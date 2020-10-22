С 14 октября начался сезон корпоративной отчетности, а уже 3 ноября мы станем свидетелями финала напряженной схватки между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Интрига этих выборов напоминает 2016 год, когда Хиллари Клинтон шла с большим отрывом, а в итоге победил Дональд Трамп. Сейчас Джо Байден вырвался вперед, но неопределенность все же есть.

Также международные компании начинают публиковать отчеты своей деятельности за третий квартал 2020 года. Результаты их деятельности указывают на то, что все не так хорошо, как некоторые ожидали ранее, а также понимание необходимости ребалансированию портфелей. Инвестиционный эксперт компании "Фридом Финанс Украина" Александр Грановский рассказал для Инвестиций24 об актуальных возможностях на рынке акций.

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Квартальные отчеты банков

Первыми отчитались банки и их отчеты показали, что основная их прибыль поступила от спекуляций с ценными бумагами. Это не очень хорошо, поскольку этот показатель изменчив и в будущем не продемонстрирует высокого результата.

Bank of America

Квартальные результаты Bank of America оказались хуже, хотя и несколько превысили ожидания аналитиков.

Прибыль банка снизилась на 16% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, составив 4,9 миллиарда долларов.

по сравнению с третьим кварталом прошлого года, составив 4,9 миллиарда долларов. Выручка Bank of America также снизился – на 11%, до 20,3 миллиарда долларов.

Банк отложил 1,4 миллиарда долларов на покрытие долгов. Для сравнения, во втором квартале эта сумма составляла 5,1 миллиарда.

Wells Fargo

Чистая прибыль Wells Fargo упала на 56% по сравнению с результатами третьего квартала прошлого года – до 2 миллиардов долларов.

по сравнению с результатами третьего квартала прошлого года – до 2 миллиардов долларов. Выручка банка снизилась на 14%, до 18,9 миллиарда долларов, оказавшись при этом немного лучше ожиданий.

На покрытие долгов банк отложил 751 миллионов долларов, а кварталом ранее это были 2,4 миллиарда долларов.

Авиаотрасль в условиях пандемии

Результаты деятельности авиаперевозчиков тоже пока не самые лучшие, что вполне логично в условиях коронакризиса. Причиной этому является высокая скорость сжигания наличности, тогда как возобновление полетов в полном объеме так и не предвидится.

Несколько мировых инвестиционных банков прогнозируют, что восстановление авиаотрасли займет от 2 до 5 лет, прежде чем достигнет показателей трафика 2019 года.

Руководство американского авиаперевозчика Delta Air Lines считает, что в случае оптимистического сценария, существует вероятность улучшения летнего трансатлантического сезона в 2021 году.

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Фондовый рынок накануне выборов

В течение последней недели индекс S&P 500 просел на 3%. Этот сигнал указывает на то, что рынок и дальше будет падать, а инвесторы будут ждать.

Выборы – всегда неопределенная ситуация для рынка, которая давит на него, что уже заметно.

Как только риски, связанные с выборами, исчезнут и все успокоится, а до этого времени отчитается основная масса компаний, мы вступим в период предновогоднего ралли и черной пятницы, которая даст возможность собрать отличный портфель с голубых фишек и активов стабильных компаний.

Сегодняшнюю ситуацию на фондовом рынке можно сравнить с другим годом, когда были выборы – 2016-м. Тогда рынок просел перед выборами, а после – восстановился и начал осваивать новые высоты. Стоит понимать, как только риски растут, инвесторы начинают наращивать портфели, а их высокая покупательная способность толкает цены вверх.

В акции каких компаний выгодно инвестировать: рекомендации

Итак, сегодня выгодными являются акции интернет-ритейлеров, авиаперевозчиков, платежных систем, производителей электроники, энергетических компаний, IT-компаний и предприятий сферы Big DATA. Замечательным примером является компания Snap, выручка которой выросла на 52% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла 679 миллионов долларов.

Год был очень волатильным, но при этом очень прибыльным, ведь высокая волатильность несет не только повышенные риски, но и прибыль. И если вы двигались от ситуации к ситуации, то у вас должна получиться отличная картина по итогам года. Поэтому пользуйтесь ситуацией, потому что в ближайшие четыре года она не повторится.