послуг, окрім авіаперевезень, – це бронювання номерів у готелях, оренду авто та інші туристичні послуги.

Середня цільова ціна акцій Southwest Airlines становить 44,74 долара, а потенціал росту – 13%.



Динаміка ціни акцій Southwest Airlines / Графік "Фрідом Фінанс"

Нову ініціативу щодо виділення авіаперевізникам фінансової допомоги підтримують обидва кандидати в президенти США. Ймовірно, цей проєкт і справді додадуть до нового антикризового пакету. Якщо це станеться, авіаперевізники Delta й Southwest, як лідери галузі, які генерують найбільшу маржу в порівнянні з іншими представниками авіаринку, зможуть вийти х коронакризи з більшою рентабельністю. Аналітик "Фрідом Фінанс" додав, що на акції DAL і LUV можна виділити 10%-15% від портфелю з урахуванням апсайду.