Компания Snap Inc., которая является владелицей популярного мессенджера Snapchat, опубликовала отчет за третий квартал 2020 года. Результаты деятельности предприятия превзошли все ожидания аналитиков.

В частности, акции Snap в ходе электронных торгов выросли в цене более чем 24%, о чем сообщается в официальном отчете компании. Как к такому успеху относятся эксперты рынка – рассказываем далее.

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Результаты деятельности Snap за третий квартал 2020: ключевые данные

Выручка предприятия увеличилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В этом году этот показатель достиг 679 миллиона долларов.

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В этом году этот показатель достиг 679 миллиона долларов. Размер чистого убытка снизился на 12% – до 200 миллионов долларов .

. Скорректированная прибыль на одну акцию составила 0,01 доллара . Однако ранее аналитики прогнозировали убыток в размере 0,05 доллара.

. Однако ранее аналитики прогнозировали убыток в размере 0,05 доллара. Средняя выручка на одного пользователя (ARPU) увеличилась на 28%, достигнув 2,73 доллара.

Информация касательно пользователей Snapchat

Количество ежедневных активных пользователей (DAU) мессенджера Snapchat выросло на 18% до 249 миллиона человек, что тоже превысило прогнозы аналитиков.

Также увеличилось на 25% среднее число сообщений, опубликованных пользователями в мессенджере, а время, которое они проводят в сети – на 50%.

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Комментарий аналитика

По словам младшего аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова, неожиданно сильный рост количества пользователей Snapchat продемонстрировал сегмент "Другой мир" (страны за пределами Северной Америки и Европы). В частности, там показатель DAU увеличился с 71 миллионов до 87 миллионов по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Между тем, ранее эксперты рынка прогнозировали повышение DAU до 80,9 миллиона человек.