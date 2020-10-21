Как авиарынок восстанавливается от коронакризиса и чего ждать инвесторам: изменения и прогнозы
Авиация – одна из отраслей, наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Многомесячная остановка пассажирских полетов нанесла рекордные убытки авиарынку. Сегодня авиаиндустрия постепенно начала восстанавливаться.
Каким будет этот процесс стабилизации отрасли и как это повлияет на деятельность ключевых игроков рынка – проанализировал Элдар Шакенов, аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс".
Другие новости бизнеса: Большая трансформация империи Disney: какие изменения ждут компанию и инвесторов
Когда ждать восстановления авиаиндустрии: прогнозы
Эксперт представил опрос, проведенный среди потребителей. Респонденты отвечали на вопрос, когда они ожидают 100% безопасности для восстановления путешествий на самолетах.
В конце мая потребителям было поставлено аналогичный вопрос. Однако тогда среднестатистический ответ был – почти 8 месяцев (7,9 месяца).
По прогнозам ряда мировых инвестиционных банков, восстановление авиаотрасли займет от 2 до 5 лет, прежде чем достигнет показателей трафика уровня 2019 года. Руководство американского авиаперевозчика Delta Air Lines считает, что в случае оптимистического сценария, существует вероятность улучшения летнего трансатлантического сезона в 2021 году.
Как отмечает Элдар Шакенов, авиаиндустрия сможет выйти из кризиса, а ценные бумаги компаний этой отрасли будут демонстрировать рост только при условии стабилизации мировой экономики.
Управление транспортной безопасности США (TSA) констатирует факт, что спрос на авиаперелеты постепенно восстанавливаются, что свидетельствует о начале нового цикла роста для авиаперевозчиков. Вот о чем говорят данные TSA за период с апреля по октябрь 2020 года:
- В октябре через контрольно-пропускные пункты TSA в среднем прошло около 808000 человек по сравнению с 109500 в апреле.
- Количество пересечения контрольно-пропускных пунктов TSA в октябре в семь раз больше (на 638% больше), чем было зафиксировано в апреле этого года, когда пандемия набирала обороты.
Аналитики в сфере авиаперевозок, в свою очередь, выразили оптимистичные прогнозы, отметив о начале восстановления сектора в условиях коронавируса. Авиакомпании постепенно наращивают количество рейсов, так как спрос на полеты самолетами с каждым месяцем растет.
Динамика пассажиропотока в США / График "Курсив"
Первые результаты: Финансовый успех и мировое признание: каким был первый год Freedom Holding на фондовом рынке США
Массовые сокращения на авиарынке
Ряд авиакомпаний начали периодически сообщать об увольнении работников для уменьшения расходов. До 1 октября авиаперевозчикам было запрещено увольнять персонал, согласно правилам федеральной помощи. По последним данным Air Transport Action Group, 4,8 миллиона человек авиационной отрасли могут потерять работу в этом году.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала власти государств финансово поддержать отрасль именно в зимний сезон. В частности, на сегодняшний день правительства разных стран уже выделили 160 миллиардов долларов материальной помощи авиаперевозчикам. Часть этой помощи направлена на зарплату для работников, налоговые льготы, субсидии и тому подобное.
Надежда на еще один антикризисный пакет от правительства США
Недавно президент США Дональд Трамп призвал Палату представителей и Сенат немедленно утвердить пакет помощи на миллиарды долларов в рамках федеральной поддержки рабочих мест в авиакомпаниях. Говорится о 25 миллиардах долларов. Однако переговоры в Конгрессе США о предоставлении финансовой поддержки пока тормозятся.
Капитолий – местопребывание Конгресса США / Фото Wikimedia Commons
Риски для авиаиндустрии
Еще только в начале распространения коронавируса и ведения карантина был риск того, что отрасль обанкротится из-за нехватки ликвидности. Однако впоследствии благодаря комбинированию государственных займов и привлечению капитала путем выпуска акций этого риска удалось избежать.
Сегодня главной проблемой для авиаотрасли является повторное введение жесткого карантина, что может привести к очередной остановке полетов. Также медленные темпы разработки вакцины от коронавируса тормозят процесс восстановления индустрии. Именно эти факторы создают повышенную волатильность акций представителей этой сферы.
В тренде: Акции техгигантов не в приоритете: в Goldman Sachs делают ставки на банки и автоиндустрию
Акции авиаперевозчиков: выгодно ли в них инвестировать сегодня
По словам Элдара Шакенова, нынешняя ситуация в авиационном секторе создает довольно выгодные возможности для инвесторов на долгосрочную перспективу. В частности, сегодня они могут воспользоваться ситуацией с низкими ценами акций авиаперевозчиков и приобрести их.
Ведь, как показывает предыдущий опыт, когда экономика выходит из рецессии, циклические сектора, к которым относится авиационная отрасль, быстро растут, а их ценные бумаги дорожают гораздо активнее, чем активы других индустрий. Такая тенденция вполне логична, так как в процессе восстановления экономики, налаживается деятельность всех отраслей. В случае с авиацией – люди снова начнут часто летать и использовать услуги авиакомпаний.
В акции каких авиакомпаний выгодно вложить деньги
Delta Air Lines, Inc. (тикер на бирже NYSE – DAL)
Одна из крупнейших авиакомпаний мира, объединяет более 300 направлений в более чем 50 странах. Одним из основных источников прибыли предприятия является продажа миль для пассажиров, особенно клиентов банка American Express, которые часто путешествуют самолетом.
Динамика цены акций Delta Air Lines / График "Фридом Финанс"
Southwest Airlines Co. (тикер на бирже NYSE – LUV)
Пассажирская авиакомпания, осуществляющая регулярные авиаперевозки в США и в некоторых зарубежных странах. Парк предприятия насчитывает более 700 самолетов Boeing 737, которые выполняют более 4000 рейсов в сутки. Southwest Airlines предлагает регулярные рейсы в более чем 100 направлений в США.
Еще в 2011 году авиаперевозчик купил другого представителя отрасли – AirTran. Это позволило ему выйти на международные рынки. В частности, Southwest осуществляет рейсы на Багамы, Ямайку, Арубе, Коста-Рику, Кубу, в Белиз, Мексику, Доминиканскую Республику. Также компания предлагает ряд дополнительных услуг, кроме авиаперевозок, – это бронирование номеров в отелях, аренда авто и другие туристические услуги.
Динамика цены акций Southwest Airlines / График "Фридом Финанс"
Новую инициативу о выделении авиаперевозчикам финансовой помощи поддерживают оба кандидата в президенты США. Вероятно, этот проект действительно добавят к новому антикризисному пакету. Если это произойдет, авиаперевозчики Delta и Southwest, как лидеры отрасли, которые генерируют самую большую маржу по сравнению с другими представителями авиарынка, смогут выйти из коронакризиса с еще вісшей рентабельностью. Аналитик "Фридом Финанс" добавил, что на акции DAL и LUV можно выделить 10% -15% от портфеля с учетом апсайда.
-
Як розвивається сфера кибербезопасности в реалиях 2020 года: тренды и игроки рынка5 октября , 17:15
-
Акции техгигантов не в приоритете: в Goldman Sachs делают ставки на банки и автоиндустрию16 октября , 17:23
-
Цены на нефть нестабильные: о чем свидетельствуют последние данные и что прогнозируют аналитики15 октября , 17:16