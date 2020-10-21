Акции разработчика мессенджера Snapchat подорожали на 24% после публикации квартального отчета
Компания Snap Inc., которая является владелицей популярного мессенджера Snapchat, опубликовала отчет за третий квартал 2020 года. Результаты деятельности предприятия превзошли все ожидания аналитиков.
В частности, акции Snap в ходе электронных торгов выросли в цене более чем 24%, о чем сообщается в официальном отчете компании. Как к такому успеху относятся эксперты рынка – рассказываем далее.
Сезон квартальных отчетов: Акции Netflix обвалились после публикации отчета за третий квартал: что разочаровало рынок
Результаты деятельности Snap за третий квартал 2020: ключевые данные
- Выручка предприятия увеличилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В этом году этот показатель достиг 679 миллиона долларов.
- Размер чистого убытка снизился на 12% – до 200 миллионов долларов.
- Скорректированная прибыль на одну акцию составила 0,01 доллара. Однако ранее аналитики прогнозировали убыток в размере 0,05 доллара.
- Средняя выручка на одного пользователя (ARPU) увеличилась на 28%, достигнув 2,73 доллара.
Информация касательно пользователей Snapchat
Количество ежедневных активных пользователей (DAU) мессенджера Snapchat выросло на 18% до 249 миллиона человек, что тоже превысило прогнозы аналитиков.
Интересно: Как авиарынок восстанавливается от коронакризиса и чего ждать инвесторам: изменения и прогнозы
Комментарий аналитика
По словам младшего аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова, неожиданно сильный рост количества пользователей Snapchat продемонстрировал сегмент "Другой мир" (страны за пределами Северной Америки и Европы). В частности, там показатель DAU увеличился с 71 миллионов до 87 миллионов по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Между тем, ранее эксперты рынка прогнозировали повышение DAU до 80,9 миллиона человек.
-
Як розвивається сфера кибербезопасности в реалиях 2020 года: тренды и игроки рынка5 октября , 17:15
-
Акции техгигантов не в приоритете: в Goldman Sachs делают ставки на банки и автоиндустрию16 октября , 17:23
-
Эко-поисковик Ecosia инвестировал миллион фунтов в изготовление деревянных дебетовых карт17 октября , 09:04