Американський стрімінг-сервіс Netflix опублікував фінансовий звіт своєї діяльності за третій квартал 2020 року відразу після закриття основної сесії торгів у США. Інформація у звіті розчарувала ринок, що негативно вплинуло на акції компанії.

Кількість нових користувачів Netflix зросла лише на 2,2 мільйона осіб упродовж третього кварталу цього року, пише The Wall Street Journal. За попередні два квартали стрімінговий сервіс збільшив свою базу підписників на 27 мільйонів осіб.

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Очікування vs результати

У липні цього року у Netflix спрогнозували приріст нових підписників через зростання популярності сервісу в першій половині 2020 року на тлі пандемії коронавірусу. Зокрема, компанія очікувала 2,5 мільйона нових користувачів у третьому кварталі.

Ще то го, як Netflix опублікувала звіт, аналітики великого інвестиційного банку Goldman Sachs прогнозували збільшення кількості нових підписників до 6 мільйонів осіб. Однак реальність виявилася зовсім іншою – число нових користувачів сервісу досягло тільки 2,2 мільйона осіб.

Фінансові показники Netflix за ІІІ квартал 2020 року

Чистий прибуток – 790 мільйонів доларів , що дорівнює 1,74 долара на акцію. Цей показник виявився нижчим, ніж консенсус FactSet у 2,13 долара. У минулому кварталі чистий прибуток на акцію становив 1,47 долара.

, що дорівнює 1,74 долара на акцію. Цей показник виявився нижчим, ніж консенсус FactSet у 2,13 долара. У минулому кварталі чистий прибуток на акцію становив 1,47 долара. Виручка – 6,44 мільярда доларів, що більше ніж за аналогічний період 2019 року (5,25 мільярда доларів). Водночас, аналітики очікували, що виручка компанії буде нижчою – на рівні 6,39 мільярда доларів.

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Акції Netflix обвалилися в ціні

Відразу після публікації фінансового звіту котирування Netflix на постторгах, які відбуваються відразу після основної сесії, впали на 7,4% – із 525,42 долара до 486,5 долара. Однак станом на 5:30 за київським часом середи, 21 жовтня, таке падіння скоригувалося до 5,81%.

Схожу ситуацію з падінням акцій в ціні Netflix пережила і в липні після публікації звіту за другий квартал 2020 року.

За словами аналітика eMarketer Росса Бенеса, попри негативну реакцію ринку на фінансові показники стрімінгового сервісу, загалом компанія має високий потенціал на міжнародному рівні, а не лише в США. У Сполучених Штатах зростання кількості нових підписників досягло свого піку, тому що попри пандемію, низка американських штатів послабили карантинні обмеження. Тому люди почали проводити менше часу у своїх домівках, що й позначилося на фінансових показниках Netflix.