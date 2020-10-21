Авиация – одна из отраслей, наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Многомесячная остановка пассажирских полетов нанесла рекордные убытки авиарынку. Сегодня авиаиндустрия постепенно начала восстанавливаться.

Каким будет этот процесс стабилизации отрасли и как это повлияет на деятельность ключевых игроков рынка – проанализировал Элдар Шакенов, аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс".

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Когда ждать восстановления авиаиндустрии: прогнозы

Эксперт представил опрос, проведенный среди потребителей. Респонденты отвечали на вопрос, когда они ожидают 100% безопасности для восстановления путешествий на самолетах.

Среднестатистическая ответ: пройдет 7,5 месяца перед тем, как можно будет комфортно путешествовать.

В конце мая потребителям было поставлено аналогичный вопрос. Однако тогда среднестатистический ответ был – почти 8 месяцев (7,9 месяца).

По прогнозам ряда мировых инвестиционных банков, восстановление авиаотрасли займет от 2 до 5 лет, прежде чем достигнет показателей трафика уровня 2019 года. Руководство американского авиаперевозчика Delta Air Lines считает, что в случае оптимистического сценария, существует вероятность улучшения летнего трансатлантического сезона в 2021 году.

Как отмечает Элдар Шакенов, авиаиндустрия сможет выйти из кризиса, а ценные бумаги компаний этой отрасли будут демонстрировать рост только при условии стабилизации мировой экономики.

Управление транспортной безопасности США (TSA) констатирует факт, что спрос на авиаперелеты постепенно восстанавливаются, что свидетельствует о начале нового цикла роста для авиаперевозчиков. Вот о чем говорят данные TSA за период с апреля по октябрь 2020 года:

В октябре через контрольно-пропускные пункты TSA в среднем прошло около 808000 человек по сравнению с 109500 в апреле.

Количество пересечения контрольно-пропускных пунктов TSA в октябре в семь раз больше (на 638% больше), чем было зафиксировано в апреле этого года, когда пандемия набирала обороты.

Аналитики в сфере авиаперевозок, в свою очередь, выразили оптимистичные прогнозы, отметив о начале восстановления сектора в условиях коронавируса. Авиакомпании постепенно наращивают количество рейсов, так как спрос на полеты самолетами с каждым месяцем растет.



Динамика пассажиропотока в США / График "Курсив"

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Массовые сокращения на авиарынке

Ряд авиакомпаний начали периодически сообщать об увольнении работников для уменьшения расходов. До 1 октября авиаперевозчикам было запрещено увольнять персонал, согласно правилам федеральной помощи. По последним данным Air Transport Action Group, 4,8 миллиона человек авиационной отрасли могут потерять работу в этом году.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала власти государств финансово поддержать отрасль именно в зимний сезон. В частности, на сегодняшний день правительства разных стран уже выделили 160 миллиардов долларов материальной помощи авиаперевозчикам. Часть этой помощи направлена ​​на зарплату для работников, налоговые льготы, субсидии и тому подобное.

Надежда на еще один антикризисный пакет от правительства США

Недавно президент США Дональд Трамп призвал Палату представителей и Сенат немедленно утвердить пакет помощи на миллиарды долларов в рамках федеральной поддержки рабочих мест в авиакомпаниях. Говорится о 25 миллиардах долларов. Однако переговоры в Конгрессе США о предоставлении финансовой поддержки пока тормозятся.



Капитолий – местопребывание Конгресса США / Фото Wikimedia Commons

Риски для авиаиндустрии

Еще только в начале распространения коронавируса и ведения карантина был риск того, что отрасль обанкротится из-за нехватки ликвидности. Однако впоследствии благодаря комбинированию государственных займов и привлечению капитала путем выпуска акций этого риска удалось избежать.

Если говорить о банкротстве, то, наблюдая за выступлениями политиков, можно понять, что они не позволят авиакомпаниям покинуть рынок, утверждает аналитик "Фридом Финанс".

Сегодня главной проблемой для авиаотрасли является повторное введение жесткого карантина, что может привести к очередной остановке полетов. Также медленные темпы разработки вакцины от коронавируса тормозят процесс восстановления индустрии. Именно эти факторы создают повышенную волатильность акций представителей этой сферы.

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Акции авиаперевозчиков: выгодно ли в них инвестировать сегодня

По словам Элдара Шакенова, нынешняя ситуация в авиационном секторе создает довольно выгодные возможности для инвесторов на долгосрочную перспективу. В частности, сегодня они могут воспользоваться ситуацией с низкими ценами акций авиаперевозчиков и приобрести их.

Ведь, как показывает предыдущий опыт, когда экономика выходит из рецессии, циклические сектора, к которым относится авиационная отрасль, быстро растут, а их ценные бумаги дорожают гораздо активнее, чем активы других индустрий. Такая тенденция вполне логична, так как в процессе восстановления экономики, налаживается деятельность всех отраслей. В случае с авиацией – люди снова начнут часто летать и использовать услуги авиакомпаний.

В акции каких авиакомпаний выгодно вложить деньги

Delta Air Lines, Inc. (тикер на бирже NYSE – DAL)

Одна из крупнейших авиакомпаний мира, объединяет более 300 направлений в более чем 50 странах. Одним из основных источников прибыли предприятия является продажа миль для пассажиров, особенно клиентов банка American Express, которые часто путешествуют самолетом.

Потенциал роста до средней целевой цены, установленной инвестиционными банками, составляет около 20%.





Динамика цены акций Delta Air Lines / График "Фридом Финанс"

Southwest Airlines Co. (тикер на бирже NYSE – LUV)

Пассажирская авиакомпания, осуществляющая регулярные авиаперевозки в США и в некоторых зарубежных странах. Парк предприятия насчитывает более 700 самолетов Boeing 737, которые выполняют более 4000 рейсов в сутки. Southwest Airlines предлагает регулярные рейсы в более чем 100 направлений в США.

Еще в 2011 году авиаперевозчик купил другого представителя отрасли – AirTran. Это позволило ему выйти на международные рынки. В частности, Southwest осуществляет рейсы на Багамы, Ямайку, Арубе, Коста-Рику, Кубу, в Белиз, Мексику, Доминиканскую Республику. Также компания предлагает ряд дополнительных услуг, кроме авиаперевозок, – это бронирование номеров в отелях, аренда авто и другие туристические услуги.

Средняя целевая цена акций Southwest Airlines составляет 44,74 доллара, а потенциал роста – 13%.





Динамика цены акций Southwest Airlines / График "Фридом Финанс"

Новую инициативу о выделении авиаперевозчикам финансовой помощи поддерживают оба кандидата в президенты США. Вероятно, этот проект действительно добавят к новому антикризисному пакету. Если это произойдет, авиаперевозчики Delta и Southwest, как лидеры отрасли, которые генерируют самую большую маржу по сравнению с другими представителями авиарынка, смогут выйти из коронакризиса с еще вісшей рентабельностью. Аналитик "Фридом Финанс" добавил, что на акции DAL и LUV можно выделить 10% -15% от портфеля с учетом апсайда.