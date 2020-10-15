У четвер,15 жовтня 2020 року, інвестиційний холдинг Freedom Holding Corp., частиною якого є активний учасник вітчизняного фондового ринку "Фрідом Фінанс Україна", святкує першу річницю з моменту старту торгів на американській фондовій біржі Nasdaq. Компанії вдалося потрапити на один рівень із найвідомішими техногігантами Apple, Facebook, Microsoft.

Як Freedom Holding Corp. провела свій перший рік на фондовому ринку США і якими здобутками готова поділитися – читайте на Інвестиції24.

Інвестиційні можливості: Пенсія в Україні: чому не слід розраховувати на державу і як забезпечити собі безбідну старість

Як все починалося

1 жовтня 2019 року акції Freedom Holding Corp. пройшли лістинг на американській біржі NASDAQ. А ось торги почалися 15 жовтня.

Здобутки компанії за рік у числах

Акції холдингу принесли інвесторам 78% доходу .

. Ринкова капіталізація Freedom Holding Corp. перевищила 1,5 мільярда доларів .

. Компанія збільшила річний виторг до 122 мільйонів доларів, а чистий прибуток – до 22 мільйонів доларів.

Кількість рахунків у дочірніх компаніях холдингу перевищила 152 тисячі . Цікаво, що рекордний потік клієнтів зафіксовано саме в період пандемії коронавірусу.

. Цікаво, що рекордний потік клієнтів зафіксовано саме в період пандемії коронавірусу. Холдинг запропонував інвесторам 46 нових IPO, середня дохідність яких майже максимальна – 98%.

З-поміж акціонерів Freedom Holding – найбільші інвестиційні банки та фонди: Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Blackrock, JPMorgan й інші гіганти індустрії.

Дізнайтеся більше про IPO: Популярність IPO зростає: що це за фінансовий інструмент і чим він може зацікавити

Результати діяльності Freedom Holding в Україні

"Фрідом Фінанс Україна" – перший і поки єдиний учасник фондового ринку України, який відновив доступ клієнтів до біржових торгів через Інтернет.

У січні 2020 року авторитетне рейтингове видання "ТОП-100" визначило кращих учасників фінансового ринку України. ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", дочірнє підприємство Freedom Holding Corp. визнано переможцем у номінації "Прорив року". Незалежні експерти на найвищому рівні оцінили внесок компанії в розвиток вітчизняного фінансового ринку, популяризацію інвестування з-поміж населення, креативність команди і сміливі інновації.

У першому кварталі 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) погодила придбання Freedom Holding Corp. 20% акцій Української біржі.

Також цікаво: Freedom Holding прозвітувала про свою діяльність: що відомо про фінансові здобутки інвестгіганта

Міжнародне визнання Freedom Holding

Freedom Finance Europe вступила в Європейську асоціацію з фінансових ринків AFME .

. Уклали договір про придбання банку Казахстану Kassa Nova для розвитку сучасного інвестиційно-банківського сервісу.

для розвитку сучасного інвестиційно-банківського сервісу. Створили в Казахстані компанію Freedom Finance Global і отримали ліцензію МФЦА.

і отримали ліцензію МФЦА. Запустили інтернет-магазин акцій Freedom24.kz.

Отримали підтвердження рейтингів від S&P Global .

. Отримали бронзову нагороду за лідерство на ринку капіталу від Федерації євро-азійських бірж як член Фондової біржі Казахстану.

Стали найкращою інвестиційною компанією Росії за версією Spear's Wealth Management Awards.

за версією Spear's Wealth Management Awards. Відкрили флагманський офіс Банку "Фрідом Фінанс" у Москві .

. Страхова компанія Freedom Finance Life єдина запропонувала громадянам страхування від коронавірусу.

Аналітики Freedom Finance визнані кращими в Центральній Азії за версією Global Banking and Finance Review. Окрім цього, експерти холдингу посіли 1-е місце в світових рейтингах Bloomberg за точності оцінки акцій Beyond Meat і Zoom Video Communications.