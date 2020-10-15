Корпорація Walt Disney раніше цього тижня заявила про реорганізацію свого бізнесу, хоча правильно це назвати переорієнтацією. Пандемія коронавірусу добряче вдарила по розважальному сегменту підприємства, тому його керівництво вирішило зосередитися на трендовому напряму - розвитку стрімінгових сервісів.

Детальніше про плани Disney та те, як така трансформація вплине на акції компанії – читайте в матеріалі Інвестицій24.

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Реорганізація бізнесу Disney: позиція керівництва

У понеділок, 12 жовтня, Disney представила офіційний пресреліз, присвячений змінам, які чекають на компанію. Цікаво, що в повідомленні підприємства нічого не сказано про пандемію коронавірусу, оскільки саме через неї розважальний сегмент фірми зазнав величезних втрат. Адже, як відомо, під час карантину парки розваг Disney було зачинено.

Однак логічно, що саме пандемія коронавірусу остаточно переконала керівництво компанії у необхідності змінюватися і робити ставку на моделі прямих продажів. А у випадку Disney – це розвивати стрімінгові сервіси.

Що в пріоритеті у Disney

Отож, Disney змінює свій медіа і розважальний бізнес, відділивши тих, хто відповідатиме за контент, а хто – за його просування. Зокрема, останнім займатиметься команда, з-поміж завдань якої стане монетизація контенту і операційна діяльність стрімінгових і телевізійних мереж у США.

Щоб відповідати сучасним трендам, Disney виокремить три підрозділи, які займатимуться виготовленням контенту.

Studios – студійний підрозділ, до якого увійдуть The Walt Disney Studios, 20th Century Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm и Searchlight. Цей бізнес-сегмент відповідатиме за розробку контенту для прокату в кінотеатрах, а також для стримінгових сервісів компаній Disney+ и Hulu.

– студійний підрозділ, до якого увійдуть The Walt Disney Studios, 20th Century Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm и Searchlight. Цей бізнес-сегмент відповідатиме за розробку контенту для прокату в кінотеатрах, а також для стримінгових сервісів компаній Disney+ и Hulu. General Entertainment – розважальний підрозділ, до складу якого увійдуть ABC News, National Geographic, 20th Television та канали Disney.

– розважальний підрозділ, до складу якого увійдуть ABC News, National Geographic, 20th Television та канали Disney. Sports – спортивно-розважальний напрямок, що займатиметься створенням контенту для сервісу ESPN+.

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Чого чекати інвесторам

За словами аналітика інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" Махайла Денісламова, рішення більше розвивати стрімінгові сервіси позитивно вплине на акції Disney. Передусім більш точно оцінити акції корпорації індустрії розваг дасть змогу звіт підприємства з фінансовими даними щодо напряму стрімінгових сервісів, зазначає експерт.

Окрім того, Disney уже позиціонує себе як "streaming-first-компанія", додав Михайло Денісламов. Відповідно, стратегія підприємства будуватиметься більше на розвитку стрімінгових платформ.

Щодо фінансового звіту Disney, то з урахуванням теперішніх змін, його оприлюднять за результатами четвертого кварталу цього року.