Американский стриминг-сервис Netflix опубликовал финансовый отчет своей деятельности за третий квартал 2020 года сразу после закрытия основной сессии торгов в США. Информация в отчете разочаровала рынок, что негативно повлияло на акции компании.

Количество новых пользователей Netflix выросло всего на 2,2 миллиона человек в течение третьего квартала этого года, пишет The Wall Street Journal. За предыдущие два квартала стриминговый сервис увеличил свою базу подписчиков на 27 миллионов человек.

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Ожидания vs результаты

В июле этого года в Netflix спрогнозировали прирост новых подписчиков из-за увеличения популярности сервиса в первой половине 2020 году на фоне пандемии коронавируса. В частности, компания ожидала 2,5 миллиона новых пользователей в третьем квартале.

Еще того, как Netflix опубликовал отчет, аналитики крупного инвестиционного банка Goldman Sachs спрогнозировали увеличение количества новых подписчиков до 6 миллионов человек. Однако реальность оказалась совсем другой – число новых пользователей сервиса достигло только 2,2 миллиона человек.

Финансовые показатели Netflix за третий квартал 2020 года

Чистая прибыль – 790 миллионов долларов , что равно 1,74 доллара на акцию. Этот показатель оказался ниже, чем консенсус FactSet в 2,13 доллара. В прошлом квартале чистая прибыль на акцию составила 1,47 доллара.

, что равно 1,74 доллара на акцию. Этот показатель оказался ниже, чем консенсус FactSet в 2,13 доллара. В прошлом квартале чистая прибыль на акцию составила 1,47 доллара. Выручка – 6,44 миллиарда долларов, что больше, чем за аналогичный период 2019 года (5,25 миллиарда долларов). В то же время, аналитики ожидали, что выручка компании будет ниже – на уровне 6,39 миллиарда долларов.

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Акции Netflix обвалились в цене

Сразу после публикации финансового отчета котировки Netflix на постторгах, которые происходят сразу после основной сессии, упали на 7,4% – с 525,42 доллара до 486,5 доллара. Однако по состоянию на 5:30 по киевскому времени среды, 21 октября, такое падение скорректировалась до 5,81%.

Похожую ситуацию с падением акций в цене Netflix пережила и в июле после публикации отчета за второй квартал 2020 года.

По словам аналитика eMarketer Росса Бенеса, несмотря на негативную реакцию рынка на финансовые показатели стримингового сервиса, в целом компания имеет высокий потенциал на международном уровне, а не только в США. В Соединенных Штатах рост количества новых подписчиков достиг своего пика, так как несмотря на пандемию, ряд американских штатов ослабили карантин. Поэтому люди начали проводить меньше времени в своих домах, что и сказалось на финансовых показателях Netflix.